Очередное «Никогда снова». К годовщине Карибского кризиса 14 октября 1962 года самолёт-разведчик ВВС США обнаружил на Кубе объекты, в которых ЦРУ опознало стартовые площадки для советских баллистических ракет. С этого момента принято отсчитывать начало Карибского кризиса. На чтение: 2 минуты

14 октября 1962 года самолёт-разведчик ВВС США обнаружил на Кубе объекты, в которых ЦРУ опознало стартовые площадки для советских баллистических ракет. С этого момента принято отсчитывать начало Карибского кризиса.

Многие, наверное, удивятся этому, но они живут в эпоху очередного Карибского кризиса и даже не замечают этого. Ну ничего, лет через -надцать прочтут в учебниках. Что не замечают – не удивительно, сколько их уж было, в конце концов. Участники научились не пугать лишний раз мир часами Судного дня. Нечего пугаться, банальная разминка.

Сегодня, когда мы справляем 54-ю годовщину одного из самых напряжённых периодов Холодной войны, стоит поговорить о том, что, хоть амплуа в этой постановке давно распределены и избиты, пьеса не так поверхностна, как может показаться.

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...Название кризиса, кстати, наше, советское. В том смысле, что из всех участников только мы его так называем – из-за блокады Кубы, в которую попала вся территория Карибских островов и Карибского моря. Американцы называют его Кубинским кризисом. Хотя оба термина эксплуатируют исключительно географическую характеристику конечной фазы и в равной степени неверны.

Галопом по Карибам

Итак, что случилось в середине октября 1962 года? Случилось прежде всего организационное переподчинение полётов самолётов-разведчиков в США: вместо ЦРУ эти полёты перешли в ведение ВВС. После чего они были тут же возобновлены – после более чем месячного перерыва.

Первый же самолёт заснял стартовые площадки и всю прочую инфраструктуру, хорошо известную американцам по аэрофотосъёмке над СССР. В ответ 24 октября США ввели блокаду Кубы, для смягчения эффекта названную «карантином» (блокада равносильна объявлению войны, а США, соответственно – агрессор). Затем в течение нескольких дней стороны обменивались резкими заявлениями, с территории Кубы были обстреляны несколько самолётов разведки американских ВВС. «Миротворец», он же президент Джон Кеннеди первый и пока единственный раз за всю историю США ввёл для командования ВВС уровень угрозы DEFCON-2 (предшествует DEFCON-1, который, в свою очередь означает нахождение на пороге войны с возможностью применения оружия массового поражения).

Однако вместе с тем обсуждались и пути выхода из создавшейся ситуации, причём первым их предложил (26 октября) как раз СССР: снятие блокады и гарантии ненападения на Кубу в обмен на демонтаж ракет. На следующий день к этим условиям прибавился ответный демонтаж ракет в Турции, размещение которых сам Хрущёв называл поводом к операции «Анадырь» (так называлась наша «баллистическая помощь» Кубе).

28 октября эти условия были приняты, к концу ноября мы демонтировали ракеты, а американцы – сняли блокаду. А затем и сами убрали ядерное оружие из Турции. Убрать-то убрали, но вина за сам кризис вроде как негласно записана за Хрущёвым: ведь это действия советского руководства привели к такому развитию событий.

Без истерик

Тогда давайте смотреть. На момент кризиса США разместили свои ракеты в Европе, в Турции, на собственной территории. Плюс ВВС, имевшие на вооружении ракеты ядерными боеголовками и ядерные бомбы. Общее количество ядерных зарядов у США к тому моменту уже превышало 30 тысяч (вообще, всяких). То есть примерно в 10 раз больше, чем у СССР.

И вот в 1961 году американские ракеты появились вблизи Измира. Что в ответ сделал СССР? Объявил ли он морскую блокаду Турции с целью воспрепятствовать подвозу оружия? Нет. Начал ли СССР разработку операции по вторжению в Турцию, захват проливов, насильное смещение руководства страны? Тоже нет. Привёл ли войска на границе с Турцией в практически максимальную боевую готовность? Снова нет. И даже своё ядерное оружие в странах Варшавского договора размещать не стали.

Ракеты, достающие до Москвы, нам, конечно, не нравились. И, тем не менее, турок кошмарить мы не стали: любое из государств вольно размещать на своей территории чужое ядерное оружие. Тем более, что ведь не Турция нам этими ракетами грозила.

Вместо этого СССР нашёл способ обеспечить собственную безопасность и восстановить статус-кво, не устраивая истерик с блокадами и военными тревогами.

Дежа вю

Может показаться, что эта более чем полувековая история сегодня уже не актуальна. Однако сегодня мы видим новые попытки назначить нас виноватыми, прикрывая этой надуманной виной действительно поспешные и непродуманные шаги. Примеры?

О выходе России из соглашения с США по плутонию не слышал разве что ленивый. О том, что могло послужить причиной такого шага с нашей стороны, известно на порядок меньше. Хотя бы потому, что речь, казалось бы, о незначительном действии – 20 боеголовок, хранящихся на территории ФРГ, планируется заменить на более совершенную модификацию: были B61-11, станут B61-12.

Разница не только в цифре. 12-я модификация рассчитана не на наземный, а на подземный подрыв. Увеличивая тем самым малый тротиловый эквивалент (по некоторым данным, до 20-30 раз в сравнении с наземным подрывом). При этом B61-12 не относится к стратегическим вооружениям, а значит, не подпадает под действие соглашений об ограничении.

Всё это происходит на фоне очередного возмущения страшным нахальством: Россия посмела (!) перебросить «Искандеры» в Калининградскую область. Причём в НАТО их заочно сочли укомплектованными ядерной БЧ: « Размещение оснащённых ядерными боеголовками ракет на границе со странами, входящими в состав Североатлантического альянса, не способствует снижению уровня напряжённости », – отметили в НАТО. Хотя уж кому-кому, а НАТО должно быть прекрасно известно: «Искандер» грозит материализоваться в Калининградской области не сам по себе, а всякий раз, когда в НАТО затевают очередную глупость. Как, например, планы размещения в Польше элементов американской ПРО (2008, 2011).

Схема, в общем, знакомая. Мы реагируем на угрозу, и нас назначают виноватыми. Тогда – за ракеты на Кубе, сегодня – за ракетные комплексы на собственной территории.

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Карибский кризис завершился 28 октября 1962 года только формально. На самом же деле – только в конце 1960-х, когда две стороны достигли ядерного паритета, породившего доктрину гарантированного взаимного уничтожения. Эта доктрина, как ни парадоксально, сделала карибские кризисы невозможными. Попытка от паритета увильнуть, вырваться вперёд, снова делает их реальностью. И виноваты в этом совсем не «Искандеры» на границе с Польшей.