СССР предлагает не «звёздные войны» - звёздный мир! Прошло уже четыре с половиной десятка лет с тех пор, как жители нашей страны узнали, что такое «санкции». Конечно, тогда это слово не было столь распространено в нашей повседневной жизни и лексиконе, как в последнее десятилетие, но всё же определённую роль играло. На чтение: 6 минут

Прошло уже четыре с половиной десятка лет с тех пор, как жители нашей страны узнали, что такое «санкции». Конечно, тогда это слово не было столь распространено в нашей повседневной жизни и лексиконе, как в последнее десятилетие, но всё же определённую роль играло. Прежде всего тогда стало понятно — коллективный Запад использует рычаги экономического давления, чтобы заставить СССР и страны социалистического лагеря уступить им. И спустя довольно продолжительное время мы видим — принципиально ничего не изменилось, нет уже ни того политико-экономического, ни идеологического противостояния между странами, но механизмы во многом остались те же.

Новый виток «холодной войны»

После окончания войны во Вьетнаме наметилось некоторое сближение между СССР и США. Договоры об ограничении стратегических вооружений и ядерных испытаний, достижение ядерного паритета, многочисленные соглашения, в том числе об урегулировании ещё военных времён вопроса о лендлизе, обмен взаимными визитами глав государств, некоторое оживление экономического и научного сотрудничества, символом которого стал знаменитый полёт «Союза» и «Аполлона» — всё это в историю вошло как политика «разрядки» международных отношений.

Во время президентства Ричарда Никсона и Джеральда Форда «разрядка» шла полным ходом, и первую пробуксовку стала давать она лишь при Джимми Картере. Одной рукой он, по сути, продолжал подтверждать преемственность прежнему курсу в отношении СССР (в 1979 году он подписал с Леонидом Брежневым соглашение об ограничении количества пусковых установок); а другой подтолкнул НАТО к принятию решения о размещении в Европе ракетного вооружения средней дальности под предлогом советской аналогичной угрозы. Так появились знаменитые «Першинги-2» и «Томагавки», наделавшие в то время столько шума.

Но окончательно «разрядку» похоронил ввод советских войск в Афганистан. Соединённые Штаты Америки использовали это событие как повод очернить СССР в глазах международной общественности. Они поспособствовали осуждению действий Советского Союза с трибуны Организации Объединённых Наций и других международных организаций. Уже 4 января 1980 года, через неделю с небольшим с момент ввода 40-й армии в Афганистан, Картер обратился к ООН с требованием осудить действия советского руководства. Тезисы были примерно одними и теми же, что совсем не так уж давно слышали мы — не забыли ни про якобы имевшуюся «угрозу всему миру», ни про «дальнейшую экспансию», ни про «контроль над ресурсами», ни про другую чушь вроде «холодного» и «безответственного» расчёт. Впрочем, как и в наши дни, многие западные политики под эту лапшу охотно развесили уши — уже 7 января 1980 года действия СССР с подачи Америки были осуждены на Совбезе ООН, а неделей позже, 14 января 1980 года, на 4-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Яростно обличал СССР постпред США при ООН Дональд Макгенри. Усилия США дали свои плоды — 104 страны высказались на Генассамблее ООН за осуждение действий СССР, среди противников резолюции и воздержавшихся оказалось всего 36 государств. Надо сказать, что столь большое число «за» было вызвано не только действиями США, но и недовольством исламского мира, многие страны которого до того неплохо относились к Советскому Союзу.

Именно тогда же впервые обозначилось размежевание между США и его европейскими союзниками, которые имели куда больше интересов в экономической и политической сфере с СССР. Полностью поддержать политику США пожелала лишь Великобритания, остальные не горели желанием страдать за американские интересы. Тогдашний госсекретарь США Эдмунд Маски отмечал, что, хоть с Европой имеется политическое единство, но обозначились разногласия, «как правильно на это отвечать». Знакомая картина, не правда ли? Забегая вперёд, можно сказать, что Европа тогда так и не решилась целиком поддерживать американо-британскую позицию по Афганистану. Западный политический истеблишмент нашего времени оказался не столь дальновиден.

Санкции. Успехи и провалы

О санкциях обычно много говорят, и говорили тогда тоже, но мало кто из обывателей отчётливо представлял себе, что это такое и каким образом они будут реализовываться. Попробуем рассмотреть санкции, принятые в начале 1980-х годов.

