Послание Путина: смута отменяется, переходим сразу к пятилеткам Поскольку Владимир Путин был одним из первых зрителей фильма «28 панфиловцев», считаю уместным обратить внимание на то, что стилистика нынешнего президентского Послания исчерпывающе описывается популярным уже мемом: «Спокойно жгём танки». На чтение: 2 минуты

Поскольку Владимир Путин был одним из первых зрителей фильма «28 панфиловцев» , считаю уместным обратить внимание на то, что стилистика нынешнего президентского Послания исчерпывающе описывается популярным уже мемом: «Спокойно жгём танки» .

В Послании было:

- Лапидарное, немногословное и, в общем, весьма равнодушное описание всего того, что творится во внешнем мире, за пределами России. Действительно, там не творится ничего такого, что не было неоднократно предначертано тем же Путиным в последние годы – стало быть, чего зря слова-то изводить?

- Указание на то, что все проблемы и задачи России связаны не с внешними обстоятельствами, а с внутренними – вот этим и будем заниматься, не тратя время и эмоции на обличения происков и конъюнктуры, и особенно на оправдание своих косяков этими происками и конъюнктурой.

- Исчерпывающее описание внутренних проблем и задач. Причём не в формате «всё пропало» или, наоборот, «от победы к победе», а по-простому деловито и конкретно: вот какая у нас сейчас ситуация, вот чего из этого должно получиться, и вот что для этого мы сейчас будем делать.

Что и зачем делать

В итоге Послание стало авторефератом комплексного проекта развития страны, предусматривающего внятное целеуказание и охватывающего во взаимосвязи все ключевые сферы и отрасли. То, что лет 80 с лишним назад было известно под названием «пятилетка» .

Что мы отметим в этом проекте?

- Суверенитет вообще – где, повторимся, внешние вызовы не более чем принимаются к сведению.

- Суверенитет хозяйственный – планомерное развитие с точно просчитанными приоритетами (и по части конкурентоспособности, и по части самообеспечения, и по части драйверов комплексного развития), с акцентом на реальный сектор экономики, причём даже с демонстративным противопоставлением сектору финансово-спекулятивному.

- Суверенитет гуманитарный и ценностный – с акцентом на понятия «культурная политика» и «информационная политика». Всё вместе это объединено существующим только в российской политической культуре понятием «справедливость».

- Человекосбережение , которое на самом деле человекостроение – задачи, поставленные перед сферой образования и уже реализуемые новым министром, предполагают кропотливое взращивание и воспитание качественного и всесторонне развитого гражданина. Связанные с этим социальные гарантии (например, в системе здравоохранения) – всего лишь производная от общего уровня благосостояния страны.

- Суверенитет политический – консолидация, взаимопонимание и взаимодействие сознательного гражданского общества и государственной надстройки в пространстве общего понимания интересов и задач («Россия у нас одна»).

- Качество государственного управления – ну, тридцать седьмой как тридцать седьмой , даже краше прежнего, чего уж там.

Ух ты. Откуда что взялось?

История – наука о будущем

Тональность постановки задач была задана в самом начале выступления, с использованием самого естественного гвоздя общественно-политической повестки на будущий год – 100-летия Революции.

Такое вот авторитетное напоминание очевидного: история – это не о прошлом, история – это о настоящем и будущем.

Сказано так, что разъяснять нечего. У нас одна Россия. У неё одна история – такая, какая случилась. Путин убедительно советует современному гуманитарному сообществу в преддверии революционного юбилея: во-первых, не переиначивать прошлое на свой вкус, во-вторых, не спекулировать конфликтами 100-летней давности, провоцируя тем самым «имитацию Гражданской войны» сегодня.

Конечно, мы знаем, что достучится президент далеко не до всех. На днях мы писали об уходящих в прошлое маргинальных энтузиастах, которые до сих пор старательно засоряют собой информационное пространство и, несомненно, утроят усилия в юбилейный год.

И что мы с ними будем делать? А ничего не будем.

У нас свои заботы: гордиться прошлым и творить сегодня в согласии с ним историю будущего

Маргиналы и сектанты нам, в общем, не мешают. И есть не просят. То есть есть-то как раз просят – по привычке. Но на это как раз у государства есть ответ. Даже два: культурная политика (с этим понятием мы уже знакомы предметно – с тех пор, как Путин направил в минкульт Мединского) и информационная политика (это понятие президент, кажется, вернул в оборот впервые буквально вчера). Опыт последних лет подсказывает: справимся в рабочем порядке.

Механизм революции

А вот, кстати, опыт последних лет подсказывает очень важную вещь.

Когда Путин говорит о том, что из истории надо извлекать опыт и уроки, он не взывает и не обещает, он констатирует : конкретно сегодня власть и общество этому уже научились, кое-что уже извлекли и даже применили в повседневной практике.

На самом деле путинское Послание – это в том числе спокойный и подробный отчёт о том, как на текущем отрезке истории мы объехали остановку «Смута» и набираем ход на широкой стратегической магистрали «Пятилетка».

Как это получилось?

Революция (как переворот и потрясение) объективно востребована как «таран истории» – если не нашлось другого способа прошибить завалы окаменевших (устаревших, неэффективных или просто ошибочных) социальных, политических, экономических отношений, не пригодных для решения очевидных задач и всячески этому решению препятствующих. На такой радикальный способ наша страна пошла 100 лет назад.

А по-другому можно? Можно.

Завалы можно разбирать методично и планомерно. Причём завалы разбираются не просто чтобы «сделать красиво», а чтобы расчистить стройплощадку.

Как это делалось и делается в России начала XXI века?

Главное – о чём не без гордости говорил Путин – у нас сложилось общественное согласие. Поначалу – как бы самотёком: никакие мнения и суждения не запрещены, народ видит, что делает власть, власть слушает, что думает об этом народ. По ходу в этом «самотёке» обрисовываются границы общего пространства – интересы России, как они понимаются большинством. А заодно – и те завалы, которые этим интересам мешают. На следующем шаге из пространства консенсуса как-то сами собой отсекаются маргиналы и сектанты – невзирая на именитость и обсиженность ими телеэкранов.

В итоге получается «путинское большинство» . Под него форматируется политическая система.

Отсюда, из этого политически оформленного согласия, возникают пятилетки.

Сто лет назад для этого в России был Октябрь 1917-го .

Сегодня – «спокойно жгём танки».