11 класс | История России

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ, ИЛИ ПЕРИОД ЗАСТОЯ. СССР В 1975-1985 ГГ.

Шубин Александр Евгеньевич

Нужна ли была нашей стране Перестройка или мы могли бы еще не одно десятилетие жить по-прежнему - быть "уверенными в завтрашнем дне" и гордиться сильной страной, определяющей судьбы человечества? А может, в эпоху покоя и стабильности проблемы накапливаются, не разрешаясь и "время перемен" уже неизбежно? Как бы то ни было, мы не смогли прорваться вперед, и по многим позициям общество было отброшено назад. И все же, считает известный писатель и историк Александр Шубин, советское общество до сих пор существует и может существовать еще не одно столетие несмотря на то, что распалась его государственная оболочка.