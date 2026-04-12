Афганская война – зачем мы туда вошли и почему вышли Понять причины и суть этой войны невозможно, не зная того, что произошло несколькими годами раньше. Во время визита афганского короля Захир-Шаха в Италию в 1973 г. в Афганистане произошёл переворот – власть захватил королевский родственник Мухаммед Дауд, провозгласивший республику. Фактически он установил диктатуру и попытался проводить реформы, в результате которых началась смута. Исламисты боролись с коммунистами, и закончилось всё Апрельской революцией 1978 года, в ходе которой Дауда свергли и казнили вместе с некоторыми родственниками.

Понять причины и суть этой войны невозможно, не зная того, что произошло несколькими годами раньше. Во время визита афганского короля Захир-Шаха в Италию в 1973 году, в Афганистане произошёл переворот – власть захватил королевский родственник Мухаммед Дауд, провозгласивший республику. Фактически он установил диктатуру и попытался проводить реформы, которые ожидаемо провалились в пребывающей с раннефеодальной эпохе стране с тотальной неграмотностью (в преобладающем в стране сельском населении 90,5% мужчин и 96,3% женщин неграмотны). В итоге началась смута, исламисты боролись с коммунистами, и закончилось всё Апрельской революцией 1978 года, в ходе которой Дауда свергли и казнили вместе с некоторыми родственниками.

К власти пришла "Народно-демократическая партия Афганистана"(НДПА), начались направленные на преодоление отсталости реформы социалистической направленности, которые вызвали противодействие исламистов и гражданскую войну. В итоге 8 мая 1978 года афганское правительство обратилось к СССР с просьбой направить к ним советников и наладить сотрудничество афганских спецслужб с КГБ, затем с марта 1979 года последовало 20 просьб о вводе войск. Но СССР войска колебался, хотя число советников увеличил с 450 до 4500. При этом по свидетельству экс-главы ЦРУ, ещё 3 июня 1979 года президент США Картер пописал секретный указ о финансировании антиправительственных сил в Афганистане. ЦРУ поставляло исламистам оружие при посредничестве пакистанской разведки ISI, на территории Пакистана действовали центры подготовки боевиков.

На фоне общей смуты случился внутрипартийный переворот: в сентябре 1979 года лидер НДПА Нур Мохаммед Тараки был свергнут и убит по приказу второго человека в НДПА Хафизулы Амина. Начались репрессии в армии – главной опоры НДПА, отсюда – её деморализация, дезертирство и мятежи. При этом, не прерывая связей с СССР, Амин всё более налаживал контакты с США. Существовала реальная угроза превращения Афганистана во враждебное СССР бандитское государство с вероятным размещением там американской военной базы с нацеленными на нас ракетами средней дальности "Першинг-2". При этом сам Амин, опасаясь победы исламистов, просил СССР о военной помощи, и 6 декабря 1979 году было принято решение о направлении в Афганистан специального отряда из 500 человек.

Затем, поскольку сам Амин просил о вводе войск, Политбюро ЦК КПСС приняло предложения военного министра Устинова и председателя КГБ Андропова – воспользоваться этим, сменив режим в Афганистане не более лояльный. Против был глава МИД Громыко, а также Генштаб – его глава маршал Огарков уверял, что 75 тыс. солдат не хватит, чтобы взять под контроль все горячие точки Афганистана. Но перевесили политические резоны: всё более тесные связи Амина с американцами были несомненны, так что вмешательство СССР становилось неизбежным.

25 декабря 1979 года в Афганистан вошли первые части 40-й армии, а 13-я дивизия ВДВ в тот же день взяла под контроль столичный аэропорт. При этом ранее введённая группа спецназа взяла штурмом дворец Амина, который во время штурма погиб и был заменён более умеренным деятелем НДПА Бабраком Кармалем. Далее, уже 27 декабря, начались первые столкновения с исламистами-моджахедами, которых поддерживали не только США и его союзники, но также ряд мусульманских стран и Китай, отношения СССР с которым были в то время напряжённые.

