АБХАЗИЯ

Страна, расположенная на южных склонах Кавказского хребта и побережье Черного моря между р. Ингур и Псоу.

Площадь 3,6 тыс. км². Население в 2003 — 215 272 чел. (абхазы, русские, армяне, грузины, греки и др.). Столица — Сухум. Археологические находки указывают на пребывание человека на территории А. с периода нижнего палеолита . 5 тыс. лет назад произошло разделение праабхазских и праадыгских племен и их языков. В IV–III тыс. до н. э. абхазо-адыгские племена, родственные хаттам, были оттеснены картвельскими племенами с северо-востока Малой Азии в Зап. Закавказье и на Зап. Кавказ. В IV тыс. до н. э. в А. были развиты земледелие, скотоводство и ряд ремесел, развивался товарообмен. К периоду II тыс. относятся многочисленные дольмены . В VI–IV вв. до н. э. А. входит в состав Колхидского царства. В этот период появляются и первые городские поселения на побережье Черного моря. Во II тыс. до н. э. на территорию А. проникли древние греки, основавшие города-колонии Диоскуриада (на месте Сухума), Питиунт (Пицунда) и др. В VI в. до н. э. под их контролем оказались и центры торговых путей через горные перевалы. В конце II в. до н. э. территория страны была захвачена царем Понта Митридатом VI Евпатором . В начале I в. н. э. в А. пришли римские войска, основавшие в 65 на месте Диоскуриады крепость Себастополис. В IV–VI вв. А. вошла в состав Византийской империи как зависимая территория. В VI в. на территории А. существовали такие государственные образования, как Абасгия, Апсилия, Мисинимия и Санигия. В IX — первой половине Х в. Абхазское царство достигает наивысшего развития, проводит активную борьбу за распространение своей власти и расширение территории на соседние государства Закавказья. Строятся города, крепости, храмы; развивается торговля с Византией, грузинскими государствами и странами Ближнего Востока. В 780 Леон II провозгласил независимость А. от Византии. В начале IХ в. его наследники, Феодосий II и Дмитрий II, ведут успешные войны с Византией и арабами. При Леоне III (960–969) государственным языком вместо греческого становится грузинский, столицей царства становится Кутаиси вместо Анакопеи. В правление Георгия II (922–957), когда страна достигла своих максимальных границ — от р. Анапы на севере до р. Ксани на юге, Абхазское царство становится наиболее значительной силой на Кавказе и в Закавказье. Борьба за власть между его наследниками, Дмитрием III и Феодосием III Слепым, сильно ослабила царство. В результате с 978 власть над Абхазским царством переходит к династии Багратидов, основателем которой стал племянник Феодосия, Баграт III, сын правитедя Картли. В годы его правления (978–1015) к власти в царстве приходит картвельская знать. Название государства меняется на «Царство абазгов и картвелов». В конце Х–ХI вв. Баграт и его наследники (Давид Строитель, царица Тамар) под своей властью объединили в единое государство Грузию. В 1122 столица царства была перенесена в Тбилиси. В XIII–XV вв., после распада Грузинского царства, А. под властью князя из династии Чачба (Шервашидзе) входит в состав Имеретинского царства . Со второй половины XVI в. А. становится княжеством под протекторатом Османской империи. В ответ на турецкую экспансию в А. вспыхнули восстания в 1725, 1728, 1733, 1771 и 1806. В 1803 князь Келеш-бей заключил соглашение о союзе с Российской империей и в 1806 поднял антитурецкое восстание в А. 17.02.1810 российским император подписал Манифест о присоединении А., и после военных действий в июле 1810 страна вошла в состав Российской империи на правах автономии, во главе которой стоял князь (ах) из династии Шервашидзе (Чачба). Российские власти активно проводят в А. политику восстановления христианства. С 1864 А. перешла под прямое управление российской администрации как «Сухумский отдел» (с 1883 — Сухумский округ). С 1810 происходит массовое переселение в Турцию части абхазского населения, сопротивлявшегося власти Российской империи. В 1877–1907 абхазам было запрещено селиться ближе 20 км от Сухума. На опустевшие земли начали переселяться грузины, армяне, русские, эстонцы, греки. В 1880–1900-е начинается период интенсивного экономического развития региона. Во время Революции 1905–1907 в Гудауте, Гагре и Гальском районе разворачивается крестьянское движение «красных сотен», в Сухуме в ноябре 1905 была сформирована народная милиция. В Гудауте и Гагре в декабре 1905 власть фактически была в руках революционных сил. 18–20.12.1905 большевики во главе с Г. К. Орджоникидзе попытались захватить власть в Сухуме, но из-за разногласий с меньшевиками потерпели неудачу. В декабре 1905 вооруженные выступления были подавлены правительственными войсками. После революционных событий февраля 191 7 в А. сложилось двоевластие. 10.03.1917 совещание представителей населения Сухумского округа избрало орган Временного правительства — Комитет общественной безопасности (КОБ) во главе с А. Шервашидзе (Чачба). Параллельно появляются Советы рабочих и солдатских депутатов, в которых преобладали грузинские меньшевики. Под влиянием большевиков оказались Гагринский и Гудаутский Советы и созданное Н. Лакобой крестьянское ополчение «Киараз». 20.10–16.11.1917 на основании договора КОБ А. была частью «Юго-Восточного Союза казачьих войск, Горцев Кавказа и Вольных народов степей». С ноября 1917 на власть в А. претендовал также Закавказский комиссариат. 08.11.1917 на I Съезде абх. народа в Сухуме был избран орган власти А. — «Абхазский Народный Совет» (АНС) во главе с С. Басария. На основе решения АНС 16.11.1917–11.05.1918 А. входит в состав «Союза объединенных горцев Кавказа», а 11–17.05.1918 — Горской республики. 