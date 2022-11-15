Сказ про то, как советский программист самую популярную игру в мире изобрёл Сложно найти человека, который бы не играл или хотя бы не слышал о самой популярной в мире игре «Тетрис». В далёкие уже теперь 1980-е годы её разработал наш соотечественник, программист Алексей Пажитнов. На чтение: 2 минуты

Сложно найти человека, который бы не играл или хотя бы не слышал о самой популярной в мире игре «Тетрис». В далёкие уже теперь 1980-е годы её разработал наш соотечественник, программист Алексей Пажитнов. Едва ли он мог тогда представить, как эта игра распространится по миру...

Уроженец Москвы, Пажитнов окончил среднюю школу № 91 с математическим уклоном, после чего поступил в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова на механико-математический факультет. Окончив его, работал в Московском авиационном институте, а затем стал трудиться в Вычислительном центре Академии наук СССР.

Сейчас, когда в компьютерной технике царит гегемония зарубежных производителей, нам сложно представить, что ещё 40 лет назад советская отрасль вполне могла соперничать с западной. Уже тогда учёные понимали, что за вычислительными машинами огромное будущее, и в СССР не жалели денег на исследования в этой области. Вычислительный центр Академии наук СССР был основан в 1955 году. Отсюда вышли такие проекты, как, например, расчёты «Ядерной зимы» и вычисление траектории первого искусственного спутника Земли. Вот в такое учреждение и пришёл работать молодой программист Алексей Пажитнов.

Предметом исследований Пажитнова были искусственный интеллект и техника машинного распознавания речи. Но не профессиональные исследования прославили программиста на весь мир, а его необычное для того времени хобби: разработка компьютерных игр. В 1982 году выходит его первое творение – игра Muddled Casino, головоломка для микроЭВМ «Электроника-60». А двумя годами позже появилась та самая легендарная игра «Тетрис».

Механика «Тетриса» известна всем. Она основывается на так называемых полимино: математических головоломках, целью которых является плотное размещение разных фигурок в ограниченной площади. В зависимости от количества секций в фигурках их называют тетрамино, пентамино и так далее. Для «Тетриса» его создатель избрал тетрамино, то есть те, что были из четырёх секций. В процессе игры в «стакан» размером 10 на 20 клеток в случайном порядке падают фигуры, которые игрок должен успеть разместить в подходящем месте так, чтобы целиком заполнить строки. Когда строчка заполняется, она исчезает, и вся конструкция оседает. Всего фигур в классической версии «Тетриса» 7: прямая линия, буквы «Г» и Z, смотрящие влево и вправо, квадрат и, наконец, буква «Т». Все эти элементы (за исключением квадрата) можно вращать. Игра продолжается до тех пор, пока конструкция из фигур не достигнет верха.

Интересно, что в самой первой версии «Тетриса» в «стакан»» падали не фигурки, а их текстовые аналоги – квадратики, которые обозначались конструкцией из открывающей и закрывающей скобок. Объясняется это просто: на компьютере, имевшемся в распоряжении Пажитнова, был дисплей, способный выводить только текст. Создавалась игра на самом, наверное, популярном в ту пору языке программирования Pascal. Через некоторое время Пажитнов решил перенести игру уже на полноценный персональный компьютер. Интересно, что сам он ещё не имел опыта работы с такой техникой, поэтому для портирования игры ему пришлось привлечь юного программиста Вадима Герасимова, который в 16 лет уже активно содействовал работе Вычислительного центра. Парень буквально за неделю перенёс игру на ПК. Далее за несколько месяцев Пажитнов и Герасимов сделали «Тетрис» цветным, добавили новые элементы вроде фиксации рекордных счётов в таблице и системы защиты авторства, а также подогнали игру под разные типы дисплеев.

Игра с лёгкостью влезала на 5,25-дюймовые дискеты – самый распространённый в 1980-е годы тип носителя. За считанные недели она путём многократного копирования разошлась по столице, а затем и далеко за её пределы. Понятное дело, что Пажитнов за свою идею не получил ни копейки: во-первых, в СССР не было даже самого понятия персонального авторского права на софт, а во-вторых, принадлежала программа Вычислительному центру, поскольку была написана в стенах учреждения, на государственной технике, а создатель игры являлся сотрудником центра.

В 1986 году игра попала за границу – сначала в соцлагерь. Вычислительный центр Академии наук СССР успешно сотрудничал со многими аналогичными организациями в других странах. Первыми с ней познакомились сотрудники Института проблем кибернетики Венгерской Народной Республики в Будапеште. Венгерским коллегам Пажитнова игра настолько пришлась по вкусу, что они в скором времени портировали её на компьютеры Commodore 64 и Apple II. Тогда же автору игры поступили первые коммерческие предложения. Однако тот, будучи работником госучреждения, сам не мог распоряжаться ей, а у чиновников, которые могли бы заключить контракт, эта идея интереса поначалу не вызвала. Заключались договоры с большим трудом. А игра тем временем шагала по планете. В 1988 году в США вышла знаменитая «коммунистическая» версия «Тетриса» - с собором Василия Блаженного, космонавтами и прочими фонами «а-ля совьет», а также с колоритной музыкой. Запад в то время действительно лихорадило от игры: её разные версии выходили многомиллионными тиражами, права на них продавались и покупались самыми крупными компаниями (например, Nintendo, Sega, Atari) .

За несколько лет игра обзавелась версиями для всех существовавших тогда приставок. Некоторые, как, например, Game Boy, продавались в комплекте с «Тетрисом» и выпускались умопомрачительными тиражами. 30 млн таких приставок, плюс ещё 15 млн картриджей с игрой принесли компании Nintendo, по разным оценкам, от 2 до 3 млрд долларов.

«Тетрис» - это не просто игра, это ещё и своеобразный набор математических задач, которые даже были предметом исследования некоторых учёных. Кроме того, неожиданное применение «Тетрис» нашёл в медицине: оказывается, его используют при лечении посттравматического стрессового расстройства.

Права на «Тетрис» тем временем отошли к организации под названием «Электроноргтехника» (ЭЛОРГ), также входившей в систему Академии наук. Пажитнов от баснословных доходов западных компаний не получал ничего. Права на игру после приватизации ЭЛОРГа остались за ним. В 1991 году Пажитнов эмигрировал в США. В течение 5 лет он возглавлял компанию по разработке игр, затем ещё около 10 лет трудился в корпорации Microsoft. Лишь в 1996 году, когда права на «Тетрис» перестали принадлежать ЭЛОРГу и были переданы основанной за год до того Tetris Company, Пажитнов, ставший её соучредителем, начал получать доход с продаж. В Россию «Тетрис», кстати, вскоре вернулся в виде портативной игровой системы Brick Game. Именно у нас эта консоль получила широкое распространение: в 1990-2000-е приставки Brick Game были почти у всех.

Такова история самой популярной в мире игры, написанной обычным советским программистом Алексеем Пажитновым. Это хороший пример того, как хобби может неожиданно привести к успеху. Правда, путь к нему зачастую бывает весьма тернистым...