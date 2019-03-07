Землетрясение в Армении. 30 лет спустя Землетрясение 7 декабря 1988 года в Армении разрушило почти всю северную часть республики, охватив территорию с населением около 1 млн человек. Сила толчков достигала 11 баллов по 12-балльной шкале. Стихийное бедствие нанесло колоссальный ущерб территории Армении, вывело из строя около половины промышленного потенциала Армянской ССР, уничтожило Спитак и 58 сел, причинило сильнейшие разрушения городам Ленинакан, Степанаван, Кировакан. Погибли 25 тысяч человек, 19 тысяч жителей стали инвалидами, 514 тысяч остались без крова. Эпицентр – Спитак Эпицентр землетрясения пришелся на Спитак. Стихия вывела из строя железнодорожные пути, рельсы на протяжении 40 километров были буквально скручены в восьмерку. На территории Спитакского района оказались... На чтение: 7 минут

Землетрясение 7 декабря 1988 года в Армении разрушило почти всю северную часть республики, охватив территорию с населением около 1 млн человек. Сила толчков достигала 11 баллов по 12-балльной шкале. Стихийное бедствие нанесло колоссальный ущерб территории Армении, вывело из строя около половины промышленного потенциала Армянской ССР, уничтожило Спитак и 58 сел, причинило сильнейшие разрушения городам Ленинакан, Степанаван, Кировакан. Погибли 25 тысяч человек, 19 тысяч жителей стали инвалидами, 514 тысяч остались без крова.

Эпицентр – Спитак

Эпицентр землетрясения пришелся на Спитак. Стихия вывела из строя железнодорожные пути, рельсы на протяжении 40 километров были буквально скручены в восьмерку. На территории Спитакского района оказались уничтоженными подстанции, линии высоковольтной передачи. Разрушен газопровод Тбилиси-Ереван – в местах обрыва пламя достигало почти 20 метров в высоту. На поверхности земли в сторону Джавахетии образовались трещины протяженностью до 35 километров. Автомобильные дороги засыпало валунами. Сообщение между Ленинаканом и Спитаком прекратилось.

Спитакский район считался в Армении примером ведения хозяйства – развитая инфраструктура, крупные многопрофильные производства, высокий уровень социального обеспечения. Его удельный вес в производстве промышленной продукции республики составлял в 1988 году 3%. На предприятиях города работали 9000 человек, 92% трудоспособного населения. В швейном объединении выпускалась валовая продукция на сумму 154 миллиона рублей, а по району – 200 миллионов рублей.

Спитакское швейное объединение, птицефабрика, сыроваренный завод, единственный в республике сахарный комбинат, единственный в Закавказье лифтостроительный завод, завод по производству резинотехнических изделий, крупнейший в Закавказье комбинат хлебопродуктов, 6 строительных организаций, типография, винодельческий завод, завод по производству хрустальных изделий, крупнейшая межрайонная нефтебаза, 3 железнодорожные станции, которые обслуживали пять высокогорных районов, комбинат стройматериалов – далеко не полный перечень предприятий города.

Район являлся важным транспортным узлом. В городе работали около 200 учреждений сферы обслуживания, функционировали 4 больницы, поликлиника, санэпидемслужба, станция скорой помощи, 27 общеобразовательных и 2 музыкальные школы, 24 детских сада, 23 клуба, 24 библиотеки, профтехучилище, тепличный комбинат, где выращивались овощи и гвоздики. В Спитаке существовала своя футбольная команда, которая стала чемпионом республики.

Стихия стерла Спитак с лица земли. Горели заводы, жилые дома, больница, детские сады, склады нефтебазы, на которых разорвались резервуары и бензин выливался прямо на дорогу, по которой ехали машины. По улицам текла патока – лопнули резервуары сахарного комбината. Были полностью уничтожены промышленные предприятия, больницы, детские сады, школы, объекты торговли и питания, жилые дома. Разворочены железнодорожные пути, завалены автомобильные дороги, разрушены мосты. Общий ущерб, нанесенный землетрясением Спитакскому району, составил по ценам 1989 года 10 млрд рублей

Самым невосполнимым стали человеческие потери. За считаные секунды жертвами стихии оказались более 5 тысяч человек. Землетрясение унесло жизни 25% населения города, среди которых женщины и дети. В момент катастрофы они находились в жилых домах, на швейной фабрике, в школах, детских садах. Погибли 1998 детей. Мы лишились детей, своего будущего. Очень многие скончались от травм позже. 2 тысячи детей остались сиротами. Более 4 тысяч человек получили увечья и стали инвалидами. Уровень смертности спитакцев остается высоким и сегодня…

