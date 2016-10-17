Как не построили светлое будущее. К годовщине коммунизма в 1980 году 17 октября 1961 года – открылся XXII съезд КПСС, на котором приняли программу построения коммунизма. Сегодня, когда мы справляем 55-ю годовщину того, что так и не было построено, стоит поговорить о том, что своя «декоммунизация» была даже в СССР. Но и тогда ничем хорошим это не кончилось. На чтение: 3 минуты

17 октября 1961 года – открылся XXII съезд КПСС, на котором приняли программу построения коммунизма.

Идеологическим обоснованием рыночного капитализма в РФ с самого начала стала декоммунизация. Рецидивы этой практики периодически случаются, хоть и затухают. Зато в одной соседней республике мы можем наблюдать её во всей красе: там в 1990-х с собственным прошлым недоборолись, теперь навёрстывают. Заодно и мы можем проследить, приведёт ли это хоть к каким-то положительным результатам.

Сегодня, когда мы справляем 55-ю годовщину того, что так и не было построено, стоит поговорить о том, что своя «декоммунизация» была даже в СССР. Но и тогда ничем хорошим это не кончилось.

«За работу, товарищи!»

К началу 1950-х годов установилась традиция проводить съезды партии примерно раз в 4-5 лет. XXI и XXII съезды выбиваются из этого графика. Дело в том, что XXI съезд (1959) был внеочередным и на нём было принято несколько важных решений. Во-первых, утверждён 7-летний экономический план, в котором едва ли не впервые имелся акцент на увеличение товаров народного потребления. Во-вторых, зафиксировано важное решение: в СССР построен социализм, переходим к строительству коммунизма.

Этот временной период (1959–1961) можно освежить в памяти просмотром фильма «Королева бензоколонки», вышедшего на экране в 1962 году. Действие происходит в Украинской ССР, однако в те годы это не имело решающего значения – страна-то одна. Как раз в фильме хватает эдаких «маячков», которые подтверждают обоснованность решения съезда в 1959 году:

– столица союзной республики, отстроенная после войны – красивый, зелёный город;

– рейсовые автобусы, везущие отдыхающих в Ялту;

– вендинговый автомат с одеколоном;

– шикарный автопарк (от мотоцикла до БелАЗа) – как ненавязчивая демонстрация промышленного потенциала;

– мобильный кинозал для жителей деревень.

Никита Хрущёв, выступая на XXI съезде, упаковал причины этих и прочих достижений в следующую фразу: « Осуществляя политику индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, наш народ под руководством партии и её Центрального Комитета, во главе которого долгие годы стоял И.В. Сталин , совершил глубочайшие преобразования ». В общем, вряд ли можно сказать точнее и короче. Хотя реверанс неожиданный, учитывая доклад того же Хрущёва на закрытом заседании XX съезда в 1956 году .

«Наши цели ясны, задачи определены»

Раз социализм построен, автоматически встаёт проблема: чем заниматься дальше? XXII съезд партии дал на него ответ: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!». Впоследствии эту фразу изъяли из Третьей программы КПСС, которая также была принята на съезде, однако хлёсткая фраза к тому времени уже жила своей жизнью, превратившись в своего рода обет партии и правительства перед народом.

Тут самое время задать вопрос. А чем, собственно, отличается социализм от коммунизма? В чём отличие того, что построили к 1959 году (Ялта, автопром, одеколон из автомата), от того, что строить только собирались? Съезд пообещал:

1. Решить продовольственный вопрос (трагическая история, случившаяся спустя год в Новочеркасске, показала, что вопрос актуален).

2. Решить жилищный вопрос.

3. Закрыть проблему дефицита.

4. Облегчить тяжёлый ручной труд в сельском хозяйстве.

Однако это частности. Главным отличием коммунизма от социализма, согласно классикам марксизма, было постепенное (по мере приближения к коммунизму) отмирание государства.

Этот момент тоже не был забыт. Фраза об отмирании государства, конечно же, предполагает не его ликвидацию, а лишь переход функций управления к обществу в целом, исчезновение аппарата принуждения. Подготовить общество к такой роли должен был известный многим документ, также принятый на этом съезде: «Моральный кодекс строителя коммунизма».

Почему не смогли

Как мы знаем, коммунизм построен не был – ни в 1980 году, как обещала Программа КПСС, ни позже. Более того, случилось то, о чём Никита Хрущёв ещё в 1959 году сказал как о невозможной вещи, – реставрация капитализма.

Почему коммунизм построить не удалось? Созданный к 1959 году социально-экономический уклад – это, по сути, выполненный план ГОЭЛРО и задания первых пятилеток. А вот дальнейшие планы относятся к сфере, где возможности любой государственной власти исчерпываются благими пожеланиями участникам строительства. Нельзя заставить быть счастливым и жить по правде.

Часто приходится слышать, что с коммунизмом у СССР не получилось из-за изнурительной гонки вооружений. Во-первых, она была изнурительной не только для нас. Во-вторых, как отмечалось выше, коммунизм – это не тонны, тысячи штук и кубометры. Не тысячи новых предприятий. Это изменение человека и общества, влиять на которое партия и правительство могли только опосредованно.

Есть и ещё один важный момент. Это сегодня мы знаем, что в результате ничего не вышло. А тогда, в начале 1960-х, вряд ли кто-то допускал даже теоретическую возможность неудачи. 7 месяцев назад в космос полетел первый в мире космонавт Юрий Гагарин – какие после такого могут быть невыполнимые задачи?

Однако началась эпоха строительства коммунизма, следует признать, довольно странно. Иосифа Сталина, под руководством которого советский народ «... совершил глубочайшие преобразования», вынесли из Мавзолея. Памятники убрали, улицы переименовали, накал разоблачений усилили до такой степени, что даже Солженицын материалы съезда похвалил.

Нет, мы не к тому, что в каждом городе для построения коммунизма обязательно должно быть по памятнику Сталину и по две улицы его имени. А к тому, что как-то странно руководство партии решило приступить к выполнению задачи. Конечно, мощный экономический фундамент, построенный в годы сталинских пятилеток, никуда от этого не делся. Но начать совершенствование человеческой морали с аморальной чёрной неблагодарности и шельмования – это как-то слишком неожиданно даже для столь беспрецедентных планов, как «коммунизм к 1980 году».

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Однако даже из отрицательного результата можно извлечь опыт.

Во-первых, государство имеет свой предел эффективности, выходить за который не следует. Более того, как показала практика, такой выход может привести к распаду государства.

Во-вторых, теоретически можно затевать любые, даже самые крутые преобразования. Однако худшее, что можно при этом сделать – начать их с огульного охаивания достижений предшественников. Специальным гостем XXII съезда был Василий Шульгин, правый депутат трёх Государственных дум и один из идеологов белого движения. От своих взглядов Шульгин не отрёкся до самой смерти, что, впрочем, не мешало ему ещё в 1920 году написать: « ...Они (большевики) восстановили русскую армию… Как это ни дико, но это так… Знамя Единой России фактически подняли большевики… Фактически Интернационал оказался орудием… расширения территории… для власти, сидящей в Москве… Нельзя не видеть, что русский язык во славу Интернационала опять занял шестую часть суши… Большевики: 1) восстанавливают военное могущество России; 2) восстанавливают границы Российской державы... ».

Периодические обращения власти к практике декоммунизации – это повторение ошибки Хрущёва и XXII съезда. Не нужно плевать в прошлое, нужно смотреть в будущее.