«Чужой Афганистан». Как мы потеряли 600-летнюю дружбу с Кабулом Сегодня со словом «Афганистан» у многих, увы, связаны не самые приятные ассоциации. Говоря об этой стране, мы часто представляем лишь разоренные войной территории, полные террористов; американские военные базы и потоки наркоторговцев. На чтение: 3 минуты

Сегодня со словом «Афганистан» у многих, увы, связаны не самые приятные ассоциации. Говоря об этой стране, мы часто представляем лишь разоренные войной территории, полные террористов; американские военные базы и потоки наркоторговцев. Да, все эти элементы, к несчастью, имеют место быть, однако мы забываем о том богатом прошлом, которое связывало наши страны на протяжении… 600 лет!

Первые русские купцы посетили Афганистан еще в XV веке. В 1465 году они прибыли в город Герат, где местный правитель Абу-Саид (правнук знаменитого Тамерлана) оказал им теплый прием. А в 1490-м афганские послы совершили ответный визит, и нет никаких сомнений в том, что Москва встретила их не менее радушно.

И хотя это не привело к установлению полноценных дипломатических контактов, именно с этих визитов начались отношения России и Афганистана.

Долгое время носившие в основном торговый характер, в XIX веке они приобрели и политический окрас. В это время Российская империя стала принимать активное политическое участие в делах Средней Азии и Афганистана. А советское правительство, оказавшееся у власти после революции 1917 года, первым признало независимость Афганистана, когда тот заявил о ней после ряда конфликтов с Британией.

Афганская война, разразившаяся в 1979 году, и ее последствия сильно сказались на наших отношениях с этой страной. Афганистан оказался в зоне влияния Соединенных Штатов, которые под видом насаждения демократии активно используют этот регион в своих политических целях.

Как развивались и развиваются наши отношения? И есть ли у Москвы шанс вернуть былую дружбу с Кабулом? Об этом «История.РФ» расспросила востоковеда, эксперта Центра изучения современного Афганистана Дмитрия Верхотурова.

«Шелковый путь и дорога в Индию»

– Дмитрий Николаевич, какой момент все-таки следует считать точкой отсчета российско-афганских отношений?

– Официальная точка отсчета – это, конечно, установление отношений между Афганистаном и РСФСР в 1919 году. Конечно, до этого были определенные контакты, но тогда Афганистан не был полностью независимым. Он провозгласил свою независимость уже незадолго до установления отношений с Россией. Хотя до этого, конечно, русские послы и путешественники посещали Афганистан, но лишь в географическом смысле.

– Зачем наши предки ездили в эту далекую страну еще в XV веке?

– Это были прежде всего поездки купцов. Их целью было выстроить торговые отношения с Афганистаном. Тем более, это было место, где пересекались караванные пути. И любой человек, который путешествовал по Средней Азии и попадал в Индию, конечно, проезжал через Афганистан.

– Великий шелковый путь ведь пролегал через Афганистан?

– Да, он проходил на самом западе Афганистана. В принципе, наибольшая торговая активность была в провинции Балх, в городе Мазари-Шариф. Там был перекресток крупных торговых путей: там шел караванный путь в Индию – от Кабула и дальше, на юго-восток. Неподалеку как раз проходил Шелковый путь. Это было очень активное, бойкое место.

Чжан Хуннян. Шелковый путь

– Я читала, что многие русские купцы ехали в Афганистан главным образом для того, чтобы наладить торговлю с Индией.

– Выраженный торговый интерес к Индии, конечно, был еще до эпохи колониальных завоеваний. А в колониальную эпоху, когда шел раздел Азии, Индия уже была под британцами, и там речь шла именно о разграничении владений – до каких пределов простирается власть Британской империи, а до каких – Российской. Кстати говоря, это повлияло на образование Афганистана как буферной территории. Это было в самом конце XIX века, когда появилась линия Дюранда (линия Дюранда – практически не размеченная 2640-километровая граница между Афганистаном и Пакистаном, возникшая в результате трех англо-афганских войн, в которых Великобритания пыталась расширить Британскую Индию. – Прим. ред. ). Именно в этот период произошло образование Афганистана в современном политическом смысле. Появился своеобразный буфер между Персией, Российской империей и британскими владениями в Индии. Был выбран этот треугольный кусок территории, который сделался Афганистаном как таковым.