Общая беда

На помощь Спитаку пришел тогда весь Советский Союз. Первыми прибыли врачи бригад скорой помощи из Грузии, автономной колонной добравшиеся до Спитака. С грузинскими спасателями приехал руководитель Грузии Джумбер Ильич Патиашвили. Прибыли воинские подразделения МВД, добровольцы, полки гражданской обороны. Вместе с ними пришла тяжелая техника. Военные под командованием полковника Ростислава Мединского наладили временный наземный водопровод длиной 25 километров и установили 5 перекачивающих станций, что спасло Спитак от угрозы эпидемии. За первые дни военные разгрузили 100 вагонов-домиков, 10 тыс. тонн груза, развернули более 40 палаток и собрали времянки. Более 900 авиарейсов выполнили летчики военно-транспортной авиации.

За каждым разрушенным селом была «закреплена» область России для помощи по расчистке завалов и дальнейшего строительства. В Спитак прибыли строительные бригады из России, Узбекистана, Эстонии. На разборке завалов работали добровольцы из Литвы, Грузии, Белоруссии, Украины, бригады из Ростова, Краснодара, Воронежа. Бывший президент Украины Виктор Янукович возглавил бригаду украинских спасателей. Всех объединяло чувство братства, принадлежности к одной стране, в которой случилась беда. Беда стала экзаменом дружбы народов.

Не осталось в стороне и международное сообщество. Прибыли спасатели из Франции, Польши, Италии, ФРГ. Самоотверженно работали кубинцы, американцы, поляки, англичане, австрийцы, граждане Чехословакии, Швейцарии и других стран. Свыше 2 тысяч иностранных специалистов внесли свой вклад в борьбу за жизнь людей. В восстановительных работах особенно отличились итальянские организации. Норвежский Красный Крест выстроил больницу на 205 койкомест и жилье для врачей. В сборе средств огромную роль сыграли кронпринцесса Соня, ныне королева Норвегии, и председатель парламента страны Ю. Бенкоф. Активно помогали международная лига Красного Креста, зарубежные армянские общины, организация «SOS-Армения».

Строительная техника прибывала со всего Союза, приезжали специалисты разного профиля. Камские заводы, которыми руководил Николай Бех, прислали 2000 КАМАЗов, тракторы, экскаваторы. Спитак становился большой строительной площадкой. Развернули строительство жилья, объектов социального назначения. Стали восстанавливать и создавать производственные предприятия.

Через полтора года после землетрясения в Спитаке работали 6 строительных трестов, 4 железобетонных комбината, пищевой и мукомольный комбинаты, межрайонная нефтебаза, птицефабрика, хлебокомбинат, швейные объединения, теплицы, были запущены 3 сыроваренных завода, строились и другие предприятия. Полноценно использовались местные строительные материалы. К 1 сентября 1989 года были восстановлены все школы.

Было, да сплыло…

Когда в Армении сменился политический режим, отлаженный механизм восстановительных работ и реабилитационных мер для пострадавших начал давать сбои. В Спитак приехал болтун-грабитель Хачик Стамболцян. Он собрал строителей и объявил, что армяне сами будут строить свои дома и все другие могут уезжать. Кстати, Хачик Стамболцян до сих пор находится в розыске. В зоне бедствия он возглавил кражу американской машины по изготовлению земляных блоков. Ее увезли из Спитака в Ереван, доставили на территорию Политехнического института и затем продали в Грузию вместе с двумя контейнерами запасных запчастей и грузовым автотягачом.

Пришедший к власти в Армении режим свернул все проекты по восстановлению Спитака, привлеченные к восстановительным работам организации покинули зону бедствия, а собранные материальные и финансовые средства оказались безнаказанно разбазаренными. В 1991 году из Армении уехали последние строительные подразделения союзных республик, в результате чего было законсервировано около 70% заложенных объектов гражданского и производственного назначения. Многое из того, что было сделано в первые месяцы и годы по восстановлению городского хозяйства, оказалось разрушенным или разворованным.

Не был построен завод по производству черепицы из местного песка и цемента, 5 миллионов долларов на который выделили губернатор Майами Джеб Буш и другие высокопоставленные американские чиновники, посетившие Спитак. Президент Армении Левон Петросян перенаправил эти средства на закупку линии по производству панелей для Ереванского железобетонного комбината, собственником которого был его брат.

