Неотложность решения задач 7 декабря исполняется 25 лет со дня землетрясения в Армении – трагедии, унесшей жизни более 250 000 человек. Эпицентром катастрофы стал город Спитак. Мы публикуем воспоминания участника ликвидации последствий землетрясения, Почетного гражданина города Спитака Ростислава Игнатьевича Мединского. На чтение: 5 минут

7 декабря исполняется 25 лет со дня землетрясения в Армении – трагедии, унесшей жизни более 250 000 человек. Эпицентром катастрофы стал город Спитак. Мы публикуем воспоминания участника ликвидации последствий землетрясения, Почетного гражданина города Спитака Ростислава Игнатьевича Мединского.

Р.И. Мединский

Воспоминания о былом

Специфика военной службы — это умение оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, чтобы в кратчайший срок прибыть на место происшествия, исключив при этом любые причины препятствующие выполнению поставленных командованием задач. Для военного человека такой подход в сочетании с личной ответственностью должен быть жизненной потребностью.

В подтверждение этих слов мои грустные воспоминания.

7 декабря 1988 года я получил приказ начальника ЦУРТГ МО СССР генерал-майора Блохина Владимира Алексеевича срочно вылететь в составе возглавляемой им группы офицеров Тыла ВС СССР из аэропорта «Внуково» самолетом председателя Правительства СССР Рыжкова Н.И. в город Ереван для оказания помощи пострадавшим от землетрясения. Кроме нас в группу входили офицеры военно-медицинского, продовольственного, вещевого и других управлений.

Примерно в три часа ночи 8 декабря 1988 года самолет приземлился в аэропорту города Еревана. Местом общего сбора было определено здание Ереванской консерватории. Мы находились в ожидании дальнейших указаний. Еще в Москве знали, что сильнейшее землетрясение стерло с лица земли значительную часть территории республики Армения, а в городе Спитаке — эпицентре землетрясения — образовался огромный разлом земной коры. Учитывая, что автор этих слов в 1986 году с первых же дней оказался в зоне аварии Чернобыльской АЭС, то за время полета из Москвы в Ереван успел обдумать несколько вариантов ситуации в Армении и в соответствии с ними разработал план предстоящей работы по Службе горючего.

Путь от аэропорта к месту сбора преодолели быстро. Большой зал консерватории превратился в штаб экстренного совещания, на котором присутствовали руководители Республики во главе с первым секретаря ЦК КП Армении Суреном Арутюняном.

Были созданы специализированные группы, и к 5.00 утра колонны автомобилей двинулись в направлении Спитака. Разведка и рекогносцировка местности в районе города проводились под руководством генерал-майора Блохина В.А. — человека высшей квалификации, строжайшей требовательности, способного конкретно распределить работу, обеспечить ее выполнение необходимыми силами и средствами, и жестко контролировать всю деятельность.

По приезду на место обозначились узкие места предстоящей работы. Так, например, для Службы горючего выяснилось, что водопроводная и канализационная инфраструктуры полностью вышли из строя, прекратилась подача питьевой воды. Появились очаги эпидемии, развитие которых в течение нескольких часов могло привести к непредсказуемым последствиям. Это усугубляло и без того тяжелое положение в зоне бедствия. Люди испытывали страшную боль, холод и жажду. Слышались крики и стоны находящихся под завалами раненых и спасенных людей.

Руководители и работники «Армводоканала» и района не могли предоставить нам даже схему водопроводной сети района, поскольку ее просто не имелось в наличии. Отсутствие документации замедляло спасательные и восстановительные работы. Ситуация была катастрофическая.

Созданным Штабом принимается предложение генерал-майора Блохина В.А. — временно развернуть для подачи воды полевой магистральный трубопровод ПМТП-100, обычно используемый для транспортировки горючего на большие расстояния. Наша служба, работая фактически наощупь, вслепую, в течении суток смогла проложить трубопровод по сложнейшей горной трассе общей протяженностью около 23 км от источника водоснабжения до города Спитак, установить перекачивающие установки ПСГ-160 (через каждые 6-8 км), чем предотвратила санитарно-эпидемиологическую катастрофу в городе. Также была проложена коммуникационная сеть по подаче технической воды на разрушенный сахарный завод.

Неотложность и важность оперативного решения таких задач объясняется тем, что, как правило, после разрушений, причиненных природной стихией, сразу следуют эпидемиологические последствия, что усугубляет и многократно увеличивает масштабы трагедии. После завершения монтажа трубопровода, были назначены ответственные за подачу питьевой и технической воды. Население, найдя любые попавшие под руку емкости, выстраивалось в длинные очереди за водой. В нашу обязанность входило не только «сиюминутно» обеспечить подачу воды, но и организовать бесперебойную работу всей системы водоснабжения и канализации пострадавших городов, и населенных пунктов. Кроме того, было важно составить точную карту всей инфраструктуры с подробным указанием расположения имеющихся узлов и соединений, чего, к великому сожалению, не было раньше — ни на местах, ни в Министерстве водного хозяйства Армении.

