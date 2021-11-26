ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАНЕ

ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАНЕ - груп­пи­ров­ка Воо­руженных Сил (ВС) СССР на тер­ри­то­рии Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Аф­га­ни­стан в пе­ри­од Аф­ган­ско­го кон­флик­та 1979-1989 годов.

В ус­ло­ви­ях обо­ст­ре­ния в конце 1970-х годов внутреннего Аф­ган­ско­го кри­зи­са По­лит­бю­ро ЦК КПСС 12 декабря 1979 года при­ня­ло ре­ше­ние вве­сти советские вой­ска в Аф­га­ни­стан. Официальным обос­но­ва­ни­ем пра­во­моч­но­сти та­ко­го ре­ше­ния яв­ля­лись статья 4 До­го­во­ра о друж­бе, доб­ро­со­сед­ст­ве и со­труд­ни­че­ст­ве, за­клю­чён­но­го ме­ж­ду СССР и Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­кой Аф­га­ни­стан 5 декабря 1978 года, а так­же не­од­но­крат­ные прось­бы (11 об­ра­ще­ний) пра­ви­тель­ст­ва этой стра­ны об ока­за­нии во­енной по­мо­щи. Соз­да­ние груп­пи­ров­ки войск для вво­да в Аф­га­ни­стан на­ча­лось 13 декабря 1979 года од­но­вре­мен­но в Тур­ке­стан­ском и Среднеази­атском во­ен­ных ок­ру­гах. До пол­но­го уком­плек­то­ва­ния шта­та бы­ло раз­вёр­ну­то около 100 со­еди­не­ний, час­тей и уч­ре­ж­де­ний, в том числе управ­ле­ния 40-й об­ще­вой­ско­вой ар­мии и сме­шан­но­го авиационного кор­пу­са, 4 мо­то­стрел­ко­вые, 1 воз­душ­но-де­сант­ная ди­ви­зии, артиллерийская, зе­нит­ная, ра­кет­ная, де­сант­но-штур­мо­вая бри­га­ды, отдельный па­ра­шют­но-де­сант­ный, отдельный мо­то­стрел­ко­вый, ре­ак­тив­ный артиллерийский пол­ки, час­ти авиа­ци­он­но-тех­нического и аэ­ро­дром­но­го обес­пе­че­ния, свя­зи, раз­вед­ки, инженерных войск, ты­ла и др. Для их до­уком­плек­то­ва­ния при­зва­но свыше 50 тысяч во­ен­но­обя­зан­ных и по­став­ле­но около 8 тысяч ав­то­мо­би­лей и другой тех­ни­ки из народного хо­зяй­ст­ва. При­ка­зом министерства обо­ро­ны СССР от 24 декабря 1979 года ус­та­нав­ли­ва­лось, что советские вой­ска на тер­ри­то­рии Аф­га­ни­ста­на рас­по­ло­жат­ся гар­ни­зо­на­ми и возь­мут под ох­ра­ну важ­ные объ­ек­ты, при этом их уча­стие в бое­вых дей­ст­ви­ях не пре­ду­смат­ри­ва­лось.