Оборудование для завода по производству детского питания в Спитаке, средства на которые предоставил Шарль Азнавур выгрузили на Армавирском консервном заводе, погрузили в несколько десятков вагонов и через Грузию и Азербайджан отправили в Россию.

Доставленная Красным Крестом ФРГ, который представляли Перч Акопян и Роланд Маркосян, и установленная в Спитакском каменном карьере камнерезная линия стоимостью 4 миллиона марок ФРГ, столь необходимая строителям, при режиме Левона Петросяна была разобрана и продана.

Спроектированный итальянцами завод одноразовых шприцев для Спитака, а также построенный Европейским Красным Крестом лечебный корпус в 1991 году были перевезены властями в Ереван, как и немецкая детская больница.

Не суждено было сбыться при новом руководстве Армении планам советского правительства выстроить в Спитаке инструментальный завод. Не была реконструирована в соответствии с проектом Министерства путей сообщения СССР спитакская железнодорожная станция, которая должна была стать узловой. Соответствующее оборудование для этого было завезено. Но новое руководство республики направило его в другое место: туда, где больше избирательных голосов.

На территории Спитакского сахарного комбината до 1990 года армянские строители успели завершить строительство пищекомбината. На нем должны были работать 600 человек. Для него из Одессы доставили новейшие технологические линии по производству крекерных печений, макаронных и кондитерских изделий, а также пепси-колы, фанты и лимонадных напитков. После прихода к власти режима Левона Петросяна импортное оборудование продали, а новый построенный корпус разобрали и конструкции вывезли в Грузию.

Та же участь постигла сахарный комбинат, включая железнодорожные линии, расположенные на его территории, завод лимонной кислоты, а также лифтостроительный завод. Под его строительство отвели футбольное поле. Очень быстро Минмонтажстрой СССР установил корпуса. Дорогостоящие сейсмостойкие 9-балльные конструкции, литые колонны, стены-сэндвичи и десять мостовых кранов поставил Молодечненский механический завод из Белоруссии. После установки оборудования начались переговоры с американской компанией ОТИС касательно технологической части. На открытие предприятия приехал лично Левон Петросян, он с трудом мог пройти по предприятию – везде размещалось оборудование. Сразу после приказа о приватизации это оборудование за короткий срок было продано. А сейсмостойкий корпус площадью 16 тысяч квадратных метров за бесценок отдан богатейшему Каджаранскому молибденовому комбинату.

Вместе с главным конструктором солнечных батарей профессором Ваганом Амазаспяном мы обращались в разные инстанции с просьбой остановить разгром корпусов предприятия, в которых можно было бы организовать выпуск солнечных батарей. Обращались к президенту республики, председателю правительства, председателю парламента, спитакским депутатам. Выступали по телевидению, в прессе. Никто не оказал поддержки. Конструкции корпусов и мостовые краны разобрали днем и ночью в сопровождении милиции отправили на молибденовый комбинат, где они находятся и сегодня. Так был ограблен последний завод пострадавшего Спитака. Мы требуем его вернуть и восстановить очень важный новейший машиностроительный завод.

Аналогичная судьба была уготована 10 сельским сейсмостойким фабрикам и филиалам швейного объединения, а также одному корпусу головной фабрики, сыроваренным заводам, птицефабрике с алюминиевыми немецкими птичниками, тепличному комбинату на 10 гектарах, налбантскому животноводческому комплексу, четырем железобетонным комбинатам, складам железнодорожных рельсов для расширения железной дороги и станции. Список уничтоженных уже не стихией, а людьми предприятий и учреждений Спитака можно продолжить.

Многострадальный Спитак пережил не одно землетрясение, а несколько: стихию, распад СССР, приход к власти бездарных руководителей и разграбление. При режимах трех президентов Армении произошла пропажа валютных средств, собранных гуманитарными организациями разных стран для пострадавших. Ни одного из президентов страны судьба спитакцев не интересовала.

Боль и печаль

В наши дни ситуация в Спитаке мало изменилась к лучшему. Сегодня 48% населения Спитака – 1600 семей – все еще не имеют квартир. Они ютятся во временных вагончиках, рассчитанных на 3-4 года. В этих временных домиках подрастает уже второе поколение спитакцев.

Выделенная постановлением правительства СССР денежная компенсация за разрушенное жилье, которую жители города хранили в Сбербанке СССР, после распада Советского Союза пропала. Других средств на строительство домов у все потерявших спитакцев нет. Жители Спитака не раз обращались в различные инстанции с просьбой оказать содействие в возмещении средств по вкладам в полном объеме.

