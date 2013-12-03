Брежнев и Картер подписали ОСВ-2 Серия двусторонних переговоров между СССР и США по вопросу о контроле вооружений. Через полгода после подписания договора в Вене СССР ввел войска в Афганистан, а сам договор так и не был ратифицирован Сенатом США. На чтение: 4 минуты

ПУТЬ К РАЗРЯДКЕ

По мере совершенствования оружия, рассчитанного на массовое поражение, росло осознание пагубности гонки вооружений. В достижение договоренностей о разоружении активно включилась Организация Объединенных Наций. 19 декабря 1966 г. был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН, а 27 января 1967 г. подписан СССР, Великобританией и США Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Участники договора обязались не размещать в космосе объекты с ядерным или др. видами оружия массового уничтожения. Луна и другие небесные тела могли использоваться только в мирных целях. Предусматривалась ответственность государств за деятельность их граждан в космосе, взаимопомощь космонавтов разных стран, открытость станций и кораблей для посещения. Договор является бессрочным, число его участников приближается к сотне.

1 июля 1968 г. был подписан тремя великими державами также одобренный ООН Договор о нераспространении ядерного оружия. Его участники обязались не передавать другим странам ядерного оружия, не помогать в производстве, а не имеющие его - не принимать его от других. Контроль за нераспространением возлагался на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). В 1971 г. был заключен Договор о запрещении размещения ядерного оружия на морском дне. После длительных переговоров в 1972 г. была подписана Конвенция о запрещении бактериологического оружия, в 1977 г. - Конвенция о запрещении использования средств воздействия на окружающую среду, в 1981 г. - Конвенция о запрещении или ограничении оружия, наносящего чрезмерные повреждения. Они были вызваны массированным применением США во Вьетнаме дефолиантов (химических веществ, уничтожающих листья), отравлявших не только вьетнамцев, но и американских солдат, а также изощренных видов оружия - кассетных, шариковых, напалмовых бомб, мин-ловушек, замаскированных под игрушки или бытовые предметы. СССР сразу подписал их, однако к последним конвенциям не присоединились США, Великобритания, Франция, ФРГ, Италия, Израиль и др. западные страны. В 1974 и 1976 гг. СССР и США подписали два договора об ограничении подземных ядерных испытаний, однако США не ратифицировали их до конца 80-х гг.

В 60-70-е гг. произошли первые подвижки в решении проблемы ядерно-ракетного разоружения, были запрещены некоторые виды оружия массового уничтожения. Важнейшее значение имело подписание Договора о нераспространении ядерного оружия. Ведущую роль в начале процесса сокращения гонки вооружений сыграли советско-американские договоренности по ограничению стратегических наступательных вооружений.

Летом 1968 г. было объявлено, что правительства СССР и США договорились начать переговоры о комплексном ограничении и сокращении систем доставки наступательного ядерного оружия и средств обороны от баллистических ракет. Таким образом, с самого начала эти две проблемы - сокращение количества ядерного оружия и средств защиты от него были увязаны.

БЕЗ РАТИФИКАЦИИ

Переговоры велись очень долго и трудно, в несколько раундов попеременно в Вене и Хельсинки. Американцы стремились сохранить свое превосходство в авианосцах и стратегических бомбардировщиках, называя советские баллистические ракеты «главным дестабилизирующим фактором». 26 мая 1972 г. в ходе визита президента США Р. Никсона в Москву Л.И. Брежнев и Р. Никсон подписали Договор об ограничении противоракетной обороны (сокращенно - договор по ПРО) без ограничения срока его действия. Согласно ему запрещалось разворачивать или готовить систему прикрытия от ракет на всей территории страны. Каждая сторона могла развернуть систему прикрытия от баллистических ракет в избранных ею двух районах радиусом до 150 км. В составе каждой из двух систем ПРО разрешалось иметь не более 100 противоракет и их пусковых установок. Кроме этого, определенные ограничения накладывались на количество и места размещения радиолокационных станций системы ПРО, а также на места размещения РЛС системы предупреждения о ракетном нападении. Однако уже после ратификации договора, в 1974 г. стороны условились ограничиться каждому по одному району ПРО. СССР выбрал для прикрытия Москву, США - позиции тяжелых ракет в пустынном штате Невада.

