АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ кампания

Меры КПСС и советского государства , направленные против пьянства и алкоголизма (1985–1988).

Составная часть политического ускорения . 07.05.1985 были приняты постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и Совета министров СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения», а 16.05. — указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством», предусматривающий административные наказания за нарушение правил торговли алкоголем и распитие спиртных напитков в общественных местах и по месту работы. Продажа винно-водочных изделий осуществлялась отныне только в специализированных магазинах и обособленных отделах продмагов; в рабочие дни вино и водка продавались только с 14 часов. За изготовление самогона даже без цели распространения была предусмотрена уголовная ответственность. К началу кампании в СССР было зарегистрировано 5 млн алкоголиков, на улицах подобрано 9,3 млн пьяных в год. Ущерб народному хозяйству от пьянства оценивался от 80 до 100 млрд руб. На душу населения в 1980 потреблялось 8,7 л абсолютного алкоголя (для сравнения в Австрии 11,0 л, в США — 8,6 л). Однако качество алкогольных напитков в СССР было хуже, что негативно сказывалось на здоровье населения. Антиалкогольные меры осуществлялись бюрократическими методами и вызывали недовольство в стране. Чтобы получить алкогольные напитки, даже малопьющие люди вынуждены были выстаивать в длинных очередях. Свертывалось производство сухих вин, уничтожались виноградники и оборудование по производству алкогольных напитков. Трудности с получением алкоголя стали одним из факторов роста наркомании. Количество хронических наркоманов и токсикоманов на 100 000 населения возросло с 13,6 в 1980 до 14,9 в 1985 и 21,6 в 1987. Потребление алкоголя в СССР сократилось в 1985–1988 с 7,2 до 3,7 л на душу населения. Однако часть этого объема была компенсирована самогоном. В 1980 было продано 293,9 млн дал алкогольных напитков, в 1985 — 251,2 млн дал, в 1987 — 123,6 млн дал. В 1988 производство спиртного стало повышаться — до 136,9 млн дал. Кампания нанесла ущерб бюджету СССР. В 1980 было произведено спиртного на 71 млрд руб. В 1985 — 60,7 млрд, в 1987 — 36,5 млрд. В то же время количество преступлений , совершенных в нетрезвом состоянии, снизилось с 533—555 в 1985 (30,9% от общего числа преступлений) до 415 384 (24,3%). В 1984–1986 число погибших в ДТП снизилось с 46 726 чел. до 39 012. После прекращения кампании в 1988 количество погибших снова возросло до 47 197. Общее сокращение смертности в период кампании оценивается примерно в 1 млн чел. В 1988 антиалкогольная кампания практически сходит на нет.

Автор статьи: Шубин А.В.

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