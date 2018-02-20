Краткий курс истории. Станция «Мир» 20 февраля 1986 года на орбиту Земли был выведен базовый блок орбитальной станции «Мир», запуск которой состоялся днем ранее. Проект Идея проекта станции наметилась в 1976 году. Его суть состояла в создании усовершенствованных долговременных орбитальных станций. Таким образом, «Мир» должен был стать орбитальной станцией нового поколения. Его базовый блок начали разрабатывать в начале 1979 года. Однако проект мог быть так и не реализован, поскольку в 1984 году значительные средства были перераспределены ради программы «Буран». «Мир» спас вмешавшийся в ситуацию секретарь ЦК КПСС Григорий Романов. Работа над станцией велась силами 280 организаций. После того как на орбиту вывели базовый блок «Мира»,... На чтение: 1 минута

20 февраля 1986 года на орбиту Земли был выведен базовый блок орбитальной станции «Мир», запуск которой состоялся днем ранее.

Проект

Идея проекта станции наметилась в 1976 году. Его суть состояла в создании усовершенствованных долговременных орбитальных станций. Таким образом, «Мир» должен был стать орбитальной станцией нового поколения. Его базовый блок начали разрабатывать в начале 1979 года. Однако проект мог быть так и не реализован, поскольку в 1984 году значительные средства были перераспределены ради программы «Буран». «Мир» спас вмешавшийся в ситуацию секретарь ЦК КПСС Григорий Романов. Работа над станцией велась силами 280 организаций. После того как на орбиту вывели базовый блок «Мира», к нему были присоединены шесть целевых. На них изучались процессы, происходящие в околоземном космическом пространстве, природные ресурсы Земли, поведение различных материалов в условиях открытого космоса, проводились опыты по получению в условиях невесомости особо чистых лекарственных препаратов и др.

Происшествия

В 1997 году на станции произошла серия различных нештатных ситуаций, во многом предопределивших дальнейшую судьбу «Мира». В феврале случился пожар. Шестеро космонавтов, пребывавших на станции, сумели справиться с ситуацией. Весной вышла из строя система кондиционирования, из-за чего температура внутри выросла почти в два раза относительно предельно допустимых +28 °С. Силами космонавтов при помощи направленных с Земли материалов проблема была ликвидирована. Однако данные происшествия едва не сорвали миссию шаттла «Атлантис STS-84». В июне в результате столкновения космического корабля «Прогресс М-34» с модулем «Спектр» были сильно повреждены солнечные батареи последнего, дававшие для работы станции основной объем энергии. Кроме того, из-за образовавшейся в модуле пробоины на всей станции упало воздушное давление. Хотя выработку энергии удалось восстановить, модуль так и не был полностью отремонтирован. Российские члены экипажа, бывшие на станции во время столкновения, получили государственные награды.

Затопление

Вместо рассчитанных пяти лет станция «Мир» проработала в три раза дольше. Несмотря на различные, в том числе зарубежные, проекты по ее спасению, российское руководство приняло решение о затоплении станции. Среди причин такого решения: непростое финансовое положение России в 1990-е годы, начало строительства российского сегмента МКС, многочисленные проблемы в работе модулей «Мира» и, наконец, банальная выработка ресурса станции. Операция по затоплению была назначена на 23 марта 2001 года. Центр управления полетами рассчитал траекторию падения станции на место кладбища космических кораблей – специальный несудоходный район в Тихом океане. На тот момент ни одно государство не обладало опытом по спуску и затоплению орбитальных комплексов, но операция прошла успешно. Противники затопления станции говорили, что это было сделано ради монополии США в освоении космоса.