16–21.02.1918 большевистский Военно-революционный комитет во главе с Е. Эшба предпринял неудачную попытку захвата власти в Сухуме. В марте 1918 большевики подняли крестьянское восстание, 07–08.04.1918 взяли Сухум, и образовали Абхазский ревком. Была провозглашена советская власть, начата земельная реформа, установлены твердые цены на хлеб. После ожесточенных боев в мае — июне 1918 А. оккупировали войска Закавказского сейма. Делегация АНС 11.07.1918 подписала договор о вхождении Сухумского округа в состав Грузинской Демократической Республики. Власть в А. перешла к грузинскому губернатору. Притеснения абхазского населения со стороны грузинских властей вынудили лидеров АНС в сентябре 1918 и январе 1919 обратиться к командованию Добровольческой армии с просьбой о помощи. В ответ грузинские оккупационные власти распустили совет. 20.03.1919 новый состав АНС принял решение о вхождении А. на правах автономии в состав Грузии. В феврале 1920 в горах А. началось партизанское движение под руководством большевиков. 19.02–08.03.1921 войска РСФСР и партизанские отряды выбили груз. войска из А. Власть перешла к ревкому во главе с Е. Эшба и Н. Лакоба. 04.03.1921 была провозглашена Абхазская ССР. В 1921 проведена национализация промышленности. 28.03.1921 в Батуми на заседании Кавбюро ЦК РКП(б) представители Грузии и А. приняли решение о признании независимой Абхазской ССР. С 16.11.1921 по решению Кавбюро ЦК РКП (б) А. вошла в состав Грузинской ССР, 13.12.1922 — в составе Грузинской ССР стала частью ЗСФСР, 30.12.1922 — в их составе вошла в СССР. 01.04.1925 принята Конституция Абхазской ССР как республики, состоящей в договоре с Грузией. С февраля 1931 А. преобразовалась в автономную республику (Абхазская АССР) в составе Грузинской ССР. Во время ВОВ , в августе — сентябре 1942, немецкая авиация бомбила Сухум. На севере А., у перевалов Главного хребта Большого Кавказа, велись военные действия против немецко-фашистских войск, занявших высокогорное с. Псху, откуда они были выбиты Красной армией. В 1945–1950 экономика А. получила дальнейшее развитие. Ее основными отраслями становились пищевая, легкая (кожевенно-обувная) и деревообрабатывающая промышленность. В Ткварчели была построена ТЭС, открыты угольные шахты. В с. х. основное внимание уделялось выращиванию табачных, чайных, цитрусовых и тунговых культур. В Гаграх, Пицунде, Рици и Сухуми работали курорты всесоюзного значения. В 1946 были закрыты абхазские школы, запрещено обучение на абхазском языке, переведен на грузинскую основу абхазский алфавит, установилось преобладание грузин в аппарате управления. Политика «грузинизации» вызвала грузино-абхазские столкновения в 1957, 1965, 1967. Под давлением протестующих абхазов в 1950–1960-е гг. абхазский алфавит переведен на русскую основу, разрешено преподавание и выпуск газет на абхазском языке, абхазы были допущены на часть руководящих должностей в А. Рост националистических настроений в Грузии в конце 1980-х привел к росту абхазского национального движения. 13.12.1988 был создан народный форум А. «Айдгылара» («Единение»), ставший центром абхазского национального движения. По его инициативе 18.03.1989 был проведен общенациональный абхазский сход (30 тыс. чел.) в с. Лыхны, принято обращение о восстановлении статуса Абхазской ССР. В апреле — июле 1989 в А. началось вооруженное столкновение на национальной почве между грузинским и абхазским населением. В 1990 Верховный совет Абхазской АССР провозгласил создание суверенной Абхазской ССР. В ответ на выход Грузинской ССР из СССР весной 1991 Абхазская ССР заявила о желании остаться в его составе. После образования СНГ руководство А. выразило желание войти в его состав. Летом 1992 в ответ на решение Верховного совета Грузии вернуться к Конституции 1921, ВС А. постановил возвращение к Конституции 1925, содержавшей указание на договорные отношения А. и Грузинской ССР. Разногласия между грузинским и абхазским руководством привели к вооруженному грузино-абхазскому конфликту 1992–1993. Перемирие было достигнуто при посредничестве России и ООН в апреле 1994. В 1993 образовалась суверенная Республика Абхазия (РА). Ее первый президент — В. Г. Ардзинба (избран в 1994). 26.11.1994 ВС А. принял новую конституцию, утвердившую независимость РА. В 1995 парламент обратился с предложением о вхождении РА в состав Российской Федерации. В 1997 руководство А. объявило о желании войти в состав Союза России и Белоруссии, но безрезультатно. С октября 2001 А. добивалась объединения с Россией на правах независимого ассоциированного государства. На президентских выборах 2004 победу одержал кандидат оппозиционного движения «Единая Абхазия» С. В. Багапш. В июне 2006 в Сухуме А., Юж. Осетия и Приднестровье заключили «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» и подписали Декларацию о создании международной организации «Сообщества за демократию и права народов», предполагавшие экономичпеское и политическое сотрудничество между республиками, создание коллективных миротворческих вооруженных сил для совместной обороны границ. Летом – осенью 2006 грузинские войска заняли часть Кодорского ущелья на юго-востоке. А. По указанию президента Грузии М. Саакашвили здесь разместилось прогрузинское «правительство А. в изгнании». Во время вооруженного Южно-осетинского конфликта 12.08.2008 абхазские войска восстановили контроль над территорией Кодорского ущелья. В 2008 А. получила первое за годы независимости дипломатиеское признание со стороны России (26.08.2008), затем — Никарагуа (03.09.2008).

Автор статьи: Д. И. Рублев.

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