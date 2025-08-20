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Приход Горбачева – самого молодого лидера в истории Союза. Предложенные им меры поначалу кажутся оправданными. Ускорение, экономическая реформа, принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности приняты с энтузиазмом. Но отсутствие контроля на местах, опыта подобных изменений вызывают экономические и социальные трудности.

Приватизация, рост криминала, переход к рыночной экономике вызывают продовольственный дефицит, разрыв в финансовых возможностях населения. Антиалкогольная кампания провоцирует нехватку 22 млрд рублей в бюджете, на фоне Чернобыльской аварии, землетрясения в Армении и нефтяного кризиса доходы страны и населения стремительно падают.

Горбачев выпускает закон о свободном выезде из СССР. Многие впервые оказываются за границей. Но позволить себе выезд могут далеко не все – из-за сложившейся экономической ситуации.

Первоначально задуманные как идеи оптимизации, экономические и прочие реформы приводят к развалу страны.