Как выяснилось, планы обеспечения жизненно важных отраслей хозяйства Республики были в крайне запущенном состоянии. Обращая внимание на недопустимость такого состояния водоканализационной системы, Министр водного хозяйства СССР на оперативном совещании с возмущением и присущей ему откровенностью сказал, что «настоящее землетрясение» в этом районе имело место задолго до 7 декабря 1988 года. Хотя руководство «Армводоканала» и приехало на престижных черных «Волгах», но результат его труда, на мой взгляд, выглядел плачевно.

Особо следует подчеркнуть, что во всех восстановительных работах оперативно, функционально и эффективно трудились воины тыла Закавказского военного округа. Благодаря их высокой дисциплинированности и ответственности, поставленная перед нами задача была выполнена успешно. Умелое руководство и слаженные действия во всех звеньях Тыла Вооруженных Сил помогли устранить упущения и просчеты руководства Армении.

Ко всему прочему в отдельных местах добавилось такое позорное явление, как мародерство. Не буду останавливаться на этом подробно, так как сердце обливается кровью от сознания того, как может человек опускаться до такой низости, чтобы на чужом горе искать себе наживу. Но оказывается, что и доброта, и подлость не имеют границ и национальности. Такова человеческая природа. Только бдительность наших офицеров и солдат, их оперативность и жесткость пресекали любые попытки проявления мародерства.

Утром 10 декабря 1988 года генерал-майор Блохин В.А. доложил заместителю Министра обороны СССР по Тылу, что поставленные задачи перед командированной им группой офицеров успешно выполнены.

Параллельно аналогичная работа проводилась в городах Ленинакане, Ахуряне и других населенных пунктах Армении. Мы работали в условиях чрезвычайной ситуации, используя каждую минуту. В сложившейся обстановке зоны бедствия Службы гражданской обороны СССР и Республики Армении проявили полнейшую неподготовленность при расчистке завалов, доставке техники и штатных специалистов. Не было большегрузных кранов и малой техники, способных поднимать железобетонные конструкции, обрушившиеся плиты и панели зданий при разборе завалов, под которыми оказались люди.

Мы были свидетелями ужасной картины, когда крюки не выдерживали, и панели снова падали и давили людей, успевших лишь на долю секунды испытать радостную надежду на спасение. Растерянность руководства Республики и указания из Центра по обеспечению тяжелой техникой эпицентра зоны бедствия вызывали удивление. Все это не позволяло минимизировать потери человеческих жизней.

В этих тяжелейших условиях особую благодарность заслуживают военные медики, которые в непростых, можно сказать, нечеловеческих условиях спасли сотни пострадавших людей, своим профессионализмом, высочайшей ответственностью завидно демонстрируя настоящий героизм. Обидно, что в то время об этом очень мало говорили в СМИ и на телевидении.

По-моему, на третий день в город Спитак прибыл Горбачев М.С. с супругой. В своей речи он заверил весь мир и жителей Армении, что в течение короткого времени будут восстановлены все пострадавшие районы Республики. Находясь рядом, я услышал примерно следующие слова: «Я заявляю официально, что за два года мы построим новый город Спитак, который станет памятником всем жертвам землетрясения и символом интернациональной дружбы».

Спустя 25 лет с горечью приходится констатировать, что тысячи пострадавших людей по-прежнему не имеют нормального жилья; многие города и села лишены транспортной инфраструктуры и практически пребывают в столь же плачевном состоянии, как и в год трагедии. Вспоминая громкие заверения первого лица государства, по-человечески становится стыдно и обидно, что у руля великой страны, как выяснилось, стояли демагоги и дилетанты.

В это же время многие из пострадавших были озабочены похоронами своих близких. И здесь рядом с ними оказались воины Советской Армии, пришедшие на помощь. Это был солдатский ратный подвиг. Беда объединила людей. Тогда они были еще не в состоянии осознать всю глубину трагедии происходящего — в гуще завалов, пыли, криков, слез и боли. Мне не хотелось бы выделять кого-либо из местных руководителей, но ради справедливости, нельзя не отметить, что в эти кошмарные дни в Спитаке знали, что по всем жизненно важным вопросам можно обратиться к Первому секретарю райкома Мурадяну Норику Григорьевичу, круглосуточно находящемуся на временно оборудованном рабочем месте. Будучи в центре трагических событий, он уверенно, как дирижер, руководил еще неслаженным оркестром.

Видимо, он не запомнил мой нелицеприятный с ним разговор о тех безобразиях и вакханалии, царившей при распределении продуктов питания и вещевого имущества, выделенных из ресурсов Министерства обороны СССР. Мне кажется, если бы в руководстве Республики Армении было больше таких руководителей, то многих трагических последствий землетрясения удалось бы избежать в дальнейшем.