Ещё 4 января 1980 года в своём обращении Джимми Картер обозначил основные направления для применения санкций. Во-первых, приостанавливалась ратификация Сенатом уже упоминавшегося договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2). Во-вторых, «откладывалось» (по факту прекращалось) большинство культурных и экономических обменных процессов. В-третьих, сильно ограничивалась торговля с СССР, причём упор в деле сокращения или прекращения экспорта делался на стратегически важные товары. Кроме того, сокращались квоты на вылов рыбы советским флотом в американских территориальных водах; и отменялись поставки зерна, запрошенные СССР сверх ранее заключённых договоров. Тогда же Картер предупредил, что «продолжение агрессивных действий поставит под вопрос участие спортсменов, которые хотели бы приехать на Олимпийские игры».

Процесс шёл быстро. 6 января 1980 года в одностороннем порядке США свернули научные, культурные и торговые связи с СССР. 8 января 1980 года Картер ввёл эмбарго на поставку в СССР высоких технологий, к которому потом присоединятся Япония и часть Европы. Те же технологии, лицензии на продажу которых уже были проданы, отзывались — а это общая сумма 150 миллионов долларов. Наряду с ограничениями на вылов рыбы и на продажу зерна, эти два акта нанесли наиболее чувствительный удар по советской экономике — ведь за последнее десятилетие импорт из США в СССР вырос более чем в 8 раз.

Наиболее известный шаг американской администрации — бойкот летних Олимпийских игр в Москве. Поначалу Госдеп и Конгресс пытались продавить идею отмены Олимпиады или её переноса в другое место через Международный Олимпийский Комитет, но это потерпело провал — воистину, нынешние чиновники МОК оказались куда более хлипкими перед американским давлением. Не добившись успеха, Картер принял решение бойкотировать Олимпиаду, а заодно запретил экспорт в СССР товаров и оборудования, имеющих какую-либо связи с ней. В ход пошла самая наглая и гнусная пропаганда. Московскую Олимпиаду сравнивали с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии, уверяя, что она служит для пропаганды коммунистического режима путём демонстрации его лучших сторон при затмевании худших. Сорвать Олимпиаду в Москве стало идеей фикс Картера, ещё не так давно высказывавшего самые благожелательные планы в отношении СССР. Дошло до того, что он склонял своих союзников по НАТО и страны третьего мира к бойкоту, обещая поощряющие экономические меры. Но, как известно, планы его не удались, и от отсутствия некоторых сборных спортивный праздник хуже не стал.

Но всё это только то, что касалось СССР напрямую. Упирая на угрозу безопасности своего стратегического азиатского союзника — Пакистана — США открыто объявили о том, что они поставили военное снаряжение, продовольствие и «другую помощь» в эту страну. По факту, как нам теперь известно, всё это потом будет обращено против Афганистана и советского контингента на его территории.

США недолго радовались достигнутым успехам политических и экономических ударов. Провалы в поставке зерна достаточно быстро заполнили другие крупнейшие мировые экспортёры — Канада, Австралия и Аргентина. Уже летом 1980 года в Сенате и Конгрессе разработали законопроект об отмене зернового эмбарго, но послушное верховной власти большинство членов парламента завернули его. Политологи тех лет отмечали, что отмена эмбарго стала бы подрывом демонстрации Картера Советскому Союзу неодобрения его действий в Афганистане. Впрочем, рейтинг президента всё равно катился в ту пору вниз, особенно после истории с захватом американских граждан в заложники в Иране и неудачной попыткой их освобождения. В итоге выборы, прошедшие в начале ноября 1980 года, он с треском проиграл кандидату от республиканцев Рональду Рейгану.

«Звёздный воин» Рейган

Одним из первых шагов Рейгана на посту президента США стала отмена зернового эмбарго, тяжким бременем ложившегося на финансовую систему США. Однако это не значило, что новый президент откажется от планов своих предшественников экономически ослабить СССР, к тому времени действительно по некоторым пунктам зависевший от импорта. Формальный повод нашёлся уже на второй год его президентства — в декабре 1981 года после массовых беспорядков в Польской Народной Республике новый глава государства Войцех Ярузельский ввёл военное положение в стране. Западные страны вновь предприняли оголтелую пропагандистскую кампанию, называя Ярузельского «польским Пиночетом», пляшущим под дудку Кремля, забывая, как ранее молчали, когда тот же самый Пиночет свершал свой кровавый переворот под эгидой США.

