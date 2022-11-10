Бой у кишлака Дури «Инструкции, писанные кровью...» К 35-летию героической гибели группы спецназа у кишлака Дури в Афганистане. На чтение: 2 минуты

«Инструкции, писанные кровью...» К 35-летию героической гибели группы спецназа у кишлака Дури в Афганистане.

35 лет назад, 31 октября 1987 года, у никому не известного кишлака Дури в провинции Заболь Демократической Республики Афганистан произошёл тяжёлый бой. Разведчики из 186-го отдельного отряда специального назначения 22-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР принял бой против превосходящих сил противника, понеся большие потери.

За пару лет до того командование Советской Армии, стремясь перекрыть пути караванных поставок оружия с территории Пакистана, задействовало в Афганистане подразделения 15-й и 22-й отдельных бригад специального назначения ГРУ. В сферу ответственности спецназа входил большой участок афганско-пакистанской границы — эта приграничная зона получила название «Завеса».

С апреля 1985 года 186-й отдельный отряд специального назначения дислоцировался в городке Шахджой. Сформирован он был в Прикарпатском военном округе, на базе 8-й отдельной бригады спецназа. Сторожевое охранение в Шахджое обеспечивал 3-й парашютно-десантный батальон 317-го гвардейского парашютно-десантного полка с приданной гаубичной батареей, кроме того, там стояли вертолётный отряд и рота аэродромно-технического обеспечения. Поскольку к подразделениям спецназа традиционно стараются не привлекать внимания, действовал он в Афганистане под условным обозначением 7-го отдельного мотострелкового батальона.

Как уже упоминалось, в задачу спецназа входило перекрытие караванных троп и дорог между Пакистаном и Афганистаном. Разведывательные подразделения 40-й армии не справлялись с функциями по уничтожению караванов, на афганских союзников тем более надежды не было. Выполнение приказа давалось тяжело — моджахеды отчаянно сражались, устраивали диверсионные вылазки и засады. Потери были довольно ощутимыми — всего за годы советского пребывания в Афганистане погибло 725 военнослужащих частей специального назначения. Одним из наиболее кровопролитных эпизодов сражений на афганско-пакистанской границе стал бой, произошедший 31 октября 1987 года.

Всё началось с того, что командование отряда решило организовать засаду на дорогу между приграничным кишлаком Дури и территорией Пакистана. К выполнению задачи была привлечена 4-я группа 2-й разведывательной роты. Командиром этой группы с условным обозначением «Каспий-724» был старший лейтенант Олег Онищук. Численность личного состава составляла 17 человек. Выход состоялся 28 октября 1987 года, с задержкой на пять дней, случившейся по не зависящим от военнослужащих причинам. Лететь вертолётом на место было невозможно, поэтому выдвигаться пришлось в пешем порядке. Спустя два дня спецназовцы, совершив 40-километровый переход, достигли Дури и к вечеру 29 октября закрепились на господствующей высоте.

Ночь спецназ прождал караван зря. С наступлением светлого времени суток бойцы замаскировались на днёвку, а повечеру разделились на две группы — одна, в составе Онищука и ещё 10 бойцов, вновь заняла позицию на склоне с хорошим обзором дороги, а вторая осталась прикрывать тыл и держать радиосвязь с командованием. В промежуток времени от 20:00 до 21:30 наблюдатель заметил долгожданный караван примерно в километре от их позиций.

Бойцы подпустили боевиков поближе, и неожиданно атаковали их, подбив головную машину и уничтожив передовое охранение. Шедшие следом две машины быстро развернулись и на полном ходу ушли обратно в Пакистан. Но бой продолжался — разведчиков обстреливали уже из кишлака Дури. Онищук вызвал два вертолёта, которые обстреляли кишлак. Командование сообщило, что в 6 утра прибудут досмотровая группа и группа поддержки, которым надлежит обследовать место боя и в случае нахождения трофеев вынести таковые. Но Онищук решил не дожидаться их, нарушив служебную инструкцию, и самостоятельно с имеющимися в его распоряжении силами осмотреть подбитую машину.

С рассветом спецназовцы стали подбираться к машине, и в этот момент их накрыло ураганным огнём. Позднее выяснится, что в ночь моджахеды численностью до 200 человек окружили их, скрытно рассредоточившись на подступах к высотке. Онищук принял решение прорываться к группе обеспечения. Прикрыть отход своих товарищей добровольцами вызвались младший сержант Юрий Исламов из Киргизии и рядовой Эркин Салахиев из Узбекистана. Когда иссякли боеприпасы, отважные бойцы подорвали себя последней гранатой. Однако, к сожалению, их героизм не помог остальным спецназовцам — прорваться к группе обеспечения им не удалось, все выдвигавшиеся к подбитой машине, включая и Онищука, погибли.

Уничтожив основную часть группы, моджахеды атаковали позиции подгруппы обеспечения. Старшим по званию здесь остался младший лейтенант, военный переводчик Виктор Горелов, вообще не имевший серьёзного боевого опыта. Тем не менее, заняв круговую оборону, они отразили двенадцать атак.

К сожалению, вертолёты огневой поддержки «Ми-24» вылетели только в 06:40, когда большая часть группы уже погибла, а транспорты прибыли ещё сорока минутами позже. В итоге спасти удалось только 5 бойцов из группы обеспечения и военного переводчика Горелова. Контратаковав врага, удалось отбить тела всех 11 погибших спецназовцев. Командовал прибывшим подкреплением капитан Ярослав Горошко. 12 погибшим в тот день стал один из его подчинённых.

Бой 31 октября 1987 года у кишлака Дури — один из самых кровопролитных эпизодов за всю Афганскую войну, и вместе с тем чёрный день в истории спецподразделений, действовавших в Афганистане. Многие исследователи задаются вопросом — почему стали возможными такие потери? Причиной стала, как часто водится, цепочка обстоятельств, приведшая к печальному итогу. Нарушение служебных инструкций командиром группы Онищуком, не ставшим дожидаться подмоги, и фактически своими руками заведшего своих бойцов в засаду боевиков, и одновременно с этим задержка по вине командования подкрепления совокупно привели к гибели 12 человек. Но, надо отдать должное — спецназовцы сражались достойно, и враг потерял здесь, по различным подсчётам, от 60 до 160 моджахедов. В бою погибли 3 довольно известных в своих кругах полевых командира.

По итогам боя сразу три военнослужащих — для Афганской войны это очень редкий случай —были удостоены звания Героя Советского Союза. Командир группы Олег Онищук и младший сержант Юрий Исламов стали Героями посмертно. Капитану Ярославу Горошко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» за номером 11572 и орден Ленина. После распада СССР он продолжил службу в украинской армии, и утонул в 1994 году во время тренировочного заплыва. Рядовые Яшар Мурадов и Игорь Москаленко были посмертно награждены орденами Ленина. Остальные погибшие были удостоены ордена Красного Знамени — хотя обычно погибших при исполнении награждали орденами Красной Звезды.

Прошли годы, но интерес к тому бою не погас — его продолжают разбирать военные историки и эксперты, исследовать специалисты в области работы спецподразделений. Немалая часть исследователей считает, что это хрестоматийный случай той ситуации, когда к плачевному результату привели две главные беды многих армий мира — пренебрежение писанными кровью инструкциями и халатность. Разумеется, ни в коем случае не принижает подвига солдат и офицеров, заслуживших о себе самую добрую память…