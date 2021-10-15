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О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Политика «Разрядки». 2. Договор ОСВ-2 и ракетный кризис. 3. Война в Афганистане и возвращение к политике «Холодной войны». 4. Кризис в Польше в 1980–1981 гг. 5. Обострение «Холодной войны» после прихода к власти президента США Р. Рейгана.

Аннотация

Лекция посвящена внешней политике СССР в 70-е – первой половине 80-х гг. Столкнувшись с трудностями своей внешней политики, СССР и США в конце 60-х гг. стали стремится к сближению между собой. Началась разрядка международной напряженности. В 1972 г. состоялся визит в Москву президента США Р. Никсона, во время которого были подписаны договоры об ОСВ и об ограничении ПРО. «Разрядка» распространилась и на государства Европы. Были урегулированы разногласия по Западному Берлину. В 1975 г. был подписан Хельсинкский заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Однако в 1979 г. международная ситуация стала ухудшаться. Не был ратифицирован договор ОСВ-2, НАТО принял решение о размещении новых ракет средней дальности в Европе, советские войска вошли в Афганистан. Рабочие выступления в Польше были подавлены. Холодная война возобновилась с новой силой.

Вопросы по теме лекции

1. Почему СССР и США перешли к политике разрядке именно в конце 60-х – начале 70-х гг.? 2. Как советско-китайский конфликт повлиял на советско-американские отношения? 3. Почему системы защиты от ракетно-ядерного нападения угрожали миру? 4. Почему договор ОСВ-2 не был ратифицирован Конгрессом США, даже когда у партии президента Рейгана было в нем большинство? 5. Почему в первой половине 80-х гг. руководство СССР не соглашалось пойти на «нулевой вариант» Рейгана? 6. Почему советское руководство, которое в марте 1979 г. отказалось ввести войска в Афганистан, изменило свое решение в декабре? Как изменение в позиции лидеров СССР связано с развитием ракетного кризиса? 7. До какого года продолжалась разрядка международной напряженности?

Литература

Ахромеев С., Корниенко Г. Глазами маршала и дипломата. М., 1992. Илиевский Н.В., Путилин Б.Г., Золотарев В.А. Холодая война в двух томах. М., 2014. Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962–1986 гг.). М., 1996. Шубин А.В. «Золотая осень» или период застоя. СССР в 1975–1985 гг. М., 2007.