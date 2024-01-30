11 класс | История России

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» ХРУЩЁВА. ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ПРОТИВНИКА АМЕРИКИ

ФУРСЕНКО А.

Книга канадско-американского исследователя Тимоти Нафтали и известного российского историка академика Александра Александровича Фурсенко (1927-2008) посвящена исследованию внешней политики СССР, проводившейся Н.С. Хрущевым. На основании многочисленных источников из российских, американских и европейских архивов авторы проследили сложную динамику взаимодействия Хрущева с президентами США — Дуайтом Эйзенхауэром и Джоном Кеннеди — взаимодействия, для которого было характерно как стремление к превосходству, так одновременно и к мирному сосуществованию. За это исследование А. А. Фурсенко и Т. Нафтали в 2007 году были награждены престижной британской премией — медалью герцога Вестминстерского за военную литературу (The 2007 Duke of Westminster’s Medal for Military Literature).