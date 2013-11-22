Ввод советских войск в Афганистан Продолжительное вооруженное противостояние правящего просоветского руководства Афганистана и мождахедов при политической и финансовой поддержке зарубежных стран и ряда государств исламского мира - с другой. На чтение: 6 минут

СИТУАЦИЯ

Отношения Советского Союза с Демократической Республикой Афганистан традиционно отличались дружественным характером, независимо от менявшихся в Кабуле политических режимов. Построенные при техническом содействии СССР объекты промышленности составляли к 1978 г. до 60 % всех афганских предприятий. Но в начале 1970-х гг. XX века Афганистан по-прежнему представлял собой одно из беднейших государств мира. Статистика свидетельствовала, что 40% населения проживало в абсолютной нищете.

Новый импульс отношения Советского Союза с ДРА получили после победы в апреле 1978 г. Саурской, или Апрельской, революции, совершенной Народно-демократической партией Афганистана (НДПА). Генеральный секретарь партии Н.-М. Тараки объявил о вступлении страны на путь социалистических преобразований. В Москве это встретили с повышенным вниманием. В советском руководстве оказалось немало энтузиастов «прыжка» Афганистана из феодализма в социализм, подобно Монголии или советским республикам Средней Азии. 5 декабря 1978 г. между двумя странами был заключен Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Но лишь по большому недоразумению утвердившийся в Кабуле режим можно было квалифицировать как социалистический. В НДПА обострилась давно шедшая борьба между фракциями «Хальк» (руководители – Н.-М. Тараки и Х. Амин) и «Парчам» (Б. Кармаль). В стране, по существу, провалилась аграрная реформа, ее лихорадили репрессии, грубо попирались нормы ислама. Афганистан оказался перед фактом развязывания масштабной гражданской войны. Уже ранней весной 1979 г. Тараки попросил ввести советские войска на территорию Афганистана, чтобы предотвратить худший сценарий событий. Позднее такие просьбы повторялись неоднократно и исходили не только от Тараки, но и других афганских руководителей.

РЕШЕНИЕ

Менее чем за год позиция советского руководства в этом вопросе поменялась от сдержанности до согласия на открытое военное вмешательство во внутриафганский конфликт. При всех оговорках она сводилась к желанию «ни при каких обстоятельствах не потерять Афганистан» (буквальное выражение председателя КГБ Ю.В. Андропова).

Министр иностранных дел А.А. Громыко поначалу выступил против оказания военной помощи режиму Тараки, но отстоять свою позицию не сумел. Сторонники ввода войск в соседнюю страну, прежде всего - министр обороны Д.Ф. Устинов, обладали не меньшим влиянием. Л.И. Брежнев стал склоняться к силовому решению вопроса. Нежелание других членов высшего руководства оспаривать мнение первого лица вместе с непониманием специфики исламского общества предопределили, в конце концов, принятие непродуманного по своим последствиям решения о вводе войск.

Документы свидетельствуют, что советское военное руководство (кроме министра обороны Д.Ф. Устинова), размышляло достаточно здраво. Начальник Генерального штаба ВС СССР Маршал Советского Союза Н.В. Огарков рекомендовал воздержаться от попыток решать политические вопросы в соседней стране военной силой. Но в верхах проигнорировали мнение экспертов не только из Минобороны, но и МИДа. Политическое решение о вводе ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) в Афганистан было принято 12 декабря 1979 г. в узком кругу - на встрече Л.И. Брежнева с Ю.В. Андроповым, Д.Ф. Устиновым и А.А. Громыко, а также секретарем ЦК КПСС К.У. Черненко, т.е. пятью членами политбюро из 12. Цели ввода войск в соседнюю страну и методы их действий не определялись.

Первые советские части пересекли границу 25 декабря 1979 г. в 18.00 по местному времени. На аэродромы Кабула и Баграма по воздуху были переброшены десантники. Вечером 27 декабря спецгруппами КГБ и отрядом Главного разведывательного управления была осуществлена спецоперация «Шторм-333». В результате нее был захвачен дворец Тадж-Бек, где размещалась резиденция нового главы Афганистана Х. Амина, а сам он был убит. К этому времени Амин утратил доверие Москвы в связи с организованным им свержением и убийством Тараки и информацией о сотрудничестве с ЦРУ. Было спешно оформлено избрание генеральным секретарем ЦК НДПА Б. Кармаля, накануне нелегально прибывшего из СССР.

Население Советского Союза было поставлено перед фактом ввода войск в соседнюю страну в целях, как говорилось, оказания интернациональной помощи дружественному афганскому народу в защите Апрельской революции. Официальная позиция Кремля была изложена в ответах Л.И. Брежнева на вопросы корреспондента «Правды» 13 января 1980 г. Брежнев указывал на вооруженную интервенцию, развязанную против Афганистана извне, угрозу превращения страны в «империалистический военный плацдарм на южной границе нашей страны». Он упомянул также о неоднократных обращениях афганского руководства о вводе советских войск, которые, по его словам, будут выведены «как только отпадут причины, побудившие афганское руководство обратиться с просьбой об их вводе».

