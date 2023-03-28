Памятник Фиделю Кастро В ноябре 2022 года в Москве был открыт памятник Фиделю Кастро. На чтение: 2 минуты

В ноябре 2022 года в Москве был открыт памятник Фиделю Кастро.

На торжественной церемонии присутствовали президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель. Идея возведения монумента принадлежала руководству Минобороны РФ. И эту инициативу поддержало Российское военно-историческое общество.

Бронзовый памятник установлен на площади в районе Сокол. Выполненный из бронзы Кастро стоит на скале, в которую интегрирована карта острова Кубы. Появление монумента не случайно. Кубу и СССР связывали прочные отношения, а сам команданте несколько раз бывал в советском государстве.

Приглашение в качестве примирения

После окончания Второй Мировой войны началось новое противостояние. Теперь уже между вчерашними союзниками — СССР и США. В том конфликте важную роль сыграла маленькая Куба. Островное государство, вставшее на революционные рельсы, встало на сторону Советского Союза. А Фидель Кастро — кубинский лидер — видел в Москве защитника от американских посягательств. Он даже хотел совершить официальный визит в Москву. Но до конкретики дело так и не дошло.

В 1960-х годах конфронтация стремительно усиливалась. Дошло до того, что СССР разместил на Кубе ядерные ракеты. И это привело к Карибскому кризису. Две державы находились в шаге от ядерной войны. В итоге, конфликт всё-таки удалось погасить. СССР и США пошли на взаимные уступки. Советское государство вывезло ракеты с острова в обмен на безопасность Кубы. При этом, сам Кастро был поставлен перед фактом. Ситуация, в которой его страна стала разменной монетой, сильно разозлила Железного Фиделя. Однако ему хватило выдержки, чтобы не рубить с плеча. Обзавестись врагом ещё и в лице СССР для Кубы стало бы фатальным.

Понимали обиду Кастро и в Кремле. И поэтому Хрущёв пригласил кубинского лидера в гости. Никита Сергеевич хотел таким образом, если не извиниться, то хотя бы объяснить причину своего поступка. Весной 1963 года Фидель прибыл в СССР. И этот визит был не простой формальностью с официальными речами и подписанием пары-тройки деловых бумаг в Кремле. Фидель прибыл в СССР для полноценного знакомства со страной, в которой несколько десятилетий назад революционное движение одержало победу. И поэтому его визит затянулся более чем на месяц. За это время Кастро успел объехать всю огромную страну.

У Кастро тоже были свои причины для столь длительного визита. Ему не только хотелось посмотреть на Союз. Ему хотелось влюбить в себя советский народ и заручиться его поддержкой. И тогда, в случае обострения отношений с США, кубинский лидер мог бы рассчитывать на миллионы неравнодушных людей, чьё недовольство Кремль не смог бы проигнорировать.

Хрущёв, демонстрируя Кастро серьёзность своих намерений, позволил Кастро посетить базу подводных лодок в Северодвинске. Таким образом, Фидель стал первым иностранным лидером, которому показали межконтинентальные баллистические ракеты.

Через несколько дней Кастро уже получил доступ к трибуне мавзолея. Оттуда он наблюдал за военным парадом. Вообще, советская сторона сделала всё, чтобы показать иностранному лидеру своё дружеское отношение. И Кастро вёл себя соответствующе. Он был непривередлив в еде, общителен и весел. С его лица не сходила улыбка. И Фидель ничего не требовал, кроме двух вещей. Во-первых, кофе. Напиток ему готовили по специальному рецепту. Кофе получался очень крепким и очень сладким. Его Кастро предпочитал запивать ромом. Во-вторых, свобода. Кубинский лидер, как противник официоза, посетил не только Москву и Ленинград. Ему хотелось увидеть жизнь советских городов изнутри.

Влюблённый советский народ

Однажды ночью Фидель решил отправиться на прогулку по Москве. Компанию ему составили переводчик и начальник охраны. Несмотря на поздний час, людей не улице было немало. И Фиделя узнали. Очень быстро собралась толпа, охраннику пришлось вызывать подкрепление, чтобы увести кубинского лидера. Люди не хотели отпускать легендарного команданте.

Довелось Фиделю выступать на стадионе «Лужники». Более ста тысяч человек слушали его речь, длившуюся два часа! Кастро говорил эмоционально, с чувством, не глядя на бумажные листы с текстом. И это подкупало. Он так резко отличался от советских чиновников, что народу казалось, будто он прибыл из начала XX столетия. Кастро был одет в оливковый френч и берет, а не в классический костюм «тройку». А борода дополняла образ борца за свободу, который только-только вернулся с полей сражений. Тогда Фидель показал себя тонким психологом и знатоком человеческих душ.

За время путешествия Кастро побывал в разных местах СССР. Он посетил универмаг в Ташкенте, где его обслуживал министр торговли Узбекистана, затем отправился на хлопковую плантацию. На Байкале Фидель встретился с геологами и вместе с ними пил прямо из бутылки. Встречался он и с простыми людьми. Причём эти встречи не были подготовлены заранее. Кастро просто выходил к толпе, прознавшей о приезде кубинского лидера, и устраивал шоу. Его выступление больше походило на митинг. За каждым шагом команданте следила пресса. Газеты, в которых публиковались его речи, расходились огромными тиражами. Кастро справился с задачей – советский народ в него влюбился.

На Кубу вместе с Фиделем отправилось много подарков: ЗИЛ-111, ваза с изображением Гагарина, ружьё, чёрная икра, вино и даже медвежонок! Зверя Кастро подарили геологи, с которым он познакомился на Байкале.

***

Во второй раз Кастро приехал в СССР всего через полгода. Он специально выбрал для посещения январь, чтобы посмотреть на зиму. И ожидания команданте оправдались. Он учился кататься на лыжах, ездил на санях, охотился вместе с Хрущёвым, побывал на хоккейном матче. А вместо легендарного берета носил папаху или шапку-ушанку.

Фидель 9 раз посещал Советский Союз. И даже после развала государства, когда Россия и Куба отдалились, команданте не позволял себе плохих слов. В интервью он часто вспоминал свои визиты и русских людей, покоривших его своей добротой и щедростью.