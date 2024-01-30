11 класс | История России

ОТ «ЗАСТОЯ» К РЕФОРМАМ. СССР В 1977-1985 ГГ.

Шубин Александр Евгеньевич

Автор ставит задачу рассмотреть те процессы, которые уже в недрах равновесия 70-х гг. предвещали будущую социальную бурю. Его интересуют те ростки, которые пробивались сквозь кирпичи монументального строения «реального социализма» и в итоге разрушили его, как делались первые шаги на пути к нынешнему нашему миру. Эти первые шаги, как и вся история Перестройки, породили немало мифов. Но «Корпус источников» и здравый смысл позволяют приблизиться к реальной картине старта Перестройки, отделить публицистические мифы от выводов, которые вытекают из проверяемых фактов. Читателю вместе с автором предстоит провести свое следствие в тех случаях, где источники противостоят друг другу, где позднейшие оценки противоречат фактам. Может быть, благодаря этому мы лучше поймем и нашу сегодняшнюю жизнь.