Варшавский договор Наш ответ НАТО. Подписан Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР, Албанией, Болгарией, Чехословакией, Восточной Германией, Венгрией, Польшей и Румынией. Создание военного союза европейских социалистических стран, при ведущей роли СССР. На чтение: 4 минуты

ОТВЕТНЫЙ ШАГ

Международное положение СССР после смерти Сталина продолжало оставаться достаточно сложным. Шла холодная война. Страны НАТО и блока социалистических стран во главе с СССР по прежнему рассматривали друг друга в качестве потенциальных противников. В различных уголках планеты то разгорались, то затухали локальные конфликты (в Корее, Индокитае), способные перерасти в новую мировую войну. Советский Союз весьма обоснованно опасался, что европейский континент является самым опасным пространством, где любой конфликт может превратить войну «холодную» в войну «горячую», стать поводом для применения ядерного оружия.

Наибольшую тревогу вызывали планы ремилитаризации Западной Германии и включения ее в блок НАТО, чего добивались США и их союзники. Несмотря на противодействие СССР, в 1954 г. в Париже были подписаны соглашения между западными державами и ФРГ (вступивших в силу в мае 1955 г.), по которым Западная Германия получила право восстанавливать свои вооруженные силы под контролем Западноевропейского союза (учрежден в 1954 г.) и была принята в НАТО. Все это шло в разрез с Потсдамскими соглашениями 1945 г. и изменяло баланс сил на континенте.

Ответным шагом СССР было подписание 14 мая 1955 г. между Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР, Чехословакией и Албанией (вышла из договора в 1968 году) Варшавского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Страны, заключившие договор обязывались «в случае нападения на кого-либо из них оказать жертве агрессии немедленную помощь всеми необходимыми средствами, включая применение вооруженной силы». Под агрессором подразумевалась, прежде всего, Германия, но СССР и его союзникам было понятно, что возможной войны следует ожидать со всем блоком НАТО. На основании договора, подписанного в Варшаве, была создана Организация Варшавского Договора (ОВД), призванная координировать совместную оборонную политику.

В рамках ОВД существовали Объединенное командование Вооруженных Сил и Политический Консультативный Комитет. В результате создания ОВД СССР получил юридическое основание для присутствия своих войск в Восточной Европе и упрочил свои геополитические позиции.

РОСПУСК ОВД

Кризис этой структуры можно связать с новым международным курсом М.С. Горбачева. 26 апреля 1985 г. государства - участники Варшавского договора подписали в Варшаве Протокол о продлении срока действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В соответствии с Протоколом, вступившим в силу 31 мая 1985 г., Варшавский договор был продлен на 20 лет с возможностью последующей пролонгации еще на 10 лет. Но уже в октябре 1985 г. М.С. Горбачев предложил сократить вооруженные силы НАТО и Организации Варшавского договора в Европе, обещая, что СССР уничтожит значительно больше оружия, чем США. На Генеральной Ассамблее ООН в декабре 1988 г. он объявил об одностороннем сокращении Вооруженных сил СССР на 500 тыс. чел. и выводе советских войск из стран Центральной Европы и Монголии.

После долгих переговоров в ноябре 1990 г. в Париже главами государств – участников Организации Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе был подписан Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Договор предусматривал взаимное сокращение вооружений между государствами-членами НАТО и Варшавского договора до разумной достаточности. По договору ограничивались пять категорий обычных вооружений и техники - танки, боевые бронированные машины, артиллерия калибра 100 мм и выше, боевые самолеты, ударные вертолеты. Предусматривался обмен информацией, широкая инспекционная деятельность.

Желая поразить западное общественное мнение, Горбачев обещал произвести сокращение Советских Вооруженных сил в огромных масштабах. Долгие годы безопасность СССР базировалась, в том числе, на значительном преобладании над НАТО в бронетехнике на европейском театре (только танков здесь имелось около 60 тыс. ед.). За улучшение отношений с НАТО и западную помощь СССР вынужден был ограничить себя 6400 танками на этом театре. Разоружение не распространялось на военно-морские силы, где США и НАТО обладали значительным превосходством. Пойдя на большие уступки, Горбачев согласился сократить Советскую армию еще на полмиллиона и вывести ее значительную часть из стран Центральной и Юго-Восточной Европы, что породило проблему трудоустройства и обеспечения жильем бывших военнослужащих.

Деидеологизация международных отношений радикально изменила характер связей СССР с социалистическими государствами. Прежние союзники СССР отныне не должны был рассчитывать на автоматическую защиту и привилегии в торговле, кредитах, ценах и т.п. Горбачев активно способствовал декоммунизации восточноевропейских стран. Советские руководители отказались поддержать просоветски настроенных лидеров восточноевропейских компартий, не имевших сил самостоятельно сопротивляться волне либерализации. Новые президенты и премьер-министры этих государств поспешили «дистанцироваться» от СССР и заняли прозападные позиции. К власти в Польше в 1989 г. пришли лидеры движения «Солидарность», находившейся в оппозиции к прежнему руководству, возглавлявшемуся В. Ярузельским. Аналогичные смены прокоммунистических правительств на прозападные произошли в Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Румынии. Лидер румынских коммунистов Н. Чаушеску и его жена в конце 1989 г. были арестованы и по приговору трибунала поспешно казнены. Шокирующие кадры их расстрела были показаны по румынскому, а затем и по советскому телевидению. Горбачеву было о чем задуматься.

