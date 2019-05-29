БелАЗ – самый большой советский грузовик 29 мая 1975 года на Белорусском автозаводе начато производство крупнейшего в Советском Союзе грузового автомобиля БелАЗ Пожалуй, каждый наш соотечественник с детства знает, что самый большой самосвал производился в СССР и назывался БелАЗ. Образ могучего желтого карьерного самосвала известен всем по фильмам, книгам, фотографиям и детским игрушкам. Сегодня мы расскажем историю одного из самых интересных автозаводов и его продукции – мощных грузовиках, тягачах и тракторах. Государственная необходимость Тяжелые карьерные грузовики – отдельная каста среди всех грузовых машин. Эти монстры должны обладать рядом уникальных характеристик, позволяющих им эффективно работать в сложных условиях карьерных разработок, при этом оправдывать свою высокую стоимость хорошей... На чтение: 2 минуты

29 мая 1975 года на Белорусском автозаводе начато производство крупнейшего в Советском Союзе грузового автомобиля БелАЗ

Пожалуй, каждый наш соотечественник с детства знает, что самый большой самосвал производился в СССР и назывался БелАЗ. Образ могучего желтого карьерного самосвала известен всем по фильмам, книгам, фотографиям и детским игрушкам. Сегодня мы расскажем историю одного из самых интересных автозаводов и его продукции – мощных грузовиках, тягачах и тракторах.

Государственная необходимость

Тяжелые карьерные грузовики – отдельная каста среди всех грузовых машин. Эти монстры должны обладать рядом уникальных характеристик, позволяющих им эффективно работать в сложных условиях карьерных разработок, при этом оправдывать свою высокую стоимость хорошей производительностью. Здесь главным критерием выступает грузоподъёмность машины.

МАЗ-525. Источник: http://www.belaz.by

До 1951 года тяжелых грузовиков в полном смысле этого слова в СССР не производилось. Вернее, ярославские ЯАЗы или кременчугские КРАЗы, считались тяжелыми, но производственные требования были выше. Необходимость в специализированном тяжелом карьерном самосвале была озвучена на государственном уровне. Совершенно нецелесообразно было гонять обычные самосвалы, тратя их ресурс на непрофильные для них работы, такие как карьерные разработки.

Так появляется дедушка современных БелАЗов – МАЗ-525. Разработанный в Ярославле гигант был передан для производства минским коллегам ярославских инженеров. До 1958 года Минский АЗ собирал новые тяжелые грузовики, насыщая ими сырьевую промышленность СССР.

МАЗ-525 троллейвоз. Источник: http://www.belaz.by

А в Минской области, в городе Жодино, с 1947 года работал другой завод, специализирующийся на такой продукции, как кусторезы, прицепные дорожные катки, снегоочистители, снегопогрузчики и поливомоечные машины. Но в 1958 году производство советских грузовых гигантов было решено передать в Жодино. Так началась история всем знакомого желтого тяжеловеса.

Расцвет производства

Так, были созданы утяжеленные версии МАЗа-525, тягачи для скреперов и даже самосвал-троллейвоз, на электродвигателях и с характерными троллейбусными «рогами». Эта мера была призвана экономить горючее, потребляемое прожорливыми гигантами. Производили и мощные аэродромные тягачи для тяжелых армейских транспортников.

В. Кобылинский у созданного им БелАЗа-540. Источник: http://www.belaz.by

А в 1961 году при помощи специалистов института НАМИ, в частности, одного из его конструкторов В. Кобылинского появился первый образец, положивший начало существованию классического образа тяжелого желтого самосвала – 27-тонного БелАЗ-540.

С этого момента производство завода росло ускоренными темпами, как и вся экономика СССР. Добывающей промышленности требовались всё новые и всё более мощные карьерные монстры.

Современная продукция БелАЗа. Источник: http://www.belaz.by

Следом за 540-м был выпущен уже 40-тонный БелАЗ-548А (1967) и одноосный тягач БелАЗ-531. В 1976 году стартовало производство 75-тонного БелАЗа-549. А уже в следующем году завод представил опытный образец 110-тонного гиганта. В 1979 году представили самосвал-рекордсмен – 180-тонный БелАЗ-7521. Параллельно завод разработал и освоил производство 100- и 200-тонных аэродромных тягачей, самосвальные карьерные автопоезда, внедрил электротрансмиссию и даже газотурбинные двигатели.

БелАЗ-7550. Источник: http://www.belaz.by

К 1991 году БелАЗ был крупнейшим в мире производителем тяжелой карьерной техники. На заводе работало свыше 12 тысяч специалистов, а выпуск составлял свыше 6 тысяч машин в год – половину от мирового производства карьерной техники! Кульминацией производства и технологически сложнейшим стал выпущенный в 1990 году 280-тонный БелАЗ-7550. Всего в советское время БелАЗ выпустил свыше 130 тысяч тяжелых автомобилей.

Современные тяжеловесы

Несмотря на то что предприятие лихорадило в 90-е годы, и, как впрочем, и многие другие крупные промышленные предприятия бывшего СССР, с трудом переходило на капиталистические рельсы, БелАЗ достаточно быстро оправился от кризиса.

Самый крупный в мире 450-тонный БелАЗ-75710. Источник: http://www.belaz.by

Сейчас предприятие, выросшее до холдинга, продолжает выпуск тяжелых грузовиков. Также завод расширил номенклатуру производимых типов техники и выходит на производство многих видов карьерной спецтехники – погрузчиков, тягачей, тракторов. Не стоит на месте и производство тяжелых аэродромных машин.

Техника современного БелАЗа работает более чем в 50-ти странах мира. Основной экспорт приходится на государства постсоветского пространства, но Краснознаменный Белорусский завод, отмеченный пятью международными наградами за время своего существования, имеет неплохую репутацию за рубежом и продолжает выходить на новые рынки в разных частях света.

Современная продукция БелАЗа. Источник: http://www.belaz.by

В 2013 году завод представил очередного рекордсмена – БелАЗ-75710. Это до сих пор самый крупный и тяжелый в мире самосвал, его грузоподъемность 450 тонн! А в загруженном состоянии этот желтый монстр весит 810 тонн. При этом он может разогнаться аж до 64 км/ч.

В 2018 году БелАЗ произвел 802 единицы тяжелой техники. Это рекорд с 1991 года. Мы можем только порадоваться успехам белорусских инженеров, а также тому, что большой желтый самосвал, который так любят наши мальчишки в песочницах, никуда не исчез и продолжает радовать детей и приносить пользу взрослым.

Обложка: http://www.belaz.by