Ввод войск на­чал­ся 25 декабря на ка­буль­ском на­прав­ле­нии с пе­ре­пра­вы по пон­тон­но­му мос­ту че­рез реку Аму­да­рья и мар­ша на Ка­бул 108-й гвардейской мо­то­стрел­ко­вой ди­ви­зии (город Тер­мез). Од­но­вре­мен­но афганскую гра­ни­цу пе­ре­сек­ли са­мо­лё­ты во­енно-транс­порт­ной авиа­ции с лич­ным со­ста­вом и бое­вой тех­ни­кой 103-й гвардейской воз­душ­но-де­сант­ной ди­ви­зии, ко­то­рая по­са­доч­ным спо­со­бом де­сан­ти­ро­ва­лась на аэ­ро­дро­ме в Ка­бу­ле. К середине 27 декабря пе­ре­до­вые мо­то­стрел­ко­вые час­ти, со­вер­шав­шие марш сво­им хо­дом, во­шли в Ка­бул. К это­му же вре­ме­ни за­вер­ши­лась пе­ре­бро­ска основных сил воз­душ­но-де­сант­ной ди­ви­зии в Ка­бул и отдельного па­ра­шют­но-де­сант­но­го пол­ка из её со­ста­ва в город Баг­рам. В ночь на 28 декаря в Аф­га­ни­стан на ге­рат­ском на­прав­ле­нии во­шла 5-я гвардейская мо­то­стрел­ко­вая ди­ви­зия (город Куш­ка). К се­ре­ди­не января 1980 года ввод главных сил 40-й ар­мии в основном был за­вер­шён. В те­че­ние 1980 года в северной про­вин­ции Аф­га­ни­ста­на бы­ло вве­де­но несколько под­раз­де­ле­ний По­гра­нич­ных войск КГБ СССР, а 22 декабря 1981 года - груп­пи­ров­ка специальных под­раз­де­ле­ний По­гра­нич­ных войск КГБ СССР, с воз­ло­же­ни­ем на неё от­вет­ст­вен­но­сти за ста­би­ли­за­цию об­ста­нов­ки в по­ло­се до 100 км вдоль гра­ни­цы с СССР. Для уси­ле­ния на­дёж­но­сти ох­ра­ны гра­ни­цы Аф­га­ни­ста­на с Па­ки­ста­ном, пе­ре­кры­тия основных ка­ра­ван­ных пу­тей и дос­мот­ра ка­ра­ва­нов в 1984-1985 годах бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны и вве­де­ны в Де­мо­кра­тическую Рес­пуб­ли­ку Аф­га­ни­стан 8 отдельных ба­таль­о­нов специального на­зна­че­ния, за­тем объ­е­ди­нён­ных в 2 бри­га­ды. К середине 1980-х годов со­став ограниченного контингента советских войск вклю­чал: управ­ле­ние 40-й ар­мии, 3 мо­то­стрел­ко­вые и 1 воз­душ­но-де­сант­ная ди­ви­зии, 9 отдельных бри­гад (в том числе 2 мо­то­стрел­ко­вые, 1 де­сант­но-штур­мо­вую и 2 бри­га­ды специального на­зна­че­ния) и 7 отдельных пол­ков, 4 пол­ка фрон­то­вой и 2 пол­ка ар­мей­ской авиа­ции, а так­же ты­ло­вые, медицинские, ре­монт­ные, стро­ительные и другие час­ти и под­раз­де­ле­ния. Наи­боль­шая чис­лен­ность ограниченного контингента советских войск со­став­ля­ла 108,7 тысяч человек (из них во­ен­но­слу­жа­щих 106 тысяч человек; 1985), в том числе в бое­вых час­тях - 73,6 тысяч человек. Об­щее ру­ко­во­дство ограниченным контингентом советских войск осу­ще­ст­в­ля­ла опе­ра­тив­ная груп­па МО СССР, ко­то­рую воз­глав­ля­ли Мар­шал Советского Сою­за С.Л. Со­ко­лов (1979-1984) и генерал ар­мии В.И. Ва­рен­ни­ков (1985-1989); не­по­сред­ст­вен­ное - ко­ман­дую­щие 40-й ар­ми­ей, под­чи­няв­шиеся ко­ман­дую­ще­му вой­ска­ми Тур­ке­стан­ско­го ВО. Лич­ный со­став, на­прав­ляв­шийся в ограниченный контингент советских войск, про­хо­дил пред­варительную под­го­тов­ку на тер­ри­то­рии СССР (Тур­ке­стан­ский ВО). С офи­це­ра­ми с осе­ни 1984 года про­во­ди­лись за­ня­тия по специальной про­грам­ме про­дол­жи­тель­но­стью до 1 мес, с октября 1985 года для этой це­ли соз­да­ны штат­ные под­раз­де­ле­ния ре­зер­ва офи­цер­ского со­ста­ва. Сол­да­ты сроч­ной служ­бы, кро­ме на­прав­ляв­ших­ся в ограниченный контингент советских войск из учеб­ных час­тей, пер­во­на­чаль­но про­хо­ди­ли 2-ме­сяч­ную под­го­тов­ку, с вес­ны 1984 года - 3-ме­сяч­ную, с мая 1985 года - 5-ме­сяч­ную. По при­бы­тии в Аф­га­ни­стан все во­ен­но­слу­жа­щие про­хо­ди­ли 10-днев­ные учеб­ные сбо­ры: офи­це­ры - 4 дня при шта­бе 40-й ар­мии и 6 дней при шта­бе ди­ви­зии (пол­ка); сол­да­ты и сер­жан­ты - 5 дней при час­ти и 5 дней в под­раз­де­ле­нии. (смотри Война в Афганистане )