Рейган воспользовался этим очередным всплеском негатива, улёгшегося было после начала Афганской войны, и 29 декабря 1981 года объявил о пакете санкций против СССР. На сей раз он не стал мелочиться по поводу сельхозпродукции, и решил ударить сразу по «кошельку» геополитического противника — запретить поставку американскими компаниями в СССР электронного и нефтегазового оборудования. Целью было сорвать строительство огромного советского газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, в котором принимали самое активное участие европейские компании, прежде всего из ФРГ. По мнению американской администрации, это было угрозой их интересам в Европе, так как усиливало энергетическую зависимость американских «вассалов».

Эффект от этого, впрочем, тоже оказался незначительным, хотя США попытались нажать на союзников, распространив запрет также на оборудование, производимое филиалами американских компаний за рубежом, а также всю продукцию по американским лицензиям. Летом 1982 года правительства крупнейших игроков экономики Западной Европы — ФРГ, Франции, Великобритании и Италии — объявили эти ограничения незаконными, и продолжили как ни в чём не бывало осуществлять торговлю с СССР. Тогда США впервые попытались ввести персональные санкции против компаний, которые, вопреки их запрету, поставили в Советский Союз оборудование. Но и это вызвало негативную реакцию только в адрес Белого дома. В итоге 13 ноября 1982 года Рейган отменил эмбарго на нетегазовое оборудование.

Потерпев фиаско в этом направлении, Рейган попытался действовать обходным путём. Он беспрестанно расширял списки ограничений на американский экспорт в СССР и страны соцлагеря, давил на своих союзников, чтобы те не давали Советам льготные кредиты. Из тех же лет растут ноги инвестирования американских власть предержащих в альтернативную энергетику — причиной, как и сейчас, было желание уменьшить зависимость Европы от газа с востока.

Если выразиться цинично, то настоящим «подарком судьбы» для верхушки США стала трагедия, разыгравшаяся 1 сентября 1983 года. Тогда советские Вооружённые Силы сбили южнокорейский пассажирский авиалайнер «Боинг-747» над проливом Лаперуза. Не будем сейчас рассуждать о степени виновности той или иной стороны, но факт в том, что Рейган использовал это в своих интересах, бесспорен. Ещё в январе 1982 года он запретил самолётам авиакомпании «Аэрофлот» совершать полёты в воздушном пространстве США. Теперь же по указанию Рейгана ещё более ужесточились меры против, как он заявил, «империи зла» – было полностью перекрыто воздушное пространство между СССР и США, запрещена продажа билетов на рейсы «Аэрофлота», представительства компании в США были закрыты, а их американским коллегам полностью запретили какие-либо контакты. Эти ограничительные меры, вызвавшие возмущение в первую очередь среди самих американских авиакомпаний, были сняты только в перестройку.

Как видно, санкции Рейгана не работали и встречали в первую очередь отпор со стороны его же собственных граждан, а также руководства и бизнеса союзников США. На фоне этого в недрах американской президентской администрации созрел проект, сочетавший в себе одновременно самые смелые военные, политические и идеологические устремления.

Космос и политика

Заместитель командующего Военно-воздушными силами США Эдвард Олдридж сказал тогда: «Не нужно обладать богатым воображением, чтобы видеть, что страна, которая контролирует космос, может контролировать мир». Эта его фраза является ярким отражением того понимания космонавтики, которое господствовало в политических элитах противоборствующих стран. Да и сама космонавтика, получившая столь успешно развитие в 1960-1970-е годы, была в некотором роде побочным результатом «холодной войны» и гонки вооружений. Ещё со времён первых успехов советских космических полётов американское руководство толкало своих учёных и конструкторов к достижению лидерства США в изучении и использовании космического пространства.

С годами космос превратился в арену противоборства СССР и США, но при этом именно космическое сотрудничество становилось периодически примером компромисса и доброй воли, а также сотрудничества в научно-технической сфере. Именно здесь был впервые достигнут успех в деле ограничения гонки вооружений – ещё при Джоне Кеннеди были заключены важные соглашения, а при совсем не дружественном к СССР Линдоне Джонсоне был подписан договор, заложивший основы международного космического права. Пик сотрудничества СССР и США пришёлся на вторую половину 1970-х годов. А к началу 1980-х годов стало очевидно, что сфера практического применения космической техники намного шире, чем её представляли до того, в том числе и в военной сфере.

