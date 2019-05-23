Четверо отважных в океане В 1960 году произошла история, которую хорошо помнят люди старшего поколения. Тогда, уже больше полувека назад, беспрецедентная эпопея четверых советских солдат стала не только примером взаимовыручки, она вмиг сделала 20-летних парней символами мира, стала стимулом для установления дружественных отношений между ядерными державами. 49 дней дрейфовали парни на повреждённой барже без еды и воды. Сегодня мы рассказываем о молодых ребятах, которые не рвались к славе и известности, не готовились к подвигам, но экстремальная ситуация поставила их перед выбором: стать героями или умереть. Они стали героями. Унесённые в океан 17 января 1960 года баржу «Т-36», на которой находились четверо солдат-срочников, унесло от... На чтение: 2 минуты

В 1960 году произошла история, которую хорошо помнят люди старшего поколения. Тогда, уже больше полувека назад, беспрецедентная эпопея четверых советских солдат стала не только примером взаимовыручки, она вмиг сделала 20-летних парней символами мира, стала стимулом для установления дружественных отношений между ядерными державами. 49 дней дрейфовали парни на повреждённой барже без еды и воды.

Сегодня мы рассказываем о молодых ребятах, которые не рвались к славе и известности, не готовились к подвигам, но экстремальная ситуация поставила их перед выбором: стать героями или умереть. Они стали героями.

Унесённые в океан

17 января 1960 года баржу «Т-36», на которой находились четверо солдат-срочников, унесло от Курильского острова Итуруп в открытый океан, в эпицентр мощного циклона. Команда в составе младшего сержанта Асхата Зиганшина и рядовых Ивана Федотова, Анатолия Крючкова и Филиппа Поплавского занималась погрузо-разгрузочными работами. Баржа для дальних плаваний была не приспособлена и могла удаляться от берега на 200-300 метров.

Самоходная баржа Т-36. Источник: https://masterok.livejournal.com

Ветер, который был сначала не сильный, перерос в мощный шторм, который оторвал баржу от причала и вынес в открытый океан. Чудом баржу не разбило о камни, но пробоину судно всё-таки получило. Быстро закончилось топливо, баржа стала практически неуправляемой. Шторм смыл за борт дрова для печки, масло для двигателя, сорвал антенну.

Первое время команда практически не спала надо было управлять баржой, пытаться залатать пробоину и откачивать воду. Но самое трагическое было то, что на барже практически не осталось продовольствия и воды. На четверых два ведра картошки, банка тушёнки, немного крупы и несколько пачек «Беломора». Этого запаса хватало на два дня.

С берега видели, как баржа отчаянно боролась со штормом, но помочь ничем не могли. Когда шторм стих, приступили к поискам. На берег вынесло некоторые вещи с баржи, и военное командование решило, что баржа с экипажем погибла. Семьям сообщили, что они пропали без вести при исполнении воинского долга, но установили наблюдение за их квартирами (а вдруг они дезертировали).

Спасенные герои. Источник: https://rg.ru

А в это время «дезертиры» самоотверженно боролись со стихией. Первой была решена проблема питьевой воды. Её брали из системы охлаждения двигателя, она была ржавая, но пить было можно. Выручали ещё частые дожди. С питанием было намного хуже. Варили похлёбку – ложка тушёнки, пара пахнущих мазутом картофелин, самая малость крупы. После такого обеда надо было не только выживать, но и бороться за своё судно. Каждый день необходимо было скалывать лёд с бортов и выкачивать воду, скапливающуюся в трюме.

Скудной еды хватило ненадолго. Моряки начали варить и есть кожаные вещи. Сначала съели кожу с гармошки, оказавшейся на барже, потом принялись за сапоги.

Показательно, что за всё время дрейфа в команде не возникло ни одной ссоры, ни одного конфликта. Никто даже в самые критические моменты не пытался отобрать у товарища пищу или воду, чтобы выжить самому. Была договорённость: кто останется последним в живых, перед смертью опишет, как погибал экипаж Т-36.

Спасение

7 марта 1960 года лётчики с американского авианосца «Кирсардж» обнаружили баржу в тысячи миль северо-западнее острова Мидуэй. Баржа, которая по всем инструкциям не должна отходить от берега дальше 300 метров, преодолела более половины расстояния между Курильскими и Гавайскими островами.

Американцы были в шоке от увиденного. Они не могли понять, как на таком корыте можно плыть в открытом океане.

Герои в Сан-Франциско, США. Источник: https://tainyvselennoi.ru

Но самым шокирующим для американцев было заявление сержанта Зиганьшина: «У нас всё нормально, нужно топливо и продукты, и мы сами доберёмся домой». Позже врачи говорили, что жить четвёрке оставалось совсем немного. Истощение убило бы их через несколько часов. У них остался один сапог и три спички.

Американцы удивлялись не только стойкости советских солдат, но и их самодисциплине. Когда им предложили еду, они съели немного и остановились. Людям, пережившим долгий голод, лишняя пища несла смерть.

Герои в Сан-Франциско, США. Источник: https://tainyvselennoi.ru

Когда солдаты немного пришли в себя, их стала мучить другая проблема. Спасли их «вероятные противники», а за окном самый пик холодной войны. Как себя вести в такой ситуации? Американцы не могли понять, почему русские солдаты требуют спасти их ржавое корыто. Нашим солдатам пообещали, что другое судно доставит их баржу в порт. На самом деле её затопили. Не из вредности, а чтобы она не мешала судоходству.

Первые вести о спасении четвёрки в СССР были встречены настороженно, постоянная привычка ждать каких-либо провокаций сделали своё дело. Но когда стало ясно, что это не провокация, и американцы спасли настоящих героев, ситуация изменилась. Сам руководитель Советского государства Никита Хрущёв прислал им приветственную телеграмму.

Новый образ Советского Союза

Пресс-конференции следовали одна за другой. Первая состоялась ещё на борту авианосца. И почти везде звучал вопрос: «Как на вкус сапоги?». На борту авианосца ребята немного окрепли. Встреча в Америке была восторженной, а мэр Сан-Франциско вручил им «золотой ключ» от города.

Главное, что отмечали все, молодые советские парни в ужасной ситуации не потеряли человеческий облик, не озверели, не скатились до каннибализма, как это случалось, к сожалению, с другими попавшими в подобную ситуацию.

Герои, вернувшиеся в СССР. Истчник: https://kraevushka.livejournal.com

Молодые советские солдаты изменили образ Советского Союза в глазах простых американцев. Разве это враги? Нет, милейшие ребята, немного стеснительные, но это только прибавляет им шарма. За короткое время своего пребывания в США четверо солдат сделали для имиджа СССР больше, чем все дипломаты.

Помощь американцев была искренней, с высокой долей уважения к подвигу молодых советских солдат. И очень важно, что именно в это время накал напряжения между двумя странами заметно снизился.

Пример для подражания

Дома ребят встречали как героев. Все были награждены орденами Красной Звезды, про них сняли фильм, было написано несколько книг. А сколько советских мальчишек сварили сапоги, пытаясь подражать нашим героям. А ещё эти дворовые мальчишки пели в 60-е годы:

«Дни плывут, плывут недели,

Судно носит по волнам,

Сапоги уж в супе съели

И с гармошкой пополам».

История четырех героев облетела все советские газеты. Источник: https://tainyvselennoi.ru

В те годы популярность этой четвёрки уступала славе только первого космонавта Юрия Гагарина, с которым Зиганшин познакомился на одном из приёмов.

Обложка: https://tainyvselennoi.ru