Дорога священной памяти. К 30-летию трагедии в Армении 30 лет назад, 7 декабря 1988 года, в 11 часов 41 минуту по местному времени в Армении произошло катастрофическое землетрясение. Серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. Всего от стихии пострадал 21 город, а также 350 сел (из которых 58 были полностью разрушены). В результате стихийного бедствия, по официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились крова. Землетрясение в Армении стало общенациональной трагедией. На помощь пришел весь Советский Союз. В зоне бедствия первыми приступили к аварийно-спасательным работам... На чтение: 3 минуты

30 лет назад, 7 декабря 1988 года, в 11 часов 41 минуту по местному времени в Армении произошло катастрофическое землетрясение. Серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. Всего от стихии пострадал 21 город, а также 350 сел (из которых 58 были полностью разрушены).

В результате стихийного бедствия, по официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились крова.

Землетрясение в Армении стало общенациональной трагедией. На помощь пришел весь Советский Союз. В зоне бедствия первыми приступили к аварийно-спасательным работам воинские подразделения, дислоцированные в пострадавших городах. Первый самолет Министерства обороны СССР с военно-полевыми хирургами и лекарствами почти сразу, как стало известно о землетрясении, вылетел из Москвы.

В 2015 году в Спитаке открыли памятник советским воинам, принявшим участие в ликвидации последствий землетрясения. Монумент создан в Москве по инициативе Российского военно-исторического общества на народные пожертвования и доставлен на территорию Армении специальным самолетом МЧС. Бронзовая скульптура Советского солдата с ребенком на руках создана авторским коллективом под руководством архитектора Вадима Фролова .

Строительство Мемориала, посвященного памяти жертв трагедии и благодарности ликвидаторам последствий землетрясения, продолжается. О том, что сделано за прошедшие с начала работ 3 года, а также об идее и значении будущего Мемориального комплекса редакции портала История.рф рассказал Норайр Григорьевич Мурадян , активный общественный деятель, Председатель Оргкомитета издания «Хачкары». В 1988 году Норайр Григорьевич руководил Штабом по ликвидации последствий землетрясения в Спитаке.

Спитакский мемориал олицетворяет идею скорби и вечной памяти. Работа над его созданием рассматривается как проявление высокого гуманизма и интернационального долга. Это связующий мост между прошлым и настоящим. Он должен напоминать живущим о героической истории народа, о тех, кто самоотверженно боролся, сражался и побеждал! О народе, который сумел пережить и османское иго, и последствия страшного стихийного бедствия. А также о тех, кто участвовал в восстановительных работах, облегчил боль армянского народа и разделил с ним общечеловеческое горе. Никто не должен быть забыт, и ничто не будет забыто! Так задуман мемориал…

…Спитакский мемориал – это путь к духовному и нравственному очищению, дорога нашей общечеловеческой Памяти, по которой должен идти каждый. И, прикоснувшись к святыне армянского народа, задуматься всерьез над своей нынешней жизнью, над тем, какое нетленное богатство оставит он в наследие своим детям и внукам.

Спитак – это не только скорбь и мужество прошлого, но и фундамент строительства настоящего и будущего. И чем раньше мы примем эту истину, а, главное, включимся энергично и последовательно в борьбу с последствиями трагедии, тем быстрее восстанет как древний Сфинкс, из пепла наша Республика. И вновь возродится к счастливой жизни наша древняя нация.

Спитак является местом, где Русские солдаты совершали подвиги, а молодое поколение продолжает этот путь. Во время Русско-персидской войны, 21 августа 1804 года, под командованием майора Иосифа Антоновича Монтрезора Русские солдаты и армянские добровольцы, «предпочтя смерть постыдному плену», сражались в неравном бою с персидскими войсками и погибли смертью храбрых. Их подвиг современники потомки сравнивают с легендарным боем 300 спартанцев.

Спустя 184 года другая трагедия: Спитакское землетрясение такой неслыханной силы, что не бывало за все библейское время. Не уцелело ничего, ни в городе, ни в прилегающих селах. И тогда Русские солдаты вновь пришли на помощь, как приходили их деды. Не жалея себя, они бросались во все самые страшные ситуации: спасали живых, извлекали и предают земле мертвых, устраивали домики, ставили палатки, оказывали помощь раненым, больным и инвалидам, расчищали завалы… Снова – храбрость, забота, героизм.

Без вмешательства и указки сверху, по зову сердца благодарные спитакцы построили мемориальный комплекс воинам 1804 г. Он был возведен за счет средств колхозников и совхозхников, а также рабочих Швейного объединения.

Также и Героям 1988 года начали строить – всем миром. Но не смогли тогда завершить, так как развалился СССР, а народ остался без работы.

Уже в двутысячных годах в Москве бывшие спасатели, пенсионеры и участники восстановительных работ организовали Общественную организацию «Спитакский Мемориал». Заручились поддержкой Председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) В.Р. Мединского. Получили одобрение Президента РФ В.В. Путина. В зоне бедствия Владимиру Владимировичу очень благодарны – в своем выступлении к 100-летию геноцида он дважды напомнил о Спитакском землетрясении.