СССР на тот период, действительно опасался вмешательства в афганские дела США, равно как Китая и Пакистана, реальной угрозы для своих рубежей с юга. По соображениям политики, морали, сохранения международного авторитета Советский Союз также не мог далее безучастно наблюдать за развитием гражданского противоборства в Афганистане, в ходе которого гибли безвинные люди. Другое дело, что эскалацию насилия было решено пресечь другой силой, игнорируя специфику внутриафганских событий. Потеря контроля за ситуацией в Кабуле могло быть расценено в мире как поражение социалистического лагеря. Не последнюю роль в событиях декабря 1979 г. играли личные, равно как и ведомственные оценки ситуации в Афганистане. Факт, что Соединенные Штаты были крайне заинтересованы во втягивании Советского Союза в афганские события, считая, что Афганистан станет для СССР тем же, чем Вьетнам для США. Через третьи страны Вашингтон поддерживал силы афганской оппозиции, воевавшей против режима Кармаля и советских войск.

ЭТАПЫ

Непосредственное участие Советских Вооруженных Сил в афганской войне принято делить на четыре этапа:

1) декабрь 1979 г. - февраль 1980 г. - ввод основного состава 40-й армии, размещение по гарнизонам; 2) март 1980 г. - апрель 1985 г. - участие в боевых действиях против вооруженной оппозиции, оказание помощи в реорганизации и укреплении вооруженных сил ДРА; 3) май 1985 г. - декабрь 1986 г. - постепенный переход от активного участия в боевых действиях к поддержке операций, проводимых силами афганских войск; 4) январь 1987 г. - февраль 1989 г. - участие в проведении политики национального примирения, поддержка сил ДРА, вывод контингента войск на территорию СССР.

Первоначальная численность советских войск в Афганистане составляла 50 тыс. человек. Затем численность ОКСВ превысила 100 тыс. чел. В первый бой советские воины вступили уже 9 января 1980 г. при разоружении восставшего артиллерийского полка ДРА. В дальнейшем советские войска, против своего желания, втянулись в активные боевые действия, командование перешло к организации плановых операций против наиболее сильных группировок моджахедов.

Советские солдаты и офицеры проявили в Афганистане самые высокие боевые качества, мужество и героизм, хотя действовать приходилось в самых тяжелых условиях, на высоте 2,5-4,5 км, при температуре плюс 45-50°С и остром дефиците воды. С приобретением необходимого опыта выучка советских воинов позволяла успешно противостоять профессиональным кадрам моджахедов, подготовленным с помощью американцев в многочисленных учебных лагерях на территории Пакистана и других стран.

Однако втягивание ОКСВ в боевые действия не увеличило шансы на силовое разрешение внутриафганского конфликта. То, что нужно было выводить войска, понимали многие военачальники. Но подобные решения были вне их компетенции. Политическое руководство СССР считало, что условием вывода должен стать мирный процесс в Афганистане, гарантированный ООН. Однако Вашингтон, всячески препятствовал посреднической миссии ООН. Напротив американская помощь афганской оппозиции после смерти Брежнева и прихода к власти Ю.В. Андропова резко возросла. Лишь с 1985 г. в отношении участия СССР в гражданской войне в соседней стране произошли значительные изменения. Необходимость возвращения ОКСВ на родину стала полностью очевидной. Все более остро заявляли о себе экономические трудности самого Советского Союза, для которого масштабная помощь южному соседу становилась разорительной. В Афганистане погибли к тому времени несколько тысяч советских военнослужащих. В обществе зрело скрытое недовольство продолжающейся войной, о которой в прессе говорилось лишь общими официальными фразами.

ПРОПАГАНДА

О ПРОПАГАНДИСТСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАШЕЙ АКЦИИ В ОТНОШЕНИИ АФГАНИСТАНА.

Совершенно секретно

Особая папка

При освещении в нашей пропагандистской работе - в печати, на телевидению, по радио предпринятой Советским Союзом по просьбе руководства Демократической Республики Афганистан акции помощи в отношении внешней агрессии руководствоваться следующим.

Во всей пропагандистской работе исходить из положений, содержащихся в обращении афганского руководства к Советскому Союзу с просьбой о военной помощи и из сообщения ТАСС на этот счет.

В качестве главного тезиса выделять, что осуществленное по просьбе афганского руководства направление в Афганистан ограниченных советских воинских контингентов служит одной цели - оказанию народу и правительству Афганистана помощи и содействия в борьбе против внешней агрессии. Никаких других целей эта советская акция не преследует.