Позже, проезжая по Ленинакану и другим населенным пунктам, мы были поражены масштабами разрушений многоэтажных домов, которые развалились, как карточные домики, потому что построены они были без учета требований сейсмостойкости. Более того, по свидетельству очевидцев, тонны цемента и металла просто разворовали во время строительства.

Как очевидец утверждаю, что здания царской постройки и две старинные крепости на окраине города, несмотря на десятибалльные толчки, выстояли в первозданном виде. Общеизвестно, что армяне — хорошие строители, их цитадели, города, храмы простояли не одно тысячелетие, а многие из них являются шедеврами мировой архитектуры (город Ани, церковь на острове Ахтамар, кафедральный Собор в г. Эчмиадзине). Но когда я увидел на железобетонной панельной конструкции заводской штамп ОТК — «брак», я был в полном недоумении. А ведь эти дома принимали комиссии, куда входили партийные и государственные работники. Напрашивается вопрос: куда же смотрела общественность, армянская элита, когда по существу загоняла свой народ в «гробы»? Где оценка такой политики?

Столь же больно было смотреть и на варварское отношение к материальной гуманитарной помощи, оказываемой пострадавшему народу всем миром. Начиная с залов консерватории Еревана, где сосредоточились продукты, теплая одежда и другие необходимые вещи, добротные товары превращались в свалку, в то время, как в них очень нуждались пострадавшие. Невыносимо было смотреть, как варварски уничтожались хлеб, консервы и другие товары первой необходимости в местах их складирования, при этом часть товаров нагло разворовывалась. Это свидетельствует о безответственности местных руководителей, их потребительском настрое, а также отсутствии надлежащего контроля со стороны властей всех Уровней по жестокому пресечению такого рода преступлений.

Видя все это, я думал, что нет ничего страшнее чиновничьего равнодушия, еще не зная, что впереди нас ждет более масштабная трагедия, когда будет разрушен великий Советский Союз.

Вышеизложенное, естественно, не полностью отражает всю ситуацию, в которой оказалась Армения во время землетрясения и в период спасательных работ. Эхо Спитакской трагедии будет звучать как набат в ушах и сердцах сотен тысяч армян (и не только армян) во всем мире еще не одно десятилетие. Вот почему так важно дать правильную и обоснованную оценку происшедшего, извлечь необходимые уроки. Следует обратить внимание на строительство жилого и нежилого фонда, коммуникаций в соответствии с требованиями сейсмостойкости, экологии, гражданской обороны.

Очень надеюсь, что руководство новой России и Армении извлекут хоть какие-то уроки из трагических событий прошлого.

Размышляя о прошлом, хотелось бы напомнить некоторые штрихи истории:

В XX веке армянский народ пережил две трагедии: в 1915 году геноцид со стороны Турции в отношении 1,5 миллионов армян, который турецким государством до сих пор официально не признан; в конце века Спитакское землетрясение, когда 1,5 миллиона армян покинули свою Родину в поисках тепла и света. История не только наказывает, но и учит. Армяне признаны во всем мире как созидательный народ, умеющий прекрасно строить, создавать архитектурные шедевры. Напрашивается вопрос: «Каким образом произошло так, что через 25 лет после землетрясения, в XXI веке около 5000 семей продолжают ютиться во временных домиках без элементарных человеческих условий?» При этом в центре Еревана построен Северный проспект с жилыми кварталами европейского уровня. Дома давно сданы в эксплуатацию, но в большинстве квартир в них по вечерам не зажигается свет, видимо, их владельцы там пока не проживают. Конечно, строительство в Ереване — дело руководства Республики Армения, но я считаю, что, придавая европейский вид древнему, но молодому Еревану, реализуя национальные строительные проекты, нельзя сбрасывать со счетов и нравственную сторону. До тех пор, пока последний пострадавший от землетрясения не будет обеспечен жильем, соответствующим человеческим нормам, других приоритетов в строительной политике, на мой взгляд, не должно быть! Государство и власть не могут отмежевываться от судьбы собственного народа! Это аморально! Мир дан людям, народам и государствам для того, чтобы созидать, чтобы создавать необходимый запас прочности в экономике, политике и международных отношениях, чтобы предотвратить или, по крайней мере, свести к минимуму людские жертвы и потери при непредсказуемых естественных природных катаклизмах. И нам, ныне живущим, предстоит сделать все необходимое, чтобы оправдать высокое предназначение, данное человеку на Земле.

И 7 декабря 2013 года, спустя 25 лет со дня этой страшной трагедии на армянской земле, преодолевая границы и расстояния, как Почетный гражданин г. Спитака в очередной раз хочу выразить благодарность народам Великой России, первой пришедшей на помощь многострадальной Армении. И что бы ни говорили наши «доброжелатели», думаю: так было, так есть и так будет…

Обложка: фото автора Р.И. Мединского.