Пе­ри­од пре­бы­ва­ния ограниченного контингента советских войск на тер­ри­то­рии Аф­га­ни­ста­на ус­лов­но под­раз­де­ля­ет­ся на 4 эта­па. 1-й этап (декабрь 1979 - февраль 1980 годов) - ввод основного со­ста­ва ограниченного контингента советских войск, раз­ме­ще­ние по гар­ни­зо­нам, об­щее уст­рой­ст­во, ор­га­ни­за­ция ох­ра­ны постоянных пунк­тов дис­ло­ка­ции и различных объ­ек­тов. 2-й этап (март 1980 - апрель 1985 годов) - уча­стие в бое­вых опе­ра­ци­ях про­тив воо­руженной оп­по­зи­ции совместно с афганскими со­еди­не­ния­ми и час­тя­ми, ока­за­ние по­мо­щи в ре­ор­га­ни­за­ции и ук­ре­п­ле­нии ВС Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Аф­га­ни­стан. 3-й этап (май 1985 - декабрь 1986 годов) - пе­ре­ход от ак­тив­но­го уча­стия в бое­вых дей­ст­ви­ях к под­держ­ке опе­ра­ций афганских войск. 4-й этап (январь 1987 - февраль 1989 годов) - уча­стие в про­ве­де­нии по­ли­ти­ки национального при­ми­ре­ния, про­дол­же­ние ра­бо­ты по ук­ре­п­ле­нию ВС Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Аф­га­ни­стан и под­держ­ка бое­вых дей­ст­вий афганских час­тей и под­раз­де­ле­ний, пла­ни­ро­ва­ние и про­ве­де­ние вы­во­да советских войск с те­рри­то­рии Аф­га­ни­ста­на на тер­ри­то­рию СССР. В апреле 1985 года по­ли­тическим ру­ко­во­дством СССР про­воз­гла­шён курс на от­каз от при­ме­не­ния си­лы в ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях и соз­да­ны пред­по­сыл­ки для вы­во­да советских войск из Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Аф­га­ни­стан. В со­от­вет­ст­вии с Же­нев­ски­ми со­гла­ше­ния­ми 1988 года по Аф­га­ни­ста­ну СССР взял на се­бя обя­за­тель­ст­ва вы­вес­ти свои вой­ска в 9-ме­сяч­ный срок на­чи­ная с 15 мая 1988 года. К 15 августу 1988 года чис­лен­ность ограниченного контингента советских войск бы­ла со­кра­ще­на на 50%, а 15 февраля 1989 года по­след­ние советские под­раз­де­ле­ния по­ки­ну­ли афганскую тер­ри­то­рию.

Уча­стие СССР во внутреннем воо­руженном кон­флик­те в Аф­га­ни­ста­не яви­лось наи­бо­лее дли­тель­ным и круп­но­мас­штаб­ным при­ме­не­ни­ем советских войск за пре­де­ла­ми стра­ны в мир­ное вре­мя. Во­енную служ­бу в Аф­га­ни­ста­не про­шли около 620 тысяч во­ен­но­слу­жа­щих, в том числе в со­ста­ве ограниченного контингента советских войск - 525,2 тысячи человек, от По­гра­нич­ных войск и других фор­ми­ро­ва­ний КГБ СССР - около 90 тысяч человек, от МВД СССР - около 5 тысяч человек. Из них 546 тысяч человек - не­по­сред­ст­вен­ные уча­ст­ни­ки бое­вых дей­ст­вий. На долж­но­стях ра­бо­чих и слу­жа­щих в со­ста­ве ограниченного контингента советских войск на­хо­ди­лись около 21 тысячи человек. За во­ен­ные и другие за­слу­ги свыше 200 тысяч во­ен­но­слу­жа­щих и гражданских лиц на­гра­ж­де­ны ор­де­на­ми и ме­да­ля­ми СССР (в том числе около 11 тысяч по­смерт­но), 86 удо­стое­ны зва­ния Ге­рой Советского Сою­за (в том числе 28 по­смерт­но). По­те­ри: уби­тых и умер­ших - 13 833 человек, ра­не­ных - 49 985 человек. Ко­ман­дую­щие 40-й ар­ми­ей: генерал-лейтенант Ю.В. Ту­ха­ри­нов (декабрь 1979 - сентябрь 1980 годов), генерал-лейтенант Б.И. Ткач (сентябрь 1980 - май 1982 годов), генерал-лейтенант В.Ф. Ер­ма­ков (май 1982 - но­ябрь 1983 годов), генерал-лейтенант Л.Е. Ге­не­ра­лов (но­ябрь 1983 - апрель 1985 годов), генерал-лейтенант И.Н. Ро­дио­нов (апрель 1985 - апрель 1986 годов), генерал-лейтенант В.П. Ду­бы­нин (апрель 1986 - июнь 1987 годов), генерал-лейтенант Б.В. Гро­мов (июнь 1987 - февраль 1989 годов).

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