В 2002 г. США, несмотря на возражения России, заявили о своем выходе из договора по ПРО, тем самым значительно дестабилизировав ситуацию в области ядерной безопасности. Договор по ПРО 1972 года означал, что сторона, совершившая ядерное нападение на другую ядерную державу, получит гарантированный уничтожающий ответ. Ядерное нападение, равно как и дальнейшее накапливание атомных боеприпасов становилось бессмысленным, поскольку не давало никакого преимущества. Потери с обеих сторон все равно были бы неприемлемы. Выход США из договора ПРО и развертывание собственной системы противоракетной обороны в перспективе предоставляет им не только защиту от возможного нападения со стороны ядерных террористов, но и побуждает думать о достижении победы против другой ядерной державы.

Одновременно во время визита Никсона в Москву в 1972 г. было подписано Временное соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (сокращенно - договор ОСВ-1). По нему стороны обязались не увеличивать количества пусковых установок баллистических ракет наземного базирования, а также не увеличивать количество подводных лодок и пусковых установок баллистических ракет морского базирования. Кроме этого, соглашение запрещало переоборудование существующих шахтных пусковых установок. В результате этих ограничений была фактически заморожена структура группировок баллистических ракет наземного базирования. На момент подписания соглашения в СССР были построены или находились в процессе строительства 1416 шахтных пусковых установок. Установленные ОСВ-1 ограничения на количество подводных ракетоносцев относились только к подводным лодкам, построенным после 1964 г.

18 июня 1979 г. в Вене Брежнев подписал со следующим президентом США Джимми Картером Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Он устанавливал общий предел межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, на подводных лодках, тяжелых бомбардировщиков и ракет класса «воздух-земля» суммой в 2400 единиц. Одновременно устанавливались «подуровни» - количество ракет, оснащенных разделяющимися боевыми частями индивидуального наведения до 1320 единиц. Ограничения накладывались также на модернизацию ракет. Были запрещены разработки ракет морского базирования дальностью свыше 600 км. Хотя сенат США под предлогом вступления советских войск в Афганистан, отказался его ратифицировать, договор ОСВ-2 соблюдался подписавшими его сторонами, а после распада СССР - Россией.

Ставший с 1979 г. новым президентом США, Р. Рейган выдвинул программу развертывания противоракетной обороны в космосе, что, по мнению советской стороны, противоречило Договору по ПРО и Договору 1967 г. об использовании космического пространства только в мирных целях. Программа «звездных войн», как ее немедленно окрестили, должна была стоить непомерно дорого даже для США, причем без стопроцентной гарантии на успех. Рейган в конце концов от нее отказался, однако сейчас в США вновь собираются вернуться к ней. В ответ, в 1983 г. СССР провел модернизацию своих тактических ракет, установленных на территории ГДР и Чехословакии. США заявили, что это дестабилизирует ситуацию в Центральной Европе и разместили в ФРГ и Италии свои крылатые ракеты и модернизированные ракеты «Першинг-2». На советский протест они предложили «нулевой вариант» - уничтожение всех советских и американских тактических ракет наземного базирования. Советское руководство заявило, что это еще более дестабилизирует обстановку, поскольку США в этом случае получат преимущество, сохранив свои авианосцы и стратегическую авиацию, вооруженную тактическими ракетами «воздух-земля». Возник новый «ракетный кризис», но на этот раз в непосредственной близости от советских границ. Западные политики указывали, что время подлета американских ракет к границам СССР составит всего несколько минут, поэтому опасность случайного развязывания ракетно-ядерной войны неизмеримо возрастает. Однако обе стороны стояли на своем. Разрядка напряженности в этом вопросе началась после 1985-86 гг. во время встреч Рейгана с новым советским лидеров М.С. Горбачевым.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ БРЕЖНЕВА НА ХХV СЪЕЗДЕ КПСС (1976 Г.)

«Разрядка ни в коей мере не отменяет и не может отменить или изменить законы классовой борьбы … Мы не скрываем, что видим в разрядке путь к созданию более благоприятных условий мирного социалистического и коммунистического строительства».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР ГРОМЫКО

...18 июня 1979 года. Дворец Хофбург. Обстановка торжественная. Залы блестят. Они не раз становились свидетелями важных встреч, результаты которых накладывали определенный отпечаток на европейскую историю.

