Смотрите, куда вступаете. К годовщине сдачи на милость МВФ 5 октября 1991 года было подписано первое соглашение между СССР и МВФ. Сегодня, когда мы справляем 25-ю годовщину попытки подружиться с крокодилом, стоит поговорить о том, что в некоторые организации бессмысленно вступать, если ты сам не пишешь их устав и не сидишь затем в совете директоров. На чтение: 3 минуты

5 октября 1991 года было подписано первое соглашение между СССР и МВФ.

История отношений России и МВФ поучительна. 24 года мы в нём состоим, 8 лет сидели на кредитах как на игле, в этом году справили 16 лет полной абстиненции. Что происходит с теми, кто вовремя не «завязал», – можно наблюдать в новостях из сопредельных государств.

Сегодня, когда мы справляем 25-ю годовщину попытки подружиться с крокодилом, стоит поговорить о том, что в некоторые организации бессмысленно вступать, если ты сам не пишешь их устав и не сидишь затем в совете директоров.

И снова лекала Второй мировой

Многие из окружающих нас глобальных институтов либо созданы в результате Второй мировой войны, либо являются её последствиями. МВФ не является исключением, поскольку берёт своё начало от Бреттон-Вудской конференции, проходившей почти весь июль 1944 года. Одним из решений конференции как раз и стало создание МВФ.

Война подходила к концу, приближая тем самым нехорошие последствия для международной торговли, которые были уже известны миру по началу 1920-х годов. Однако их предупреждение было скорее публичной целью создания этой международной финансовой структуры.

Послевоенный период – время не только терять, но и зарабатывать, всё зависит от того, какая валюта в кармане. США готовились повторить триумф послевоенного периода Первой мировой, укрепив своё экономическое и финансовое влияние в мире. Однако делать удобнее когда обладаешь исчерпывающей информацией об экономике других стран. Вопрос в том, как её получить? В одних государствах она просто была не предназначенной для широкого круга, в других (например, в нашей) составляла государственную тайну, а значит попытки её разузнать являлись шпионажем.

Схему обкатали на ленд-лизе . Участники программы максимально информировали США о состоянии своих экономик. Министр США Генри Моргентау, председательствовавший затем на Бреттон-Вудской конференции, в 1941 году говорил о ленд-лизе так: «Впервые в истории одно государство, одно правительство предоставляет другому данные о своем финансовом положении ».

В результате МВФ стал своего рода мирной (в смысле – невоенной) и финансовой версией ленд-лиза. Только взаймы давали уже не технику и сырьё, а деньги. И с возвратом.

Почему СССР игнорировал МВФ

СССР в работе конференции участвовал, однако к международным финансовым институтам, созданным её решениями, решил не присоединяться. В том числе по соображениям сохранения в тайне ключевых экономических показателей. Но не только поэтому.

Система организации мировых финансов, которая была согласована в июле 1944-го, получила название не только по имени конференции. Довоенный паритет валют в мировой торговле сменялся гегемонией доллара, которая со временем ослабела, но не исчезла. Сегодня, к примеру, корзина СПЗ (специальные права заимствования, своего рода валюта МВФ) на 41,73% состоит из долларовых активов и с начала 80-х эта доля почти не менялась.

Конечно сам МВФ менялся, однако на середину 40-х эта организация олицетворяла собой финансовое могущество США без всякого камуфляжа. Выиграть в казино можно, если ты владелец казино. Поэтому мы туда и не вступили. А начали заниматься созданием собственного мира-экономики из стран социалистического блока, Китая и постепенно получающих независимость колоний.

Капитуляция

Однако к 1991 году даже соцлагерь уже не существовал, а уж проект социалистического мир-экономики был свёрнут ещё в 50-х. В 1990-м руководство СССР предоставило миссии МВФ закрытую до той поры информацию об экономике СССР: «...необходимое условие сближения СССР и МВФ – наличие у фонда исчерпывающей информации о состоянии советской экономики», – радостно цитировала Мишеля Камдессю газета «Коммерсантъ» в июле 1990 года.

