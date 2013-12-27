Несколько слов о боевых буднях службы боевого обеспечения в Афганистане Как сообщали осведомленные источники, с приходом к власти Хафизуллы Амина (15 сентября 1979 г.), обстановка в Афганистане и руководстве НДПА с каждым днем ухудшалась. С докладом по этому вопросу на заседании Политбюро ЦК КПСС выступил Юрий Владимирович Андропов. По результатам доклада и его обсуждения 12 декабря 1979 года Леонид Ильич Брежнев принял решение об оказании южному соседу. На чтение: 5 минут

Р.И. Мединский

Несколько слов о боевых буднях службы боевого обеспечения в Афганистане

Афганская война (1979—1989) — локальный конфликт на территории Демократической республики Афганистан (Республика Афганистан с 1987 года) правительственных сил Афганистана и Ограниченного контингента советских войск, с одной стороны, и многочисленных вооружённых формирований афганских моджахедов («душманов»), пользующихся политической и финансовой поддержкой ведущих государств НАТО и исламского мира, с другой стороны.

Как сообщали осведомленные источники, с приходом к власти Хафизуллы Амина (15 сентября 1979 г.), обстановка в Афганистане и руководстве НДПА с каждым днем ухудшалась. С докладом по этому вопросу на заседании Политбюро ЦК КПСС выступил Юрий Владимирович Андропов. По результатам доклада и его обсуждения 12 декабря 1979 года Леонид Ильич Брежнев принял решение об оказании южному соседу военной помощи на основании подписанного 5 декабря 1978 года советско-афганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве «путем ввода на его территорию контингента советских войск», а на коллегии Министерства обороны СССР – было принято решение о формировании 40 отдельной армии. Это решение для Руководства страны было очень непростым.

Как это было…В этот день примерно половина восьмого вечера, после завершения трудового дня, собираюсь пораньше уйти домой. Там меня с нетерпением дожидались жена, дети, приглашенные гости и родственники. Отмечать день рождения в моей семье принято независимо выходной это или рабочий день календаря. К сожалению, намерение уйти пораньше прервал телефонный звонок дежурного. Вызывает начальник Центрального управления ракетного топлива и горючего МО (далее-ЦУРТГ МО) генерал-полковник Никитин Василий Васильевич.

В ожидании вызова анализирую в памяти события дня и очень хочу понять: зачем вызывают? Тем более, вызов через голову непосредственного начальника 1 отдела 2 Управления полковника Гильфанова Рифа Ахиартдиновича. По субординации в ЦУРТГ МО такие вызовы не практиковались. Предположил, видимо, зная о дне рождения, генерал-полковник Никитин В.В. решил проверить мое местонахождение. Но я ошибся. Прежде всего его интересовала обеспеченность войск Туркестанского военного округа (ТуркВО) техническими средствами службы горючего. Особенно, укомплектованность автомобильными средствами заправки и транспортирования горючего.

По завершении разговора, строго конфиденциально генерал-полковник Никитин В.В. проинформировал меня, что сегодня Л.И. Брежневым принято решение об оказании Афганистану военной помощи путем ввода на его территорию Ограниченного контингента советских войск и формированию 40-й Отдельной армии.

Отвечая за обеспечение войск техникой службы горючего, анализирую подготовленный к утверждению проект Плана обеспечения войск военных округов и флотов, разработанный Генеральным штабом ВС СССР на 1980 год в интересах ТуркВО. Планирую их поставку округу. Отгрузку этих средств предлагаю производить из запасов Центра и резервов Генерального штаба ВС СССР. Справка готова. Утром предоставляю ее по команде.

Домой добрался только к полуночи. Гости уже расходились. Впереди четверг – рабочий день. Так я отметил свой сорок второй день рождения.

Работая с проектом Плана, особое внимание уделяю подаче резинотканевых резервуаров, как наиболее мобильных средств транспортирования и хранения горючего. Хорошо, что в округе находился их изготовитель - Ангренский завод резинотехнических изделий. Такая подготовительная работа велась вплоть до конца декабря, начала ввода войск. А затем всю войну.

