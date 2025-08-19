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Смена курса внешней политики, мирное сосуществование. Основные принципы программы. Паритет между США и СССР, разрядка. Война во Вьетнаме, внешнее дружелюбие при реальной напряжённости между блоками. Пражская весна. СССР и ОВД ввели войска в Чехословакию, как ответную реакцию на маневры НАТО. СССР и Китай. Договор о взаимопомощи. В реальности отношения портились, из-за смены курса и десталинизации. Конфликты с Китаем. Афганистан. Неожиданное начало. Расчет на быструю операцию и установки лояльной власти. Конфликт вошел в тупик. Долгие переговоры в Женеве и вывод войск.

Итоги периода. 60-е годы при внешнем движении на смягчение отношений и миролюбие- период взаимного напряжения и скрытного противостояния систем.

Советский Союз устоял, наступила новая эпоха внешней и внутренней политики.