Но с обострением советско-американских отношений Рейган отказался перезаключать договор о космическом сотрудничества, срок которого истёк в 1982 году. Он задался новой целью – перенести гонку вооружений в космос, достигнув реального военного превосходства над СССР. Его поддерживали в этом американский генералитет и представители военно-промышленного комплекса. В историю это вошло под названием «Стратегическая оборонная инициатива», или СОИ. Важным для Рейгана было и дать американскому обществу чувство защищённости, именно поэтому СОИ сопровождала мощнейшая пропагандистская кампания, к которой привлекались самые крупные и авторитетные средства массовой информации. А баснословный успех недавно вышедшей на экраны киноэпопеи «Звёздные войны» дал название рейгановской инициативе, хотя самому «инициатору» это название не нравилось, поскольку, по его мнению, оно неверно отражало его планы – но из истории уже его не выкинешь.

СОИ с самого начала критиковал ряд общественных деятелей, представителей СМИ и политиков, которые считали, что она только ухудшит положение США на международной арене и сильно помешает диалогу с СССР. Но Рейган был человеком, который предпочитал разговаривать с позиции силы, и уж если кто и мешал диалогу, так это он сам. Даже когда у власти в Советском Союзе был Горбачёв, он говорил: «Чтобы заставить их просить мира, мы должны выступать с позиции силы». Ещё одна уязвимость СОИ для общественной критики заключалась в том, что технологии тех лет не соответствовали поставленным целям. Александр Бовин, известный советский политобозреватель, писал позднее, что Рейган хотел нарисовать американскому обществу красивую картинку неуязвимости Америки путём применения магических технологий из мира фантастики, что, дескать, должно заставить СССР смириться с техническим превосходством США и прекратить развивать собственные наступательные вооружения.

Выдвинутая программа СОИ и сопровождающая её риторика создавали впечатление, что Рейган действительно хочет развязать настоящую войну. Именно поэтому она вызвала такой резонанс в СССР, и несколько лет воздействовала в качестве раздражителя на советское руководство, затянув обострение холодной войны даже на первый год Горбачёва. Ряд исследователей считает, что и затеяли-то СОИ именно с целью расстроить советские финансы, которые и так «пели романсы» из-за нагрузки на бюджет прожорливой оборонки; а реальных шагов, по их мнению, предпринимать и не планировалось. Однако этому противоречат данные о финансировании Организации стратегической оборонной инициативы, созданной в 1984 году – за восемь лет на неё потратили 46 миллиардов долларов (некоторые исследователи называют гораздо меньшие суммы, единства нет даже среди американцев), что, конечно, в общем размере бюджета не такая уж большая цифра, но вполне серьёзная сумма. Так что, вероятно, Рейган всё же имел определённые расчёты на это, но чем дальше, тем, видимо, больше понимал, что изначальные обещания реализовать не удастся.

Постепенному сходу СОИ на нет способствовало и тяжёлое положение в американской космонавтике в середине 1980-е годов. Сначала Конгресс запретил испытания системы противоспутникового оружия – одной из основных составляющих СОИ. Затем в январе 1986 года произошла катастрофа шаттла «Челленджер», едва не похоронившая программу космических кораблей многоразового использования в целом. Началась ревизия всех космических программ США, как национальных, так и международных. Именно с тех пор, в принципе, СОИ был лишь способом давить на Горбачёва, а Рейган неизменно демонстрировал жёсткость в этом вопросе, заставляя Михаила Сергеевича уступать. Неуверенность в собственных экономических и технических силах, в возможности адекватно ответить на вызов нового научно-технического соперничества – вот главный фактор, который заставил советское руководство пойти на попятную в вопросе сокращения вооружений и остановке «холодной войны». Как вышло в итоге, все мы отлично знаем... Но, по крайней мере, космическое противостояние удалось прекратить, и «Звёздные войны» стали историей, уступив «Звёздному миру».

Заключение

Советский Союз, защищая свои политические и идеологические интересы, подвергся в начале 1980-х годов экономическим и политическим санкциям со стороны враждебно настроенных стран. Для страны это не было первым подобным опытом, но к тому времени она плотно интегрировалась в мировую экономику, а значит, проблемы возникали обоюдные. Невиданный размах таких процессов мы видим уже в наши дни. Вполне можем мы увидеть когда-нибудь и новую СОИ в виде превознесения очередного оружия массового или не очень поражения, которую придумают для убеждения западной общественности, отвлекая её от собственных экономических и политических проблем, вызванных недальновидными действиями их собственной власти. В этом контексте важно помнить уроки истории, ведь принципиально, как мы видим, ничего не изменилось...

Источник обложки: Flectone