Приближается момент подписания договора. Юристы уже не раз проверили точки и запятые в документе. Упаси боже, чтобы какой-либо неположенный прыжок одной или другой из них исказил смысл важного документа. Ведь его ожидает весь мир.

Церемония происходит в Редутном зале дворца. Оба руководителя делегаций берут ручки, присаживаются поудобнее и ставят свои подписи.

Не успели они еще привстать, как я задаю министру обороны СССР Дмитрию Федоровичу Устинову — мы стоим чуть сбоку — вопрос:

— Как думаешь, расцелуются или нет?

— Нет,— слышу в ответ,— незачем целоваться.

— Не уверен,— ответил я.— Хотя согласен, необязательно прибегать к этому жесту.

Но нас обоих в общем приятно удивила инициатива, которую проявил Картер. Договор скрепился поцелуем — в зале раздались аплодисменты.

Всегда события такого масштаба невольно вызывают исторические ассоциации. На церемонии подписания Договора ОСВ-2 на ум приходила, например, следующая параллель: здесь же, в Вене, в 1814—1815 годах состоялся конгресс европейских монархов, который завершил подведение итогов войны коалиции европейских держав против Наполеона. При всей важности того события в истории оно по своему значению никак не могло идти в сравнение с достигнутой между СССР и США договоренностью об ограничении стратегических ядерных вооружений, которая открывала возможность для снижения опасности, угрожающей самому существованию всего человечества.

А потом обе делегации присутствовали на спектакле в Венской опере. Там давали превосходную оперу Вольфганга Моцарта «Похищение из сераля». Ложа была украшена советским, американским и австрийским флагами.

Подписанный договор шел значительно дальше предшествовавшего ему временного соглашения (ОСВ-1), охватывая весь комплекс стратегических наступательных вооружений и перебрасывая мост к дальнейшему ограничению и сокращению ядерного оружия, что, как предполагали, в ближайшей перспективе будет предметом следующего этапа переговоров. Договор явился убедительной демонстрацией того, что при готовности учитывать законные интересы друг друга можно в конечном счете добиться договоренности по самым трудным вопросам. Вместе с тем этот договор заключал в себе и большой потенциал благоприятного воздействия на другие шаги по обузданию гонки вооружений и разоружению.

Во время пребывания в Вене между главами делегаций имел место обмен мнениями и по другим проблемам международной обстановки. В общем плане они подтвердили готовность продолжить переговоры по вопросам, которые оставались еще открытыми. В пользу этого в беседе со мной высказывался Сайрус Вэнс, не скрывавший своего большого удовлетворениях подписанием Договора ОСВ-2. Примерно то же говорил Д. Ф. Устинову министр обороны США Гарольд Браун и председатель объединенного комитета начальников штабов США Дэвис Джоун. Однако заявления американской стороны, сделанные в значительной мере под влиянием эмоций, не давали еще оснований строить надежные прогнозы относительно будущих переговоров по ядерному оружию.

Последовавшие затем действия администрации Картера в области советско-американских отношений, да и в международных делах в целом, способствовали укреплению в США позиций противников подписанного договора. Администрация фактически пошла на поводу у тех, кто стремился во что бы то ни стало помешать его вступлению в силу.

В этих условиях вялые призывы Картера к сенату ратифицировать Договор ОСВ-2 выглядели конъюнктурным политическим приемом, направленным на поддержание скорее видимости того, что президент верен ранее взятым на себя обязательствам. В январе 1980 года Картер объявил о своем решении вообще отложить на неопределенное время рассмотрение этого вопроса.

Стало ясно, что администрация Картера вела дело к тому, чтобы сорвать ратификацию договора. Как известно, это довершила администрация Рейгана. Такие действия — без преувеличения — стали позором Америки. К этому выводу пришли объективно мыслящие люди, в том числе и в США.

Обложка: Дж. Картер и Л. И. Брежнев подписывают договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-II), Вена, 18 июня 1979 г. Фото предоставлено: Билл Фиц-Патрик.

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