– Какие интересы преследовала в Афганистане Советская Россия? Ведь именно она первой признала его независимость.

– В данном случае вопрос стоял политический. Ленин, конечно, поддерживал борьбу за самоопределение и независимость, потому что он видел в этом средство подрыва империалистических держав. Соответственно, он тут же поддержал афганцев. Понятно, что ничем серьезным он помочь им тогда не мог – более-менее серьезная помощь относится уже к концу 1920-х годов, – и тем не менее определенные шаги были сделаны.

«Нынешний Афганистан для России – чужой»

– Что послужило причиной Афганской войны, разразившейся в 1979 году? Можно ли сказать, что она кардинальным образом изменила отношения между нашими странами?

– На самом деле военный конфликт был вызван внутренними причинами. Там, конечно, был и внешний фактор, поскольку Афганистан в то время имел буферное положение между социалистическим и капиталистическим миром, он испытывал на себе влияние с двух сторон. Но главную роль сыграла все-таки внутренняя борьба за власть. В подобных странах возникала революционная ситуация, потому что им требовалось провести земельную реформу. В социально-экономическом плане это самая болезненная вещь, которая как раз потребовала революционного движения. Помимо чисто земельных вещей, в Афганистане еще очень остро стоял вопрос о том, что почти все крестьяне имели огромную задолженность перед ростовщиками – по сути, они работали на них. Все эти факторы как раз и привели к революции в стране. Земельная реформа, которую провели «халькисты» из НДПА (представители радикальной фракции «Хальк» в составе Народно-демократической партии Афганистана. – Прим. ред. ), была очень неудачной. Она настолько резко ограничила земельные владения крестьян, что они не могли прокормиться со своих наделов. И как раз это вызвало раскол в афганском обществе. Значительная часть крестьянства откололась от капиталистической власти и стала поддерживать борцов за ислам – моджахедов. Именно они в числе первых пообещали восстановить отнятые земельные владения. Кроме того, коммунистическая власть отменила так называемые исламские купчие, когда имам определял земельную сделку. Соответственно, на этой почве все и началось. Дальше уже крестьяне стали бежать в Пакистан, где возникли базы моджахедов. Там же появились американцы, которые нашли в этом для себя способ борьбы с советской властью, в дальнейшем это привело к гражданской войне. Сейчас многие уже подзабыли, с чего все началось и за что люди воевали.

– Кстати, о народной памяти. Сегодня в России и бывших ССР все еще проживает небольшой процент афганцев. А в Афганистане есть русская диаспора?

– Нет, ее там отродясь не было. В 1980-х годах там работало довольно много советских граждан в качестве всевозможных советников – военных, политических; там работали различные ученые и специалисты. Но это были командированные люди, они не жили там постоянно. И, соответственно, в 1988 году они все были вывезены оттуда. По сути, русских в Афганистане не осталось. Конечно, после войны там было некоторое количество попавших в тыл и прижившихся среди афганцев, но их было всего где-то полторы сотни человек. Так что назвать это диаспорой довольно сложно.

– Да, печально и то, что Афганистан сегодня по большей части ассоциируется с терроризмом, насильно насаждаемой американской «демократией» и наркотрафиком. Неужели возвращение к былой дружбе между Москвой и Кабулом невозможно?

– Дело в том, что Афганистан все-таки стал страной вероятного богатения из-за того, что оказался под американским влиянием и, по сути, вступил в военный блок НАТО; формально он там не числится, но тем не менее. Этот фактор, конечно, стал разворачивать наши отношения. Фактически никакой дружбы и сотрудничества у нас с Афганистаном нет. Хотя у народа по старой памяти могут быть какие-то симпатии, но нынешний Афганистан для России – чужой, и политическая элита старается держаться подальше от всякого российского влияния.