В октябре 1989 г. в ГДР прошли торжества по поводу 40-й годовщины создания государства. Лидер Восточной Германии Э. Хоннекер встретился с М.С. Горбачевым. Но идти по пути советской перестройки, наблюдая за экономическим кризисом в Советском Союзе, Хоннекер не стремился. Тем временем в ГДР все больший размах приобретало оппозиционное движение. Под давлением Москвы и большинства членов Социалистической единой партии Германии тяжело больной Хоннекер вынужден был уйти в отставку. Новым генеральным секретарем СЕПГ был избран Э. Кренц. Неожиданным даже для германских политиков стало согласие Горбачева на объединение обеих частей Германии путем присоединения ГДР к ФРГ. Однако этот шаг был вызван, прежде всего, давлением на Кремль со стороны администрации Соединенных Штатов. Самую активную роль в процессе объединения Германии (а фактически поглощения восточной части страны Западной Германией) играл канцлер ФРГ Г. Коль, успевший наладить с Горбачевым дружеские отношения. В ноябре 1989 г. «берлинская стена» рухнула. Была открыта государственная граница между Восточной и Западной Германией. 12 сентября 1990 г. в Москве был подписан договор СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ об объединении Германии. Объединенная Германия признала послевоенные границы с Польшей, СССР и Чехословакией, заявила, что с ее земли будет исходить только мир, обязалась не производить и не иметь на своей территории ядерное, химическое и бактериологическое оружие, сократить сухопутные и военно-воздушные силы. Государство ГДР исчезло с карты Европы.

В процессе объединения Германии руководство США и НАТО устно обещали Горбачеву и Шеварднадзе, что блок НАТО не распространит свое влияние далее на восток. Однако никаких официальных заявлений подписано не было и впоследствии это обещание было нарушено. Воссоединение двух частей Германии, а, следовательно, появление в центре Европы еще более мощной державы неоднозначно воспринималось в Лондоне и Париже. Но Горбачев не обращал внимание на беспокойство премьер-министра Великобритании М. Тэтчер и президента Франции Ф. Миттерана. Он видел в США и ФРГ своих главных партнеров.

Вывод советских войск с территории Восточной Германии и Берлина должен был произойти к концу 1994 г. Фактически вывод мощной советской группировки к маю 1994 г. скорее походил на поспешное бегство: принадлежавшее СССР по праву победителя имущество распушенных нацистской партии, СС и других фашистских формирований было брошено, люди и техника зачастую размещались в «чистом поле», без подготовленных казарм и жилищ для офицеров и их семей. В качестве компенсации германские власти выделили средства на строительство части жилья для военных.

Еще ранее, чем из Германии и также поспешно были выведены советские войска с территории Венгрии, Польши и Чехословакии. Это окончательно подорвало военное сотрудничество теперь уже бывшего социалистического лагеря. 25 февраля 1991 г. в Будапеште было принято решение о денонсации Варшавского договора. Военные структуры Организации Варшавского договора были официально распущены 1 апреля 1991 г. Вопрос о компенсациях: с одной стороны - за оставляемое имущество (оружие, военные городки, аэродромы, пути сообщения и линии связи), а с другой - за ущерб, нанесенный природе на полигонах, танкодромах и т.п. объектах, был решен взаимным отказом от претензий. СССР объявил о выводе советских воинских частей с Кубы и из Монголии. 1 июля 1991 г. в Праге Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией был подписан протокол о полном прекращении действия Варшавского договора 1955 г.

С 1 января 1991 г. СССР прекратил расчеты со странами Совета Экономической Взаимопомощи в условных «переводных рублях» и перешел в отношениях с его членами на мировые валюты и цены. Это нанесло окончательный удар по всей системе СЭВ, который был официально распущен 28 июня 1991 г.

А в декабре 1991 года окончательно распался и СССР. Страны, когда-то входившие в Варшавский договор, стали присоединяться к НАТО, что резко ухудшило стратегическое положение России, нарушило не в ее пользу паритет в обычных вооружениях на европейском театре. Распад ОВД и СЭВ означал крах «пояса безопасности» Советского Союза на западных границах. Тем временем, вооруженные силы США и стран НАТО все последующее время интенсивно совершенствовались. Дальнейшее продвижение НАТО на восток (сегодня затронувшее и бывшие союзные республики) создало непосредственную угрозу безопасности нашего государства.

НОСТАЛЬГИЯ

Согласно опросу ВЦИОМ более половины россиян чувствовали себя наиболее защищенными, когда существовала организация варшавского договора.

Самым безопасным во внешнеполитическом смысле периодом недавней истории респонденты посчитали «советские времена, в 60-80-е годы ХХ века» - 55% (напомним, что на эти годы выпадает, например, Карибский кризис - самый «горячий» момент Холодной войны между СССР и США).

Наименее безопасным - «90-е» - 4%. Подавляющее большинство - 89% считают, что ОВД носила «оборонительный характер», являясь пропорциональным ответом на создание НАТО. «В позитивном влиянии ОВД на международную обстановку убеждены прежде всего коммунисты (96%), эсеры (94%), респонденты старше 45 лет (91%) и не пользующиеся интернетом (93%). Агрессора и обидчика стран Восточной Европы в ОВД видят только 6% опрошенных» (события 1968 года в Чехословакии), - раскрывает эти цифры ВЦИОМ.

Чуть более половины - 51% опрошенных считают, что современной России нужен другой военный союз, по образцу ОВД и НАТО, чтобы чувствовать себя более защищенной. В то же время, «что-то содержательное об Организации Варшавского договора спустя двадцать лет после ее распада может сказать только треть россиян (34%)».

Обложка: Советский плакат «Варшавский договор - союз во имя мира»

Источник: https://topwar.ru