После кропотливой работы коллектива Департамента культурного наследия Российского военно-исторического общества под руководством Алексея Кондратьева, а также скульптора Александра Миронова и архитектора Вадима Фролова, часть наших задумок претворилась в дело.

Стоит отметить, что Владимир Мединский – единственный российский министр, который не просто помнит о нашем бедствии, но и поддерживает нас. Мы приняли участие в конкурсе, и по итогам питчинга в Министерстве культуры смогли получить средства на производство художественного фильма «Спитак» - о катастрофе, ударившей по каждому. Продюсером фильма выступила Елена Грикман, режиссером – Александр Котт, сценаристом – Марина Сочинская. 8 декабря 2018 года состоялась российская премьера фильма, сегодня он идет в широком прокате.

Среди Почетных граждан Спитака есть многие достойные люди, внесшие свой вклад в ликвидацию последствий трагедии. Но только Мединский Ростислав Игнатьевич, который лично принимал участие в спасательной операции 1988 года, и по сей день нам помогает. Благодаря его поддержке создаётся Музейный комплекс «Спитакский Мемориал» с экспертной научной основой. А в памятник погибшим детям в виде ангела, который был открыт 7 декабря 2018 года, он вложился как художник, спонсор, как духовный отец, работая вместе со скульптором Денисом Стритовичем.

Еще один знаковый элемент комплекса, который недавно появился на его территории – Памятник скорбящей матери. Он создан талантливыми скульпторами Марией Татевян, Станиславом и Андреем Смольяничновыми, наполнен глубоким смыслом и памятью об армянах и Армении.

Настоящие патриоты, архитекторы Ашот Аршакян и Лусине Мамян разработали уникальный проект Музея землетрясения. Надеюсь, в скором будущем он будет реализован.

Хочется сказать слова искренней благодарности тем, кто помог нам достойно отметить 30-летие трагедии. Это представители Союза Российских спасателей Сергей Викторович Щитинин и Марина Александровна Царьева, это все сотрудники Благотворительного фонда А. Бабаджаняна, а также очень многие бывшие спасатели: Гор Саакян, Дмитрий Иванов, Бех Н.И. и другие.

От имени всех спитакцев хочу поблагодарить последнего Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова, начальника оперативной группы СКВО от Ростова генерал-лейтенанта Виктора Феодоровича Масенко, генерал-майора Николая Дмитриевича Тараканова, генерал-лейтенанта Дмитрия Филипповича Туранского и всех-всех служащих, которые, не щадя себя, помогали пострадавшему населению.

При создании комплекса мы не оставили в стороне подвиг авиаторов и спасателей. Тогда, во время оказания помощи, погибли 2 самолета спасателей из Ульяновска и Баку, а также борт из Югославии с гуманитарной помощью. Помним десантников, только отслуживших, чей борт погиб над Каспийским морем, когда они возвращались на место дислокации. Вечная слава им!

Я считаю, что те состоятельные граждане, которые имеют возможность, должны принять участие, отдельно или совместно, в строительстве Мемориала. Те, кому дороги наши жертвы, кто понимает важность правильного воспитания молодежи, обучения сейсмике нашего региона.

Мы не забываем, что уже второе поколение рождается в вагончиках-домиках, но мы считаем, что уже пора общими усилиями завершить мемориальный комплекс. Увековечивание памяти жертв и спасателей имеет огромное воспитательное значение, особенно важное в ключе сотрудничества наших стран в рамках Таможенного союза. Это свидетельство дружбы наших народов, и оно должно быть передано будущим поколениям в виде величественного памятника-мемориала, достойного своего значения. Эта ценная реликвия для нас, которую мы не имеем права предавать забвению.

Наши отцы всегда повторяли: «В небе Бог, на земле – Русский солдат и оружие нас берегут». Мудрость нации черпается не только из знаний, ее надо выстрадать, как выстрадал свое горе армянский народ.

Конечно, залечить зияющие раны полностью нельзя, но «солидарность и милосердие мобилизуют общество», помогают человечеству осознать свое истинное призвание. И в этом смысле нет величественнее и благороднее поступка, чем желание бескорыстно отдать последнюю дань родным и близким, знакомым и чужим, когда-то погребенным под руинами разрушенных городов и сел Армении. И принять посильное участие в создании мемориала.

Сделать такой шаг может каждый, чья душа еще окончательно не зачерствела, а сознание не разъела ржавчина чрезмерного накопительства. Каждый, кому не безразлична судьба и традиции родного народа. Чтобы спустя 30 лет, преодолевая границы и расстояния, как и прежде, почувствовать в День национального траура громкое биение людских сердец и братскую поддержку людей, пришедших на помощь Армении, в муках выносившей эту священную дату. Фактически, мы, армяне, остались в долгу перед всем милосердным человечеством.

Будем также едины и сплочены, как 7 декабря 1988 года – в час страшных испытаний.

Чтобы в Спитакский мемориал в дни поминовения усопших, в День траура по жертвам страшной трагедии могли прийти благодарные потомки. И сегодня, и через века…

Фото: Пресс-служба РВИО