Подчеркивать, что в результате актов внешней агрессии, нарастающего вмешательства извне во внутренние афганские дела возникла угроза для завоеваний Апрельской революции, для суверенитета и независимости нового Афганистана. В этих условиях Советский Союз, к которому руководство Демократической Республики Афганистан за последние два года неоднократно обращалось с просьбой о помощи в отражении агрессии, откликнулся положительно на эту просьбу, руководствуясь, в частности, духом и буквой советско-афганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

Просьба правительства Афганистана и удовлетворение этой просьбы Советским Союзом - это исключительно дело двух суверенных государств - Советского Союза и Демократической Республики Афганистан, которые сами регулируют свои взаимоотношения. Им, как и любому государству - члену ООН, принадлежит право на индивидуальную или коллективную самооборону, что предусматривается статьей 51 Устава ООН.

При освещении изменений в руководстве Афганистана подчеркивать, что это является внутренним делом афганского народа, исходить из заявлений, опубликованных Революционным Советом Афганистана, из выступлений Председателя Революционного Совета Афганистана Кармаля Бабрака.

Давать твердый и аргументированный отпор любым возможным инсинуациям насчет имеющегося якобы советского вмешательства во внутренние афганские дела. Подчеркивать, что СССР не имел и не имеет никакого отношения к изменениям в руководстве Афганистана. Задача Советского Союза в связи с событиями в Афганистане и вокруг него сводится к оказанию помощи и содействию в ограждении суверенитета и независимости дружественного Афганистана перед лицом внешней агрессии. Как только эта агрессия прекратится, угроза суверенитету и независимости афганского государства отпадет, советские воинские контингенты будут незамедлительно и полностью выведены с территории Афганистана.

ОРУЖИЕ

ИЗ УКАЗАНИЙ СОВПОСЛУ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН

УТВЕРЖДЕНО НА ЗАСЕДАНИИ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС 21 АПРЕЛЯ 1981 ГОДА

(Секретно)

Спец. № 397, 424.

Посетите т. Кармаля и, сославшись на поручение, сообщите ему, что просьбы правительства Демократической Республики Афганистан о поставке специмущества для пограничных войск и отрядов партийных активистов и защиты революции внимательно рассмотрены.

Правительство СССР, руководствуясь стремлением оказать помощь правительству ДРА в проведении мероприятий по борьбе с контрреволюцией, изыскало возможность безвозмездно поставить ДРА в 1981 году 45 бронетранспортеров БТР-60 ПБ с боеприпасами и 267 войсковых радиостанций для пограничных войск и 10 тыс. автоматов Калашникова АК, 5 тыс. пистолетов Макарова ПМ и боеприпасы для отрядов партийных активистов и защиты революции, всего на сумму около 6,3 млн. руб…

МОГИЛЫ

…Суслов. Хотелось бы посоветоваться. Товарищ Тихонов представил записку в ЦК КПСС относительно увековечения памяти воинов, погибших в Афганистане. Причем предлагается выделять каждой семье по тысяче рублей для установления надгробий на могилах. Дело, конечно, не в деньгах, а в том, что если сейчас мы будем увековечивать память, будем об этом писать на надгробьях могил, а на некоторых кладбищах таких могил будет несколько, то с политической точки зрения это не совсем правильно.

Андропов. Конечно, хоронить воинов нужно с почестями, но увековечивать их память пока что рановато.

Кириленко. Нецелесообразно устанавливать сейчас надгробные плиты.

Тихонов. Вообще, конечно, хоронить нужно, другое дело, следует ли делать надписи.

Суслов. Следовало бы подумать и об ответах родителям, дети которых погибли в Афганистане. Здесь не должно быть вольностей. Ответы должны быть лаконичными и более стандартными…

А.А. Ляховский. Трагедия и доблесть Афгана. М., 1995

ПОТЕРИ

Военнослужащие, умершие в госпиталях на территории СССР от ран, полученных в ходе боевых действий в Афганистане, не вошли в официальную статистику потерь афганской войны. Однако цифры потерь непосредственно на территории Афганистана точны и тщательно проверены, заявил в интервью РИА Новости профессор кафедры термических поражений Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга Владимир Сидельников. Он в 1989 году служил в Ташкентском военном госпитале и работал в составе комиссии Минобороны СССР на базе штаба Туркестанского военного округа, которая проверяла истинное количество потерь во время войны в Афганистане.

