11 класс | История России
СОВЕТСКИЙ СПЕЦНАЗ В АФГАНИСТАНЕ
МАЛЁВАНЫЙ В.
Книга Валерия Васильевича Малеваного, боевого офицера и непосредственного участника тех трагичных и кровавых событий, раскрывает перед нами героическую историю советского спецназа. Воспоминания участников боевых действий впечатляют еще и описанием непростой политической борьбы, которая предшествовала афганским событиям и решению Политбюро партии о введении наших войск в Афганистан, а также определила дальнейшую судьбу советского спецназа.