Спустя две недели, утром 25 декабря 1979 года, два понтонно-мостовых полка приступили к наведению понтонно-наплавного моста через реку Амударья в районе Термеза, а примерно к полудню начался ввод войск. Это была самая длительная (9 лет и 2 месяца) локальная война, унесшая около 14 тысяч жизней. А сколько остались калеками?

Замечу, что условия совершения марша, когда на двух разобщенных направлениях выдвигались тысячи боевых и специальных машин в незнакомой горно-пустынной местности были тяжелыми. Горючего не хватало. Много нареканий было в части технического состояния техники, в том числе специальной. Несмотря на это, благодаря героизму и напряженной работе солдат и офицеров вводимых частей, поставленные задачи были успешно выполнены.

Не скрою, что в начальный период ввода войск, их обеспечение горючим в Афганистане складывалось непросто. Автомобильные части и подразделения подвоза горючего окружного звена из-за сложности дорожных условий и труднодоступности прилегающей к дороге местности вынуждены были сопровождать боевые части до назначенных районов, что создавало дополнительный его расход. Нередко подразделения подвоза горючего подвергались обстрелу со стороны душманов. Справедливости ради скажу, что стрелки они отменные.

…Проезжая вдоль мазанок-дувалов, в глаза бросалась страшная нищета.

Множество любопытных полураздетых и босых детишек осторожно просят милостыню. Внутри дворов – безлюдно.

Движение войск в колоннах на марше вселяло уверенность в нашу скорую победу. Но это только казалось. Вскоре мы в этом убедились сами. Как правило, от прямого боестолкновения с советскими войсками душманы уклонялись. Особое место в тактике мятежников занимали засады, ведение минной войны на автомобильных дорогах во время доставки грузов войскам автоколоннами.

То есть, одной из главных задач у них была диверсионная и террористическая деятельность. Все это создавало дополнительные трудности по обеспечению горючим частей и соединений Ограниченного контингента советских войск, участвующих в боевых действиях и операциях.

В этих условиях стало очевидным, что для устойчивого обеспечения войск горючим, необходимо срочно увеличить вместимость складов горючего, формируемых перевалочных баз, строить сеть войсковых складов, совершенствовать систему обеспечения горючим, развивать инфраструктуру службы.

Особо в этой работе хотелось бы отметить начальника 1 Управления ЦУРТГ МО генерал-лейтенанта Сиренко Анатолия Марковича. Работая в тяжелейших условиях, мне приходилось наблюдать, как этот человек отдавал себя без остатка служению родному Отечеству. Его природный ум и организаторские способности дали возможность исключить срывы обеспечения горючим войск как 40 армии, так и Туркестанского военного округа в целом.

Не менее серьезные трудности были с укомплектованием войсковых частей и соединений техникой, поступающей из народного хозяйства, особенно, средствами заправки и транспортирования горючего. Большая часть их была на шасси автомобилей ГАЗ, емкостью цистерн 1,5 – 2 куб. м. Свидетельствую, что в первые дни отмобилизования в ТуркВО ни военкоматы, ни воинские части на качество укомплектования подразделений этими средствами особого внимания не обращали. Нередко вместо автоцистерн для горючего поступали автоцистерны для перевозки молока или ассенизаторные машины. Так, при штатной укомплектованности автомобильного батальона подвоза горючего 235 такими автоцистернами, грузоподъемность его составляла не более 500 т. В то же время, грузоподъемность штатного войскового автобатальона, укомплектованного 216 автоцистернами - 640 т. При этом коэффициент технической готовности их не превышал 50-60 %. Другими словами, техника, поступавшая из народного хозяйства среднеазиатских Советских республик, была в удручающем состоянии. Для повышения грузоподъемности частей и подразделений подвоза горючего, пришлось в срочном порядке заменять эту рухлядь на автоцистерны высокой проходимости емкостью 5 – 8,5 куб. м. К концу 1980 г. таких автоцистерн 40 армии было поставлено более 1400 единиц.