А в 1991 СССР подписал с Фондом соглашение. Оно не означало вступления в организацию, это произошло только в июне 1992-го. Иногда положение РФ в 1991-1992 гг. называют ассоциированным членством, однако устав МВФ не предполагает такого статуса. Скорее это был период своеобразного карантина, во время которого создатели МВФ убеждались в возможности вступления СССР, а сам он – разбирался с проблемой долгов (кому и сколько мы и должны и сколько должны нам) и проблемой собственности.

Кстати, весьма показательно, что визит Мишеля Камдессю состоялся в тот же год, что и подписание Хартии для новой Европы – символического завершения Холодной войны. Война завершилась, мы её проиграли, а какие деньги могут быть у проигравшего? Только заёмные. И от победителя.

Недолгая кредитная история

Первый кредит от МВФ Россия получила в августе 1992 года и до конца 1990-х успела их набрать на сумму 22 млрд долл (не одновременно: брали, отдавали, брали вновь). Давали их с перебоями, так как в требования МВФ постсоветская экономика вписывалась с трудом. Инфляция – слово, которое в первые постсоветские годы выучили все. Правительство с ней постоянно боролось, однако не потому, что из высокой инфляции нищало население, а потому, что при высокой инфляции кредитование замораживали.

Кроме признания долгов (в том числе царских) от нас требовали приватизации. Впрочем, тут будет неправильно списать её на МВФ. Реформаторы вроде Гайдара и сами рвались её провести, причём не размениваясь на мелочи, а первая экономическая элита их в этом всячески поддерживала.

Однако затем всё изменилось. Не сразу, не вдруг, но самые наглые схемы разворовывания страны прикрыли, а в Россию перестали ездить миссии МВФ, которые взамен на право пользования кредитными средствами прямо вмешиваются в экономическую политику правительства. С 2000 года Россия не брала у МВФ в долг, а с 2005-го – закрыла перед Фондом долги по прошлым кредитам. Можно связывать это с началом периода дорогой нефти, однако никакая высокая цена не сможет компенсировать отсутствия необходимой государственной политики. В том смысле, что период укрощения олигархов примерно совпадает по времени с периодом отказа от денег МВФ. В конце концов, даже в самой нищей стране мира есть деньги. Нужно просто сделать так, чтобы они перестали из неё утекать. И не бояться, что внешние управляющие заморозят кредиты.

Свой МВФ

Сегодня Россия всё ещё член МВФ, но уже, скорее, пассивный. И дело не в том, что кредиты нам больше не нужны, просто сам Фонд как их источник более не интересен.

Сегодня Россия состоит сразу в двух организациях, которые имеют славу молодых конкурентов МВФ – Азиатском банке инфраструктурных инвестиций и Банке развития БРИКС. Первый имеет уставный капитал в размере 100 млрд долл и Россия входит в число его сооснователей. Структура второго более напоминает МВФ, тут нет уставного капитала, но есть пул валютных резервов – тоже в размере 100 млрд, 18 из которых обязалась внести Россия. Символично, что одна из целей банка БРИКС – помощь странам, пострадавшим от валютно-кредитной политики США (то есть всё от того же МВФ).

Кому-то может показаться, что это история падения – от проекта мировой экономической системы к младшему партнёру Китая в его противостоянии с США. На самом деле старшинство партнёра – вещь преходящая. В начале 90-х при определении квоты голосов в МВФ Россия на шаг опередила Китай. А сегодня китайский юань – одна из резервных валют МВФ с долей в корзине 10,92% – третье место после США и ЕС. Как Китай этого добился? Суверенной экономической политикой. Причём сама по себе она не была направлена ни на статус резервной валюты для юаня, ни на третье место в корзине СПЗ. И то и другое – значимые, но всё равно мелкие бонусы.

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25 лет назад президент СССР добивался признания финансовой организации мировых воротил, чтобы с их помощью вступить в капиталистический клуб. Сегодня мы знаем, что некоторым государствам (для сохранения своего статуса), нужно либо вовсе не вступать в финансовые клубы, либо создавать их самому.