МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1970 ГОДЫ
МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1970 ГОДА - договор между СССР и ФРГ о признании европейских территориальных и политических реальностей, возникших после Второй мировой войны.
Подписан 12 августа.
Ратифицирован обеими сторонами в 1972 году.
Признавались западная граница ПНР по линии Одер - Нейсе и сложившаяся граница между ФРГ и ГДР. Стороны обязались разрешать свои споры исключительно мирными средствами. Такую же политику они должны были проводить и в вопросах, затрагивающих безопасность в Европе и международную безопасность в целом.
К договору прилагалась «Договорённость о намерениях сторон», в которой зафиксирован общий подход сторон к решению ряда актуальных международных проблем; в частности, говорилось о готовности правительства ФРГ развивать отношения с ГДР и другими социалистическими странами на договорной основе в соответствии с принципами полного равноправия, взаимного уважения и отсутствия дискриминации.
Правительства СССР и ФРГ выразили готовность предпринять шаги, призванные содействовать вступлению ФРГ и ГДР в ООН, а также урегулированию между ФРГ и ЧССР вопросов, связанных с Мюнхенским соглашением 1938 года.
Московский договор 1970 года стал правовой основой для улучшения советско-западногерманских отношений, способствовал формированию новой системы международных взаимоотношений, отражённой в Хельсинкском акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 году.
Исторические источники:
Ведомости Верховного Совета СССР. 1972. № 35. С. 495–496.