Однако полностью снять проблему повышения грузоподъемности транспорта подвоза горючего не удалось. И тогда было принято решение для подвоза горючего войскам использовать бортовые автомобили, оборудовав их стальными резервуарами емкостью 4, 6 и 8 куб. м., а также резинотканевыми резервуарами емкостью 4 куб. м.

В Афганистан направлялись автомобильные батальоны из Дмитровского автополка с установленными на борт стальными резервуарами. Контроль за подготовкой личного состава батальонов осуществлял лично начальник Автотранспортной службы МО генерал-майор Петров Василий Петрович, а я отвечал за качество установки и крепление резервуаров на бортовых автомобилях. Погрузка на железнодорожные платформы, отправление и прибытие их на станцию Термез возлагалась на командира полка подполковника Величко С.В. Жизнь подтвердила правильность такого решения, позволившего существенно сократить количество автомобилей, задействованных для подвоза горючего, и в то же время увеличить грузоподъемность автомобильных частей подвоза. Теперь грузоподъемность наливного и бортового транспорта стала составлять более 8,5 тысяч тонн. На замену наличного автотранспорта малой грузоподъёмности, прибывшего из народного хозяйства, ушел практически весь 1980 г. Выводы о крайне низкой мобилизационной готовности ТуркВО были малоутешительными.

Затишье в первый период ввода и развертывания войск на афганской земле было недолгим. За это время войскам удалось обустроиться, оборудовать укрытия в местах дислокации, выполнить задачи по прикрытию коммуникаций на операционных направлениях Термез-Кабул, Кушка–Шинданд.

Второй период пребывания наших войск в Афганистане характеризуется ведением ими активных боевых действий, в том числе и широкомасштабных. В марте 1980 года советские войска приступили к активным боевым действиям против наиболее опасных отрядов моджахедов и душманов. Основные усилия войск были перенесены с северной в юго-восточную часть страны. А к лету 1980 г. боевые действия против мятежников были развернуты на всей территории Афганистана. Ежедневно работая в войсках, приходилось быть, как говорится, в постоянной боевой готовности, порой рискуя собственной жизнью. Приведу один из некоторых эпизодов армейских будней.

В начале июня этого года мне со взводом охраны было поручено на автомобиле ГАЗ-69А встретить в аэропорту Кабула и сопроводить в штаб Тылового управления 40 армии комиссию, возглавляемую заместителем Министра обороны – начальником Тыла Вооруженный Сил СССР генералом армии Куркоткиным Семеном Константиновичем. Стоял ясный солнечный день. Дорогу при въезде в Кабул забили передвигающиеся повозки и разноцветные, напоминающие груды металлолома, автомобили. На тротуарах справляли свою нужду, не обращая внимания на прохожих, люди в парандже. Определить, кто скрывается за этим одеянием, было чрезвычайно сложно. Хотя разведка и предупредила нас, что такая одежда может быть отличной маскировкой для душманов. Проскочить опасный участок дороги, заполненный толпой праздношатающихся, было моей мечтой. На удалении 30-40 метров впереди и сзади двигались отделения охраны. Пассажирами везу четырёх начальников Главных и Центральных управлений Тыла ВС СССР, в том числе генерал-полковника Никитина В.В., переодетых в солдатскую форму одежды. Всё под строжайшим секретом.

