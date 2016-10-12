Ботинок Хрущёва-Шрёдингера. К годовщине нестучания по трибуне 12 октября 1956 года Никита Хрущёв на заседании Генассамблеи ООН снял обувь, спровоцировав появление едва ли не самого известного политического фейка. Сегодня, когда мы справляем 56-ю годовщину события, породившего самый известный мем (и фейк) о Хрущёве, стоит поговорить о том, как сообщение не слишком достоверных сведений стало основной задачей журналиста. На чтение: 2 минуты

12 октября 1960 года Никита Хрущёв на заседании Генассамблеи ООН снял обувь, спровоцировав появление едва ли не самого известного политического фейка.

Хрущёву на самом деле ещё повезло: всего лишь какой-то ботинок. Сегодня дела с размахом делаются: штурмующая Донецкий аэропорт российская армия в полном составе. Удар ВКС по госпиталю, который, как оказалось, нанесли силы коалиции. Для отслеживания новостей впору покупать дешифратор.

Сегодня, когда мы справляем 56-ю годовщину события, породившего самый известный мем (и фейк) о Хрущёве, стоит поговорить о том, как сообщение не слишком достоверных сведений стало основной задачей журналиста.

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...Работает кстати отлично. До сих пор в поисковых системах, видеосервисах запрос «Хрущёв» машина немедленно предлагает дополнить словом «ботинок». Где-то рядышком болтаются не менее известные «кузькина мать» и «мы вас закопаем», формируя необходимый минимум знаний о Никите Хрущёве. Взять эту святую троицу в лоб нереально, нужны манёвры.

Ладно, пусть ботинок. Только два вопроса: когда и в связи с чем? На этом месте частенько следует ступор, избежать которого поможет данный материал.

Ботинок и деколонизация

Известно, что 1960 год вошёл в историю как год Африки. Во-первых, так постановила ООН в 1959 году. Во-вторых, 17 африканских колоний стали независимыми государствами и в течение следующего 10-летия от статуса колоний избавился практически весь континент. Педалирование темы затягивания этого процесса было постоянным и действенным аргументом внешней политики СССР. С конца 50-х на Московском радио работала Африканская редакция, которая вела вещание на английском и французском языках, со временем добавили ещё 8 африканских. А в декабре 1960 года, во многом в связи с решительной позицией СССР, ООН приняла «Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам» – как раз на её основе происходило дальнейшее освобождение Африки.

Борьба с колониализмом ожидаемо была главной темой выступлений Никиты Хрущёва во время заседаний Генассамблеи и возражать по существу ему было сложно – не будешь же возражать против деколонизации Африки в год Африки. Поэтому от президента Филиппин (страны, с начала XX века бывшей фактически колонией США) последовала «шпилька»: обвинение в неоколониализме самого СССР.

«Уши» Штатов из этого спича торчали весьма недвусмысленно: филиппинец объявил колониями СССР страны Прибалтики. Известно, что именно США последовательно отказывались признавать их вхождение в состав СССР, упорно считали эти республики оккупированными, а на территории США до конца 80-х существовали прибалтийские правительства в изгнании. Впрочем, можно конечно поверить, что лидер государства в Юго-Восточной Азии в течение 20 лет с неослабевающим вниманием следил за нелёгкой судьбой Латвии, Литвы и Эстонии. чтобы спустя годы бросить в лицо советскому лидеру это обвинение. Но для этого придётся сильно напрячь воображение. К числу таких колоний филиппинец причислил и Венгрию, а также назвал СССР концлагерем.

Дело было спустя всего 14 лет после победы над Германией, воспоминания были слишком свежи. Поэтому стоит удивляться не поведению Хрущёва, а тому, что советский лидер банально не врезал президенту Филиппин по морде.

А дальше было вот что. Хрущёв выяснил у Громыко, что согласно правилам ведения заседаний он может взять слово и вставить реплику во время чужого выступления, поскольку СССР был в нём упомянут. После игнорирования просьбы со стороны председательствующего он поставил на стол свой ботинок – в знак протеста и презрения к выступающему.

К слову, ботинок Хрущёв не снимал. По воспоминаниям его сына, ботинок слетел с ноги Хрущёва, когда тот шёл в зал заседаний (наступил один из журналистов). А надеть его потом советский лидер просто не успел. И уж тем более он им не стучал – ни по столу, ни по трибуне, хотя на первом настаивает даже личный переводчик Хрущёва. Но на заседании присутствовало достаточно журналистов и никто ничего подобного не заснял.

Легенду же запустила New York Times, в которой 13 октября вышел материал «Khrushchev Bangs His Shoe on Desk». Она надолго пережила как самого Хрущёва, так и свой статус легенды: почти 10 лет назад, 14 октября 2006 года, постоянный представитель США в СовБезе ООН Джон Болтон говорил об этом как о реальном факте. Это кстати показатель качества пропаганды – даже её авторы со временем поверили.

Конструкторы реальности

То, что когда-то получилось скорее всего случайно, со временем стало делаться целенаправленно. Только за пять лет (2007-2011) Пентагон потратил 540 млн долл на создание фейковых роликов Аль-Каиды, которые затем якобы использовались для отслеживания тех, кто интересуется террористами. Тут пикантны три момента.

1. Пентагон даже не подумал отпираться и честно признал: да мол, мы заплатили пиар-компании за создание фальшивых роликов более полумиллиарда долларов («И что дальше?»).

2. Пентагон занимался фальсификацией деятельности организации, созданной примерно 30 лет назад при поддержке тогдашней администрации Белого Дома и ЦРУ. Теперь она перестала быть полезной создателям, вот её и используют на второстепенных направлениях, да ещё и втёмную.

3. Это только одна из историй, на которую журналисты наткнулись случайно спустя пять лет. Считанные единицы в курсе, насколько велик этот айсберг.

Отдельные его льдины, впрочем, на поверхности – скажем, существующие в Прибалтике, Польше, Украине «институты национальной памяти», занимающиеся всё тем же – фальсификацией истории под видом раскрытия архивов. Работёнка чисто оруэлловская и зачастую малозаметная в силу своей кажущейся незначительности. А между тем, курьёзный случай с Джоном Болтоном – яркий пример такой работы Условно: выращивание людей, для которых историческую картинку лепят пиар-агентства по заказу Пентагона или любой другой родственной американскому правительству организации. И это мы даже не касаемся СМИ, давно уже приручённых в ходе ряда военных кампаний не столько освещать деятельность, сколько «создавать ежедневное сегодня», которое весь мир затем наблюдает в телевизоре.

Основные персонажи этого сегодня хорошо нам известны: благородные бунтари, изначально вооружённые только твиттером, как-то вдруг обзаводятся «техничками» и повергают тиранов. О том, что это именно тиран, нам в течение нескольких лет прилежно докладывают те же самые конструкторов ежедневного сегодня.

Слабое звено этой машины там же, где и сильное. Во-первых, она врёт и врёт преотлично, но пока ещё не умеет врать достаточно далеко вглубь. Поэтому и срабатывает нужным образом только на тех, кто живёт только вечным сегодня. Во-вторых, даже операторы этой машины не застрахованы от глупых ситуаций, поскольку конструирование реальности – наркотик со стопроцентным привыканием. Независимо, кто ты в этой цепи – дилер или потребитель.

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Что с этим делать? Да примерно то же самое, что и Хрущёв 56 лет назад: затыкать и опровергать наглых конструкторов ежедневного сегодня до тех пор, пока их машина не сломается.