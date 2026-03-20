Эта лукавая "разрядка" Говорить о внутриполитических тенденциях в СССР невозможно без учёта внешнеполитической обстановки. Несмотря на все разговоры о "разрядке" и подписанные соглашения, ни США, ни его сателлиты не отказались от курса на разрушение и уничтожение СССР, начатого ещё в 1945 году (план "Немыслимое").

Говорить о внутриполитических тенденциях в СССР невозможно без учёта внешнеполитической обстановки. Несмотря на все разговоры о "разрядке" и подписанные соглашения, ни США, ни его сателлиты не отказались от курса на разрушение и уничтожение СССР, начатого ещё в 1945 году (план "Немыслимое"). Тогда США и Англия, оставаясь формально нашими союзниками по антигитлеровской коалиции, готовили удар по Красной армии с привлечением сформированных из военнопленных германских частей. Затем, пользуясь отсутствием у СССР носителей для атомных бомб, готовили ядерную бомбардировку 300 наших городов (план "Дропшот", сорванный только успешным использованием СССР в Корее реактивных истребителей, десятками сбивавших стратегические бомбардировщики США). И только с появлением у СССР баллистических межконтинентальных ракет, способных ответным ударом накрыть США, с нами стали договариваться. Но, разумеется, не честно, а "как всегда".

18 июня 1979 году в Вене Леонид Брежнев (от СССР) и Джимми Картер (от США) подписали договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Согласно которому вводились ограничения на все составляющие стратегических ядерных сил, устанавливался порядок уничтожения лишних вооружений, оговаривалось право СССР и США контролировать друг друга. Согласно ОСВ-2, стороны обязались уравнять все свои стратегические носители ядерного оружия до единого "потолка" - в 2400, а к 1981 году сократить их до 2250 единиц. Был также установлен запрет на создание более тяжелых ракет, чем существующие.

Однако Конгресс США под предлогом ввода советских войск в Афганистан отказался ратифицировать Договор, и таким образом он стал неким "протоколом о намерениях", который можно выполнять, а можно и нет. И это была не случайность – как писал в своих воспоминаниях первый заместитель заведующего Отделом международной информации ЦК КПСС Валентин Фалин, " президент Картер поставил вместе с Брежневым подпись под договором ОСВ-2, загодя зная, что США не введут его в силу ".

Правда, обе стороны на словах условились придерживаться Договора. Но, как известно, США придерживаются любых договоров лишь пока это им выгодно. Так особый протокол к ОСВ-2 запрещал развертывание дальнобойных крылатых ракет морского и наземного базирования до 1981 года. Но подготовившиеся к этому сроку США тут же начали к массовому развёртыванию ракет "Томагавк" на флоте и их сухопутных аналогов "Грифон" в Европе. А когда им потребовалось развернуть дополнительное количество тяжелых бомбардировщиков с крылатыми ракетами, и продолжить строительство ракетоносцев типа "Огайо", они в мае 1986 года заявили, что более вообще не намерены исполнять ОСВ-2.

Казалось бы, подобное вероломство должно было навсегда похоронить "разрядку", да и саму возможность договориться с американцами. Но в 1985 году к власти в СССР приходит Михаил Горбачёв, мечтающий встроиться в "цивилизованный мир" на любых условиях. "Разрядку" запустили по новой (с тем же плачевным для нас результатом). В 1986 году на встрече в Рейкьявике Горбачёв сам предложил ликвидировать за 10 лет вообще все баллистические ракеты (это при кратном превосходстве НАТО в обычных вооружениях!). При этом представлявший США президент Рональд Рейган отказался от ограничений по СОИ (программа "звёздных войн" ), и в итоге СССР начал уничтожать свои ракеты в то время как США разрабатывали систему космической ПРО, предназначенную для уничтожения наших ракет, выпущенных по США в ответ на их "превентивный удар".

Дальше – больше

В 1987 году Горбачёв подписывает договор об ограничении ракет средней и малой дальности (РСМД), согласно которому СССР уничтожил 1846 своих ракет против 846 американских. Причём, уничтожены были даже самые современные ракеты "Ока"(SS-23), которые под договор никак не подпадали. Но Горбачёв, для которого главным жизненным приоритетом уже стало обожание его западной публикой, на это пошёл. Как и на то, что США сохранили свои крылатые ракеты "Першинг" в ФРГ. Т.е. налицо стратегия "первого удара", нанесённого США в удалённой от их территории Европе ракетами средней дальности, у которых (при современных границах) подлётное время до стратегических объектов в России 5-7 минут (в отличие от 40 мин. для ракет баллистических, запущенных из США).

А 31 июля 1991 года в Москве президентами СССР и США Михаилом Горбачёвым и Джорджем Бушем-старшим был подписан договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Согласно договору, в течение 7 лет СССР и США должны были сократить свои ядерные арсеналы до 6000 единиц у каждого. В реальности же, с учётом боезарядов на тяжёлых бомбардировщиках, США могли иметь 8500 боеголовок, а СССР – всего 6500. Не говоря уже о том, что мы боеголовки и вторые ступени ракет утилизировали, а американцы складировали, создавая "возвратный потенциал" боеголовок, которые могут быть установлены на другие баллистические ракеты. Т.е. опять имел место обман со стороны американцев при преступном соглашательстве Горбачёва.

Последнее, впрочем, не ограничивалось договорами о сокращении вооружений. Так ради "дружбы" с США Горбачёв вывел наши войска из Афганистана, бросив своего верного союзника Наджибуллу, впоследствии – зверски убитого. Он же ради торгового договора и кредитов США дал обязался не препятствовать усилиям по отделению от СССР Прибалтики. Наконец, он же вывел наши войска из Германии, получив в порядке компенсации за оставленное имущество 12 миллиардов марок ($6,4 млрд. по курсу на 1990 год) безвозмездно и 3 миллиарда как беспроцентный кредит с погашением через 5 лет. При том, что стоимость оставленного была минимум в 4-5 раз выше. Но главное – сделано это было Горбачёвым под "честное американское" слово – не расширять НАТО на восток ни на один метр. Что тоже было нарушено. Впрочем, ближайший соратник Горбачёва Эдуард Шеварнадзе в интервью "Московским новостям" в 2011 году фактически опроверг Горбачёва, уверявшего, что "его обманули", заявив, что "всё было результатом переговоров" – то есть договорились о предательстве заранее.

Неутешительные итоги

Каков же вывод из приведённых исторических фактов? Их два:

Первый – доверять любым договорам, заключённым с США и с Западом в целом – верх наивности. И второй: у России по-прежнему только два надёжных союзника – армия и флот. Впрочем, сегодня к ним добавился третий – наш ракетно-ядерный щит.

В 2014 году впервые с начала XXI века Россия сравнялась с США как по количеству развёрнутых и неразвёрнутых носителей, так и по количеству боеголовок. Чему способствовало как создание новых типов наших ракет, неуязвимых для западных систем ПРО, так и запуск серии подводных ракетных крейсеров класса "Борей" с межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования "Булава". Теперь можно и о "разрядке" поговорить, только – без повторения прежних глупостей и односторонних уступок.