Сбербанк РФ, который является правопреемником Сбербанка СССР, должен и обязан вернуть населению средства с процентами, и не ссылаться на то, что Армения сегодня – другое государство.

Опасность сохраняется

А между тем сейсмическая опасность в Спитаке сохраняется. Проектирование и строительство любых зданий необходимо осуществлять в соответствии с научными расчетами. Нельзя вновь допустить умышленного снижения сейсмической балльности, как это было в свое время сделано работниками Госстроя СССР. Они оценили максимальную фоновую сейсмичность в 7 баллов, в то время как реальная цифра составляет 10-11. Необходимо выделить средства на теоретические и экспериментальные исследования по сейсмостойкости сооружений, а также на прогнозирование вероятных землетрясений.

Активная тектоника района спитакского землетрясения обусловлена взаимодействием тектонических нарушений разного ранга. Направления перемещений по двум крупнейшим на Ближнем Востоке системам активных разломов – Северо-Анатолийской-Загросской и Левантской-Восточно-Анатолийской – таковы, что обеспечивают сближение Аравии и Кавказа, тогда как территории Анатолии и Ирана как бы отодвигаются в стороны: первая – на запад, вторая – на восток. Дуга, образованная Памбак-Севанским и Амасия-Сарыкамышским разломами, в местном масштабе подчиняется той же закономерности: по ней южные части Кавказа сближаются с более северными. Именно дуга Северо-Армянских активных разломов является в современную эпоху главным продолжением Восточно-Анатолийской зоны. Необходимо накапливать достоверный экспериментальный материал, использовать долгосрочный прогноз для широкого развертывания наблюдений за краткосрочными предвестниками и всесторонней подготовки в месте ожидаемого сейсмического толчка.

Сразу после землетрясения мы подняли вопрос об открытии в Спитаке постоянно действующей сейсмологической станции. Предлагалось создать на Спитакском разломе геодинамическую обсерваторию с привлечением принципиально новых методов и приборов, наряду с традиционными сейсмологическими измерениями включить высокоточные геодезические измерения вертикальных и горизонтальных деформаций земной коры, а также осуществлять мониторинг ряда физических полей и химического состава воды и воздуха. Была выдвинута также инициатива открытия национального геологического памятника-парка, который служил бы учебным, культурно-просветительским, а впоследствии и туристическим целям.

Первые шаги в этом направлении были предприняты в 1988-1989 годах Институтом радиотехники и электроники АН СССР совместно с ИФЗ АН СССР по заказу Госстроя СССР при активном содействии АрмНИИСА и НПО «Лазерная техника» Ереванского государственного университета. Получены первые результаты, в частности, о величине подвижек, продолжавшихся после землетрясения – несколько миллиметров на 100-200 метров, что почти в 10 раз больше, чем в самых активных районах мира – на Камчатке и в Японии. Геодинамическая обсерватория на Спитакском разломе создана не была, а она важна и необходима.

Главная задача

В июне 1989 года вышло постановление Совмина СССР о сооружении в Спитаке мемориального комплекса. Руководителем оргкомитета «Спитакский мемориал» стал первый председатель Совета Министров новой России И.С. Силаев. Позднее основная тяжесть по его созданию легла на плечи автора.

Сегодня моя главная задача – открытие в Спитаке научно-музейного комплекса «Спитакский мемориал», памятника жертвам землетрясения и спасателям, прежде всего русским военным. Мемориал – связующий мост между прошлым и настоящим. Он должен напоминать живущим о героической истории народа, который смог пережить страшное стихийное бедствие, о тех, кто участвовал в спасательных и восстановительных работах, кто разделил со спитакцами страдание и горе.

Спитак – героическое место. Во время русско-персидской войны 21 августа 1804 года русские солдаты под командованием майора Иосифа Монтрезора и армянские добровольцы сразились в неравном бою с 6-тысячным персидским войском и погибли смертью храбрых. Их подвиг сравнивают с подвигом 300 спартанцев. Спитакцы не забыли героев и на собственные средства возвели мемориальный комплекс «Воинам 1804 года», установили к 20-летию землетрясения позолоченный православный крест.

Когда на Спитак обрушилась другая трагедия – землетрясение неслыханной силы, русские солдаты вновь пришли на помощь. Они спасали живых, извлекали из-под завалов погибших, устанавливали палатки, временные домики, оказывали помощь раненым, больным, инвалидам, расчищали завалы.

