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Организация ОВД как ответ расширению НАТО и угрозам безопасности СССР. Операция «Дропшот» угрожала оккупации стран соцлагеря. Зона влияния СССР

СССР активно участвовал в урегулировании Суэцкого кризиса 1956 г. Уникальный случай согласия СССР и США.

Карибский кризис. Социалистическая Куба – бельмо на глазу США. Кеннеди обещает уничтожить правительство Кастро. Операция «Анадырь»

Итоги: Советская зона влияния разрослась на восточную Европу и Азию, создав беспрецедентную империю 20-го века. Помимо Азии выросло влияние Советского Союза в Африке.