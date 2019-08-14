«Сохнет» ли Арал по Иртышу, или Почему поворот сибирских рек не удался? 14 августа 1986 года было принято постановление ЦК КПСС «О прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек» Давайте мечтать… От плотины в верховьях Кубани, построенной в 1962 году, берет начало Большой Ставропольский канал. В подтверждение грандиозности проекта оросительно-обводнительной системы в Ставрополье гидростроители украсили плотину в станице Усть-Джегутинской (с 1975 года – город) лозунгом: «Идет вода Кубань-реки, куда велят большевики!». Этот слоган не сохранился до наших дней, но он, как никакой другой, отражал могучую поступь советских пятилеток, и его можно было спокойно применять ко многим гидротехническим сооружениям середины ХХ века, возведенным на разных водных артериях страны. Канал Иртыш-Караганда... На чтение: 2 минуты

14 августа 1986 года было принято постановление ЦК КПСС «О прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек»

Давайте мечтать…

От плотины в верховьях Кубани, построенной в 1962 году, берет начало Большой Ставропольский канал. В подтверждение грандиозности проекта оросительно-обводнительной системы в Ставрополье гидростроители украсили плотину в станице Усть-Джегутинской (с 1975 года – город) лозунгом: «Идет вода Кубань-реки, куда велят большевики!». Этот слоган не сохранился до наших дней, но он, как никакой другой, отражал могучую поступь советских пятилеток, и его можно было спокойно применять ко многим гидротехническим сооружениям середины ХХ века, возведенным на разных водных артериях страны.

Канал Иртыш-Караганда

Источник: wiki.tpu.ru

При советской власти было задумано и реализовано немало проектов, отличавшихся огромным размахом инженерной мысли. Некоторые в случае претворения в жизнь привели бы к серьёзным климатическим и природным изменениям. Чего стоил только проект осушения дна Каспийского моря для облегчения добычи нефти! А план поворота сибирских рек на юг для развития сельского хозяйства в Казахстане и Средней Азии!

Именно об этом проекте мы сегодня и поговорим. Как известно, воды в Казахстане и Средней Азии всегда не хватало. Вернее, её никогда не было в изобилии, но при грамотном ведении хозяйства, при научно организованной мелиорации проблемы можно было решить и на месте.

Самой проблемой переброски части стока рек Западной Сибири в Среднюю Азию впервые озаботился… гимназист Яков Демченко в 1868 году. Были, оказывается, и такие гимназисты. Впоследствии он даже написал книгу «О наводнении Арало-Каспийской низменности». В 1948 году автор фантастических книг «Плутония» и «Земля Санникова», а по совместительству геолог, географ и палеонтолог Владимир Обручев вновь вернулся к этой проблеме, которой дали ход на самом верху в 1968 году. Пленум ЦК КПСС озадачил Генплан, Академию наук СССР и другие организации поработать над перераспределением стока некоторых рек. Миру должно быть представлено нечто грандиозное, на фоне которого Каракумский и Крымский каналы будут выглядеть обычными арыками.

Газетная заметка о планах по развороту рек

Источник: pinterest.ru

Здесь должен был пригодиться другой лозунг побеждающего социализма: «Не ждать милости от природы, взять их – наша задача». Выполнять задачу бросились в первую очередь специалисты Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, созданного в 1965 году. Создавалась огромная система каналов и водохранилищ от Иртыша и Оби до Аральского моря. Воды должно было хватить не только для южных районов Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, но и для засушливых районов России, кое-что получали Курганская, Челябинская и Омская области. При удачном раскладе канал становился транспортной артерией, связывающей сибирские и среднеазиатские реки. По планам канал должен был протянуться на 2500 километров при ширине 130-300 метров и глубине 15 метров. Была надежда, что к проекту присоединится Иран. И вот тогда из Северного Ледовитого океана можно было бы попасть в Персидский залив.

Подсчитали, прослезились…

В 1970 году уже было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров «О перспективах развития мелиорации земель, регулирования и перераспределения стока рек в 1971-1985 гг.». Машина заработала, в 1968 году вошёл в строй канал Иртыш – Караганда. Он стал первой частью большого проекта.

В 1976 году на XXV съезде КПСС был выбран окончательный проект из четырёх предложенных. Только текстовых материалов было подготовлено 50 томов, которые сопровождались 10 альбомами карт и чертежей.

Проектировщики пообещали, что это очень выгодный проект, и он даст значительный народно-хозяйственный эффект. Все вложения должны были окупиться за восемь-десять лет. Начало осуществления проекта было определено на 1985 год, а потом вообще передвинули на 2000 год.

Сооружения канала Иртыш-Караганда

Источник: upload.wikimedia.org

То, что сроки были сдвинуты, позволило развернуть в стране обширную дискуссию. Многие учёные, ознакомившись с проектом, назвали его просто авантюрой. Академия наук СССР подготовила отрицательные заключения, а группа геологов-академиков во главе с Александром Яншиным направила письмо в ЦК КПСС «О катастрофических последствиях переброски части стока северных рек». К дискуссии присоединились известные писатели Сергей Залыгин, Валентин Распутин, Василий Белов, Виктор Астафьев. Их требование к руководству страны было одно – остановить проект.

По поручению Михаила Горбачёва была создана экспертная комиссия по проблемам повышения эффективности мелиорации. Итог известен – проект закрыли.

Иногда диву даёшься, какие всё-таки мы отчаянные ребята. Всё нам по плечу и море по колено. Но, как оказалось, и на Западе есть прожектёры, на которых не нужно равняться. В Америке был подобный «проект века», и он тоже предусматривал переброску части стока рек с Аляски в засушливые районы Канады, США и Мексики. Над проектом активно работали в 1950-е годы. Казалось, ещё немного, и воды всем хватит. Но когда посчитали, – прослезились. Проект был заброшен. Выяснилось, что слишком дорого, да и последствия для природы непредсказуемы. Наверное, не всё человек может взять от природы…

Обложка: pikabu.ru