Моджахеды получали в огромном количестве самое современное оружие (включая переносные зенитные комплексы), за них сражались многочисленные отряды наёмников, пакистанский и американский спецназ. Согласно ряду свидетельств участников войны, выпускники всех американских центров подготовки спецназа прогонялись через Афганистан, ибо считалось, что "воевать с русскими – сложнее всего". Агентами ЦРУ была создана обширная сеть террористических ячеек ("Аль-Кайеда") для проведения массовых терактов. Вовсю отыгрывалась тема "джихада против неверных", привлекавшая безграмотных крестьян в ряды моджахедов. Использовался и этнический фактор: против правительства действовали на севере узбекские дивизии генерала Дустума и таджикские – Ахмад-Шаха Масуда. Для получения неподотчётного Конгрессу США финансирования, идущего на поставки оружия, ЦРУ на подконтрольных моджахедам территориях способствовало массовому производству наркотиков.

Что касается советской армии, состоявшей в то время из призывников, сражалась она героически, причём часто солдаты и офицеры, спасая мирных жителей, жертвовали собой. За 9 лет войны 86 солдат и офицеров получили звание Героя Советского Союза, в том числе 25 – посмертно. Кроме того, наши построили в Афганистане тысячи километров дорог, мосты, заводы, восемь предприятий нефтедобывающей промышленности, газопроводы, школы, знаменитый кабульский Политехнический университет, кабульский автозавод по выпуску грузовиков "КАМАЗ" – всего более 140 промышленных объектов. Недаром и сегодня на вопросы западных журналистов, когда жилось лучше – при шурави (советских) или сейчас, афганцы, даже воевавшие против нас, дружно отвечают, что при шурави было лучше.

Тем не менее, информационную войну Западу СССР проиграл: СССР подавали как "агрессора", образ Брежнева, как "архитектора разрядки", был серьёзно подорван. Президент США Картер, мечтавший сделать из Афганистана то, чем был Вьетнам для американцев, помимо помощи моджахедам, запустил серьёзный блок санкций против СССР (правда, поддержала его полностью только Великобритания). Зато западные страны демонстративно не поехали на проводившуюся в Москве в 1980 году олимпиаду (в ответ на это соцстраны проигнорировали олимпиаду 1984 года в США).

Война продолжалась долгих 9 лет и стоила нам 15 тыс. жизней. Тем не менее, в 1989 году Михаил Горбачёв в угоду США, с которыми очень хотел "дружить" (и получать от них кредиты) в числе многих политических и военных уступок американцам, приказал вывести наши войска из Афганистана. Наша армия уходила непобеждённой, но и не победившей. При этом поставки горючего, боеприпасов и вооружения афганской армии всё сокращались, а в 1991 году с развалом СССР прекратились совсем. По сути это было предательством весьма дружественного нам режима президента Наджибуллы – пожалуй, самого толкового из афганских руководителей, умевшего договариваться и с исламским духовенством, и с пуштунскими племенами.

Но брошенная без снабжения афганская армия утрачивала боеспособность, и в 1992 году моджахеды, по-прежнему снабжаемые всем необходимым Западом, Китаем и арабами, взяли Кабул. Наджибулла был вынужден укрыться в представительстве ООН. Но в 1996г уже самих проамериканских моджахедов из Кабула выбила наиболее радикальная исламистская организация "Талибан". Талибы, проигнорировав посольскую неприкосновенность, захватили Наджибуллу и после зверских пыток прилюдно повесили. При этом гражданская война продолжалась: север страны держали Дустум и Ахмад-Шах Масуд, которым категорически не нравилось, что талибы карали смертью за производство наркотиков (за 4 года их правления производство наркотиков в стране упало в 10 раз и возобновилось только после прихода в Афганистан американцев в 2001 году).

Как можно оценивать эти события сегодня? Возможно, ввод войск в 1979 году был политической ошибкой СССР, хотя никак не меньшей ошибкой было и оставление без помощи своих афганских союзников. Что вскоре привело к созданию на наших южных рубежах огромного центра нестабильности и наркотрафика, ежегодные потери от которого в одной только России в несколько раз превысили потери наших войск в Афганистане за все 9 лет войны.