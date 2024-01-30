11 класс | История России

ОТ АНДРОПОВА К ГОРБАЧЁВУ

АВТОРХАНОВ А.

Абдурахман Авторханов, по национальности чеченец, родился на Кавказе. В 1937 г. окончил Институт красной профессуры в Москве. В том же году был арестован. Освобожден в 1942 г. В 1943 г. эмигрировал на Запад, где выдвинулся своими советологическими трудами. В новой книге «От Андропова до Горбачева» Авторханов доводит до XVII съезда КПСС анализ функционирования советской власти, который был начат им в двухтомном исследовании «Происхождение партократии» (1973) и продолжен в трудах «Загадка смерти Сталина» (1976) и «Сила и бессилие Брежнева» (1979).