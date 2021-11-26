ДЕМЕНТЬЕВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ
ДЕМЕНТЬЕВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ - советский государственный деятель, дважды Герой Социалистического Труда в 1941 году , в 1977 году.
Генерал-полковник-инженер (1976). Окончил Военно-воздушную академию имени Н.Е. Жуковского (1931). В 1931-1937 годах на инженерно-технической работе в области самолётостроения. В 1937-1941 годах начальник цеха, главный инженер, директор завода № 1 имени Авиахима. Министр авиационной промышленности (1953-1977; в 1941-1953 1-й заместитель; ведомство неоднократно меняло название). Член ЦК КПСС (с 1956). Во время Великой Отечественной войны участвовал в эвакуации авиационных заводов на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию и развёртывании производства боевых самолётов. Под его руководством в 1946-1977 годах проведено переоснащение военной и гражданской авиации реактивной техникой, созданы новые предприятия и КБ, работавшие не только на авиацию, но и на космическую промышленность, введены в эксплуатацию пассажирские самолёты Ту-104, Ил-18, Ан-10, Як-40, первый в мире сверхзвуковой самолёт ТУ-144, военные машины, разработанные в опытных конструкторских бюро В.М. Мясищева, П.О. Сухого, А Н. Туполева, А.С. Яковлева и др., разработан (с 1976) и испытан (1988) космический пилотируемый корабль многоразового использования «Буран». Дементьев способствовал созданию отрасли вертолётостроения в 1950-1970-х годах. Государственная премия СССР (1953).