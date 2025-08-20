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Спикеры:

- Рудольф Пихоя. Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

- Тимур Джалилов. Кандидат исторических наук, зав. отделом публикаций РГАНИ Застой.

После Хрущева руководит партией Брежнев. Масштабные реформы Косыгина. Толчок развития советской экономики.

Восьмая пятилетка самая успешная, золотая. С 70-го года отказ от реформ.

Суэцкий кризис. Топливный кризис в мире, советская нефть, которая в избытке добывается идет на экспорт. В страну идет поток нефтедолларов. Советский Союз обогнал США по добыче нефти. Цены на нефть растут в разы.

Парадокс застоя - закупка на нефтедоллары товаров ширпотреба, и дефицит на прилавках.

Растут зарплаты. Дефицит превращает работников торговли и общепита в «главных» людей общества.

Повседневная жизнь в застое - плавная и размеренная, позволяет планировать на годы вперед. Был ли это застой или золотая эпоха?