11 класс | История России

История России XX-начала XXI века

Милова Л. В.

История России XX-начала XXI века" - уникальное учебное пособие, подготовленное коллективом авторов под редакцией Л.В.Милова - известного историка, академика РАН, лауреата Государственной премии РФ. В издании впервые прослежено влияние природно-климатического и географического факторов на сложнейший путь исторического развития России. Авторы книги - профессора исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова А.С.Барсенков, А.И.Вдовин, С.В.Воронкова обобщили свой многолетний опыт исследования и преподавания истории России XX века. В издании освещены яркие и драматичные страницы самого бурного и противоречивого периода отечественной истории. В работе нашли отражение новейшие достижения российской исторической палки, привлечены новые, ранее неизвестные источники. Книгу отличает взвешенное и корректное изложение дискуссионных тем. Новое пособие предназначено для студентов-историков и других будущих профессиональных гуманитариев. Книга, несомненно, заинтересует широкий круг читателей, стремящихся глубже понять историю своей Родины.