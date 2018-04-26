Краткий курс истории. Трагедия в Чернобыле В ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции имени В. И. Ленина (ЧАЭС) произошел взрыв реактора. Эта катастрофа является одной из крупнейших техногенных катастроф XX века и крупнейшей в истории атомной энергетики. Особый героизм в ликвидации последствий ЧП проявили военнослужащие Советской армии. В их числе были и нынешние сотрудники Российского военно-исторического общества. Выбор места 29 июня 1966 года Совет министров СССР постановил утвердить план введения атомных станций в 1966–1977 годах. Одной из важных задач была ликвидация дефицита электроэнергии на юге страны. В поисках подходящей площадки для размещения АЭС Киевское отделение проектного института «Теплоэлектропроект» изучило 16 пунктов на... На чтение: 1 минута

В ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции имени В. И. Ленина (ЧАЭС) произошел взрыв реактора. Эта катастрофа является одной из крупнейших техногенных катастроф XX века и крупнейшей в истории атомной энергетики. Особый героизм в ликвидации последствий ЧП проявили военнослужащие Советской армии. В их числе были и нынешние сотрудники Российского военно-исторического общества.

Выбор места

29 июня 1966 года Совет министров СССР постановил утвердить план введения атомных станций в 1966–1977 годах. Одной из важных задач была ликвидация дефицита электроэнергии на юге страны. В поисках подходящей площадки для размещения АЭС Киевское отделение проектного института «Теплоэлектропроект» изучило 16 пунктов на Украине. В начале 1967 года для строительства было утверждено место возле Чернобыля, на правом берегу реки Припять, около села Копачи Киевской области. К сожалению, строительство и эксплуатация ЧАЭС происходили не так тщательно и не с таким вниманием, как выбор места для ее размещения.

Причины

В объяснении причин катастрофы существует как минимум два разных подхода, которые можно условно называть официальными. Госкомиссия посчитала главным образом виновным руководство ЧАЭС, а также ее оперативный персонал. Международное агентство по атомной энергетике эту точку зрения поддержало. Причиной катастрофы назывались совпавшие нарушения правил испытаний реактора энергостанции, а ужасные последствия стали возможными из-за приведения четвертого реактора в нерегламентное состояние. При этом комиссия, созданная Госатомнадзором СССР, в 1991 году пришла к выводу, что ненормальные последствия аварии были обеспечены нарушениями в конструкции реактора и действиями оперативного персонала ЧАЭС.

Последствия

В результате взрыва атомный реактор был полностью разрушен, что привело к выбросу огромного количества радиоактивных веществ в окружающую среду. От лучевой болезни пострадали 134 человека. Пострадавших могло быть гораздо больше (десятки тысяч человек!), но, благодаря оперативной реакции властей и профессионализму ликвидаторов последствий аварии, ее масштабы удалось минимизировать. Более 100 тысяч человек эвакуировали из зоны поражения и близлежащих территорий. Свыше 600 тысяч человек и большое количество спецтехники принимали участие в ликвидации последствий катастрофы. Добавим, что за первые 20 лет, прошедших с момента катастрофы, ВОЗ было отмечено существенное увеличение заболеваемости раком щитовидной железы среди людей, бывших в детском и подростковом возрасте во время аварии и проживавших в наиболее пострадавших от выброса радиоактивных веществ районах.

В день 30-летия чернобыльской трагедии советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский, который был в числе ликвидаторов той страшной аварии, получил благодарственное письмо за подписью председателя Центрального совета МОО «Ветераны-пенсионеры Службы горючего Вооруженных сил Российской Федерации» генерал-лейтенанта Геннадия Очеретина.