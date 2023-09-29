Наро́дно-демократи́ческая па́ртия Аф­га­­ ниста́на

Наро́дно-демократи́ческая па́ртия Аф­га­­ниста́на (НДПА; дари : хезб-е демократик-е хальк-е Афганистан; пушту : д Афганистан д хальк демукратик гунд), с 1990 — партия Отечество ( дари , пушту : Ватан) — политическая партия, руководство которой управляло Афганистаном в 1978–1992. Создана на учредительном съезде 1 января 1965. Генеральным секретарем стал журналист Нур Мухаммад Тараки, его заместителем Бабрак Кармаль . Целью ставилось создание в Афганистане государства трудящихся. В сентябре 1965 четыре кандидата от НДПА (включая Анахиту Ратебзад, одну из первых женщин-­депутатов) были избраны в парламент. В мае 1967 НДПА раскололась на две фракции: «Хальк» («Народ») во главе с Тараки и «Парчам» («Знамя») во главе с Кармалем, расходившиеся главным образом в тактике политической борьбы. В «Хальк» преобладали пуштуны и представители сельского населения, в «Парчам» — преимущественно выходцы из средних городских слоев, в большинстве таджики. В 1973 НДПА поддержала Мухаммада Дауда , возглавившего государственный переворот, завершившийся свержением монархии и установлением республики. Три члена «Парчам», а также один из фракции «Хальк» были включены в состав ЦК Республики, 6 назначены губернаторами провинций, 64 — уездными начальниками. Позднее Дауд стал вытеснять НДПА из органов власти. В июле 1977 при посредничестве Международного отдела ЦК КПСС состоялось воссоединение двух фракций партии и был избран единый ЦК. При этом обе сохраняли собственные организационные структуры. 27 апреля 1978 лояльными партии воинскими частями Дауд был отстранен от власти и убит. Руководство НДПА объявило Афганистан Демократической республикой, первым главой которой стал Н. М. Тараки, его заместителем — Б. Кармаль, министром иностранных дел — Хафизулла Амин. Важнейшим из преобразований новой власти была земельно-­водная реформа. Возобновившиеся внутрипартийные противоречия привели к переводу лидеров фракции «Парчам» с государственных постов на дипломатическую работу. Многие их сторонники подвергались гонениям. 16 сентября 1979 Амин заменил Тараки на всех постах, 9 октября по его приказу Тараки умертвили. 27 декабря 1979, при вводе советского воинского контингента в Афганистан, Амин был убит. Новым руководителем НДПА и главой государства стал Б. Кармаль, продолживший курс преобразований, но столкнувшийся с вооруженным противодействием оппозиции. В 1986 лидером НДПА стал М. Наджибулла , пытавшийся достигнуть примирения всех политических сил в стране, но он был в 1992 свергнут отрядами исламской оппозиции, захватившей Кабул.

Лит. : Булатов Ю. А. Хальк и Парчам: основные этапы борьбы за завоевание политической власти в Афгани­стане. М., 1997; Ежов Г. П. Тараки, Нур Мохаммад; Кармаль, Бабрак; Амин, Хафизулла; Наджибулла // Афганистан. Краткий биографический справочник. М., 2002; Христофоров В. С. Афганистан. Правящая партия и армия 1978–1989. М., 2009. В. Н. Зайцев .