По официальным данным, в Афганистане погибли 15 тысяч 400 советских военнослужащих. Сидельников назвал «домыслами» утверждения некоторых СМИ о том, что в России и через 28 лет после вывода контингента советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года умалчивают об истинных масштабах потерь в афганской войне. «То, что у нас скрывают колоссальные потери - глупость, этого быть не может», - сказал он. По мнению профессора, подобные слухи появились из-за того, что очень большому числу военнослужащих понадобилась медицинская помощь. Войну в Афганистане прошли 620 тысяч граждан СССР. А за десять лет войны медицинская помощь была оказана 463 тысячам военнослужащих, сообщил он. «Эта цифра включает в себя, в том числе, почти 39 тысяч человек, получивших ранения в ходе боевых действий. Самая значительная часть обратившихся за медпомощью, около 404 тысяч, - это инфекционные больные, которые переболели дизентерией, гепатитом, брюшным тифом и другими инфекционными заболеваниями», - рассказал военный медик. «Но значительное число людей, которые поступали в госпитали на территории СССР, скончались на фоне тяжелых осложнений, раневой болезни, гнойно-септических осложнений, тяжелых ранений, травм. Некоторые лежали у нас до полугода. Эти люди, скончавшиеся в госпиталях, не вошли в число официально озвученных потерь», - отметил военврач. Он добавил, что не может назвать точное их число в силу того, что статистика по этим больным попросту отсутствует. По мнению Сидельникова, слухи о колоссальных потерях в Афганистане основаны порой на рассказах самих ветеранов боевых действий, которые зачастую «склонны преувеличивать». «Зачастую такие мнения основываются и на заявлениях моджахедов. Но, естественно, каждая воюющая сторона склонна преувеличивать свои победы», - заметил военврач. «Самые большие достоверные единовременные потери были, как мне известно, до 70 человек. Как правило, больше 20-25 человек за один раз не гибло», - сообщил он.

После развала СССР многие документы Туркестанского военного округа были утеряны, но медицинские архивы спасти удалось. «То, что документы о потерях в афганской войне сохранились для наших потомков в Военно-медицинском музее, несомненная заслуга военных медиков», - рассказал РИА Новости по телефону из Ташкента бывший военный разведчик, полковник в отставке Акмаль Имамбаев. После службы в южной афганской провинции Кандагар он служил в штабе Туркестанского военного округа (ТуркВО).

По его словам, удалось спасти «все до единой истории болезни» в 340-м общевойсковом госпитале в Ташкенте. В этот госпиталь поступали все раненые в Афганистане, а затем их переводили в другие медучреждения. «В июне 1992 года округ расформировывался. Его штаб заняло министерство по делам обороны Узбекистана. Большая часть военнослужащих к этому времени уже разъехалась к новым местам службы в другие независимые государства», - рассказал Имамбаев. Тогда, по его словам, новое руководство Минобороны России отказывалось принимать документацию ТуркВО, и за зданием бывшего штаба округа непрерывно работала печь, в которой сжигались сотни килограммов документов. Но все же даже в то непростое время офицеры, и в том числе военные медики, постарались сделать все возможное, чтобы документы не канули в Лету, сказал Имамбаев. По информации Минобороны Узбекистана, истории болезни военнослужащих, получивших ранения на территории Афганистана, после их закрытия направлялись в Военно-медицинский музей. «К сожалению, других статистических данных по этому вопросу в Узбекистане не сохранилось, так как все приказы и книги учета по 340-му общевойсковому военному госпиталю в Ташкенте до 1992 года были сданы в Подольский архив Минобороны СССР», - отметил ветеран. «То, что сохранили для потомков военные медики, офицеры Минобороны Узбекистана, переоценить трудно», - считает он. «Впрочем, не нам это оценивать. Мы только честно выполнили свой долг перед Отечеством, оставаясь верными присяге. А о том, была ли эта война справедливой или нет, пусть судят наши дети», - сказал ветеран афганской войны.

РИА Новости: Статистика потерь Советской Армии в Афганистане не включает умерших от ранений в госпиталях в СССР. 15.02.2007

АМНИСТИЯ

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Постановление

от 28 ноября 1989 г. N 842-1

ОБ АМНИСТИИ СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БЫВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КОНТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАНЕ

Руководствуясь принципами гуманизма, Верховный Совет СССР постановляет:

1. Освободить бывших военнослужащих от уголовной ответственности за преступления, совершенные ими во время прохождения воинской службы в Афганистане (декабрь 1979 года - февраль 1989 года).

2. Освободить от отбывания наказания лиц, осужденных судами Союза ССР и союзных республик за преступления, совершенные во время прохождения воинской службы в Афганистане.

3. Снять судимость с лиц, освобожденных от наказания на основании настоящей амнистии, а также с лиц, отбывших наказания за преступления, совершенные во время прохождения воинской службы в Афганистане.

4. Поручить Президиуму Верховного Совета СССР в десятидневный срок утвердить порядок исполнения амнистии.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 15 декабря 1989 года.

Председатель

Верховного Совета СССР

М.ГОРБАЧЕВ

Обложка: фрагмент видео из открытых источников.