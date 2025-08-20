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Постиндустриальное общество, развитие информационных технологий, модернизация производств. Увеличение роли знаний и технологий.

Последствия кризиса 70-х для мира. Разрушение прежней системы управления. Советский союз не страдает от кризиса, но отстает в технологиях. Нерациональное планирование порождает дефицит несмотря на нефтедоллары. Начало застоя. Смерть Брежнева.

Андропов стремится изменить положение в стране. Борьба с пьянством и прогулами. Коррупционные дела и скандалы. Хлопковое дело.

Смерть Андропова. Константин Черненко, сменивший Андропова тоже быстро умирает.

К власти приходит Горбачев - молодой политик, говорящий на народном языке.

Страна нуждается в новых решениях и реформах, поток нефтедолларов падает. Удобное время для реформ было упущено, и руководство не желало менять установившийся уклад.