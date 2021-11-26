ДЕМЕНТЬЕВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ

ДЕМЕНТЬЕВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ - советский государственный деятель, дважды Ге­рой Социалистического Тру­да в 1941 году , в 1977 году.

Ге­не­рал-пол­ков­ник-ин­же­нер (1976). Окон­чил Во­енно-воздушную ака­де­мию имени Н.Е. Жу­ков­ско­го (1931). В 1931-1937 годах на инженерно-­тех­нической ра­бо­те в об­лас­ти са­мо­лё­то­строе­ния. В 1937-1941 годах начальник це­ха, главный ин­же­нер, ди­рек­тор за­во­да № 1 имени Авиа­хи­ма. Министр авиационной промышленности (1953-1977; в 1941-1953 1-й заместитель; ве­дом­ст­во не­од­но­крат­но ме­ня­ло на­зва­ние). Член ЦК КПСС (с 1956). Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны уча­ст­во­вал в эва­куа­ции авиационных за­во­дов на Урал, в Си­бирь и Среднюю Азию и раз­вёр­ты­ва­нии про­изводства бое­вых са­мо­лё­тов. Под его ру­ко­во­дством в 1946-1977 годах про­ве­де­но пе­ре­осна­ще­ние во­енной и гражданской авиа­ции ре­ак­тив­ной тех­ни­кой, соз­да­ны но­вые пред­при­ятия и КБ, ра­бо­тав­шие не толь­ко на авиа­цию, но и на кос­мическую промышленность, вве­де­ны в экс­плуа­та­цию пас­са­жир­ские са­мо­лё­ты Ту-104, Ил-18, Ан-10, Як-40, пер­вый в ми­ре сверх­зву­ко­вой са­мо­лёт ТУ-144, во­енные ма­ши­ны, раз­ра­бо­тан­ные в опыт­ных кон­ст­рук­тор­ских бю­ро В.М. Мя­си­ще­ва, П.О. Су­хо­го, А Н. Ту­по­ле­ва, А.С. Яков­ле­ва и др., раз­ра­бо­тан (с 1976) и ис­пы­тан (1988) кос­мический пи­ло­ти­руе­мый ко­рабль мно­го­ра­зо­во­го ис­поль­зо­ва­ния «Бу­ран». Дементьев спо­соб­ст­во­вал соз­да­нию от­рас­ли вер­то­лё­то­строе­ния в 1950-1970-х годах. Государственная премия СССР (1953).