Еще в 1989 году Шарль Азнавур привез с собой в Спитак камень с надписью о строительстве научного музея. Шарль Азнавур выделил на его сооружение немалые средства, но они не дошли до Спитака. К президенту Армении Сержу Саргсяну с просьбой помочь в создании такого музея обратился Иосиф Кобзон, Герой России, депутат Госдумы, народный артист СССР, почетный гражданин Спитака. Просьба осталась без ответа. А между тем научный музей в Спитаке необходим: во избежание будущих трагедий население нужно обучить своевременному распознаванию различных природных явлений при потенциальной угрозе стихийного бедствия, изменений поведения животных и растений, состояния воздуха и движения земли и воды. Проектно-сметная документация научного музея землетрясения разработана Ашотом Аршакяном и Лусине Мамян.

Большая группа известных ученых, военачальников и общественных деятелей России обратилась к нынешнему президенту Армении Армену Саркисяну с просьбой оказать содействие в привлечении спонсоров, но получила отказ в связи с «отсутствием средств». В начале декабря прошлого года Армен Саркисян приехал в Спитак и посетил животноводческий комплекс. К сожалению, президент Армении не нашел времени побеседовать с людьми, которые до сих пор живут во времянках и не имеют работы.

Уникальный природный участок

«Спитакский мемориал» сооружается на уникальном природном участке Спитакского разлома. Вдоль дороги к нему высадят 26.500 деревьев – по числу жертв землетрясения.

Мемориал располагается на трех холмах. Центр композиции – памятник «Возрождения Спитака» и «Дружбы народов». Почетное место по праву займет Площадь России. На этой площадке планируется возвести памятник погибшим спасателям и авиаторам.

На втором холме в центре кладбища сооружена Апостольская церковь, освященная в 1989 году Католикосом всех армян Вазгеном I.

Скульптурные композиции, размещенные на третьем холме, посвящены жертвам землетрясения и тем, кто спасал людей, помогая ликвидировать последствия катастрофы. 7 декабря 2015 года благодаря поддержке министра культуры РФ Владимира Мединского Российским военно-историческим обществом был открыт памятник советскому воину со спасенным ребенком на руках. Его авторы – скульптор Александр Миронов и архитектор Вадим Фролов.

7 декабря 2018 года в «Спитакском мемориале» установлен памятник погибшим детям – колонна на холме, которую венчает скорбящий ангел. Трагедия оборвала шесть тысяч детских жизней. Памятник изготовлен скульптором Денисом Стритовичем.

Неоценимую помощь в организации работы и поиске художественного решения оказали советник председателя РВИО Ростислав Мединский и руководитель департамента культурного наследия Алексей Кондратьев.

Другой ключевой элемент мемориального комплекса, который недавно появился на его территории, – памятник скорбящей матери с разломленным гранатом на подносе. Композицию создали талантливые скульпторы Мария Татевян, Станислава и Андрей Смольяниновые

В честь участников спасательных и восстановительных работ установлены 50 памятников-валунов, на каждом из которых написаны названия организаций и перечислены их заслуги.

Спитак не забыл и подвиг русских авиаторов, они совершили более 1000 рейсов. Во время оказания помощи погибли 2 самолета спасателей – из Ульяновска и Баку, а также борт с гуманитарной помощью из Югославии. Другой борт – с только отслужившими десантниками – разбился над Каспийским морем, когда они возвращались на место дислокации. В память о них будет изготовлена и установлена мемориальная беседка. На собственные средства «Спитакского мемориала» завершены земляные работы, залита бетонная плита, фундамент под монтаж 2-этажной беседки готов. Мы просим Министерство обороны России помочь в приобретении для памятника макетов четырех погибших самолетов.

Увековечение памяти жертв землетрясения и спасателей имеет огромное значение в контексте дружеских отношений и сотрудничества России и Армении. «Спитакский мемориал» – одно из ярких свидетельств дружбы наших народов. Будущие поколения должны помнить об этом. Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, посетив

7 декабря 2018 года Спитак, высказал мысль об открытии в Спитаке школьного центра для молодежи, рассказывающего о дружбе Армении и России, взаимопомощи, героических поступках, которые совершили их отцы и деды.

Памятник на уникальном природном участке Спитакского разлома по праву мог бы быть внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Норайр Мурадян, доктор экономических наук

© Ноев Ковчег