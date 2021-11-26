АГАНБЕГЯН, Абел Гезевич

Советский и российский экономист, специалист по макроэкономике.

С 1964 — академик АН СССР. С 1989 — ректор Академии народного хозяйства при правительстве РФ. В 1985–1991 — советник М. С. Горбачева по вопросам экономики, один из авторов концепции экономической реформы 1987. Сторонник рыночной экономики при государственном регулировании и самоуправлении предприятий. В 1990 разрабатывал компромиссный проект рыночных реформ на основе программы Н. И. Рыжкова — Л. И. Абалкина и «500 дней». В 1990-е — 2000-е, возглавил Клуб директоров, объединяющий руководство крупнейших предприятий России, автор концепций развития нефтегазовой отрасли.

Автор статьи: Д. И. Рублев.