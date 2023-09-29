Пономарéнко, Пантелеймон Кондратьевич

Пономарéнко, Пантелеймон Кондратьевич (27.07[09.08].1902, хутор Шелковской станицы Белореченской Майкопского отдела Кубанской обл. — 18.01.1984, Москва) — советский партийный и государственный деятель. Из крестьян. Работал кузнецом. В 1918 — в Рабоче-­крестьянской Красной армии (РККА), после ее поражения на Северном Кавказе устроился рабочим. С 1922 — на комсомольской работе. Член Всесоюзной коммунистической партии (большевиков, ВКП(б)) с 1925. В 1932 окончил Московский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1932–1936 — на службе в РККА. В 1936–1938 — инженер в КБ Всесоюзного электротехнического института в Москве, секретарь парткома института. В 1938 — инструктор, заместитель заведующего отделом руководящих партийных органов ЦК ВКП(б). 18 июня 1938 — 7 марта 1947 — Первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. Участвовал в проведении и завершении Большого террора 1937–1938 в Белоруссии. В сентябре 1939 — также член Военного совета Белорусского фронта, один из организаторов воссоединения Белоруссии и Украины 1939 . 22 ноября 1939 на совещании у И. В . Сталина в дискуссии с Н. С. Хрущевым отстоял новую южную границу Белоруссии. Член ЦК ВКП(б) и КПСС в 1939–1961. Во время Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 — член военных советов (ВС) Западного, Центрального, Брянского фронтов (1941), 3‑й ударной армии (1941–1942). С 30 мая 1942 по март 1943 — начальник Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД) при Ставке Верховного главнокомандования (см. Партизанское движение в Великой Отечественной вой­не 1941–1945 ). С 25 марта 1943 — генерал-­лейтенант. В марте — апреле 1943 — член ВС Центрального фронта. С мая 1943 по 13 января 1944 — снова начальник ЦШПД. 7 февраля 1944 — 17 марта 1948 — председатель Совета Народных Комиссаров (с 1946 Совета Министров) Белорусской ССР. С 1 июля 1948 — секретарь ЦК ВКП(б), курировал вопросы планирования, финансов, торговли и транспорта. Также в октябре 1950 — декабре 1952 — Министр заготовок СССР. 16 октября 1952 — 5 марта 1953 — член Президиума ЦК КПСС. 12 декабря 1952 — 15 марта 1953 — заместитель Председателя Совета Министров СССР по заготовкам сельхозпродуктов и сельхозсырья. В 1953–1956 — кандидат в члены Президиума ЦК КПСС. 15 марта 1953 — 9 марта 1954 — министр культуры СССР. 6 февраля 1954 — 7 мая 1955 — Первый секретарь ЦК КП Казахстана. С мая 1955 — посол в Польше, с октября 1957 — в Индии и Непале, с июня 1959 — в Нидерландах. В октябре 1961 отозван в связи с дипломатическим скандалом — похищением с его участием жены невозвращенца А. И. Голуба. В 1963–1965 — представитель СССР в МАГАТЭ. С 1965 — преподаватель Института общественных наук при ЦК КПСС. С 1978 — на пенсии.

Соч. : Непокорённые. М., 1975; Всенародная борьба в тылу немецко-­фашистских захватчиков. 1941–1944. М., 1986; События моей жизни // Неман. 1992. № 3–4.

Лит. : Иоффе Э. Г. Пантелеймон Пономаренко: «железный сталинист». Минск, 2015; Князьков А. С. Начальник Центрального штаба партизанского движения генерал-­лейтенант П. К. Пономаренко: штрихи к портрету // Военно-­исторический журнал. 2017. № 7. С. 73–80. А. В. Шубин.