Казалось, ничто не предвещало опасности. И вдруг, в центре Кабула, в моем автомобиле клинит левое переднее колесо. Машина останавливается. Водитель в растерянности. К нам устремляется разъяренная толпа афганцев. В голову приходит единственная мысль: заклинил эксцентрик тормозного барабана. Выскакиваю из машины и кричу водителю: «Пассатижи есть? - к счастью были. - Заклинило колесо. Поверни эксцентрик против часовой стрелки». Я хоть и был с пистолетом в открытой кобуре, оказался бессильным что-либо предпринять против разгневанной толпы. Вспомнил слова заместителя начальника штаба Тыла ВС генерал-лейтенанта Грачева Николая Степановича: «…первый выстрел всегда за моджахедом». Будем считать, что нам тогда сильно повезло. Автомобиль двинулся в путь. Охрана отстала. Впереди ждал меня серьезный «разбор полетов». И было за что…Ведь я отвечал за жизнь четверых первых должностных лиц служб Тыла Вооруженных Сил СССР. А жизнь одна, как у генерала, так и у рядового… В других эпизодах без боестолкновений не обходилось. Просто скажу – везло.

Нельзя не сказать о боевых и эксплуатационных потерях техники службы в этой войне. В среднем, среднегодовой выход из строя наливного автотранспорта составил до 40 процентов от наличия, в том числе до 10-15 процентов безвозвратные потери. Вышедшие из строя средства ремонтировались по мере сложности. Так, средний и текущий ремонты выполнялись в полевых условиях силами ремонтных подразделений службы. Требующие капитального ремонта, как правило, отправлялись на ремонтные заводы ЦУРТГ МО, в тыл страны.

Выход из строя стальных и резинотканевых резервуаров вследствие боевых повреждений (пробоин) составлял около 50 %, в том числе 20 % - безвозвратные. Вместе с тем, несмотря на значительные потери технических средств, личный состав службы горючего приобрел большой опыт в организации технического обеспечения боевых действий войск, что сказалось в дальнейшем на повышении её боеготовности.

К сожалению, на всю информацию о боевых буднях личного состава 40-й армии было наложено дозированное табу. Фотографировать передвижение частей, их расположение, ведение боевых действий строго запрещалось. Реальные факты участников боевых действий в тяжелейших условиях партизанской войны, непростых природных условиях крайне мало освещались в средствах массовой информации.

Только намного позднее, после ввода советских войск, был принят «Перечень сведений, разрешенных к открытому опубликованию, относительно действий Ограниченного контингента советских войск на территории ДРА».

Вспоминая сегодня о пройденном пути моего пребывания в Афганистане (1980-1981 гг.), прикоснувшись к жизни и быту афганцев, воинских частей и подразделений в городах и аулах: Термез, Кабул, Хайратон, Пули-Хумри, Герат, Шинданд, Кандагар, Джелалабад, Баграм, Кундуз и других районах дислокации войск, ведущих практически ежедневно боевые действия, ловлю себя на мысли, а ведь «Грузов 200», ожидающих, иногда в 40-50 градусную жару своей очереди возвращения на Родину для похорон могло быть намного меньше, если бы наши солдаты и офицеры помнили, что они находятся на чужой земле, и что за ними зорко наблюдает неприятель с оружием в руках. Ведь многие военнослужащие погибали по своей беспечности. Видимо, некоторые из них забывали, что в национальном сознании афганца исторически укрепилось чувство горца, что любой иностранец, пришедший в страну с оружием в руках – это оккупант, и с ним необходимо сражаться до победного конца.

Пролетели годы. Наступил февраль 1989 года. Принято решение о выводе войск 40 армии с территории Афганистана по тем же маршрутам, по которым она вводилась.

15 февраля 2014 года исполняется 25 лет исторического решения, когда последняя колонна Ограниченного контингента советских войск пересекла границу - мост «Дружбы» через пограничную реку Амударья.

Победителей и побежденных установить, мне кажется, сложно. Формулируя выводы и извлекая уроки этой войны историкам и специалистам, по-моему, ставить точку рановато…

Думаю, есть над чем основательно поработать и историкам воссозданного Президентом РФ Российского военно-исторического общества. Это будет нашей данью памяти павшим героям необъявленной войны. И очень хочется верить в объективность исторической науки в исследовании материалов этой войны. Этого требует историческая правда.

Фотографии предоставил генерал-лейтенант Сиренко Анатолий Маркович.

Обложка: фото автора Р.И. Мединского.