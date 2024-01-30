11 класс | История России

СОВЕТСКИЙ СПЕЦНАЗ В АФГАНИСТАНЕ

МАЛЁВАНЫЙ В.

Книга Валерия Васильевича Малеваного, боевого офицера и непосредственного участника тех трагичных и кровавых событий, раскрывает перед нами героическую историю советского спецназа. Воспоминания участников боевых действий впечатляют еще и описанием непростой политической борьбы, которая предшествовала афганским событиям и решению Политбюро партии о введении наших войск в Афганистан, а также определила дальнейшую судьбу советского спецназа.