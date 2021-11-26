МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), в том числе электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности, магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, возобновляемых источников энергии, освоения месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе продукции, в сфере нефтехимической промышленности, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, учёта используемых энергетических ресурсов. Образовано 20.05.2000 года на базе Министерства топлива и энергетики, 09.03.2004 года объединено с Мин-вом промышленности, науки и технологий РФ в Минитерство промышленности и энергетики РФ, 12.05.2008 года вновь выделено в самостоятельное министерство энергетики РФ. Министерство в пределах своей компетенции осуществляет контроль: за соблюдением субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности требований законодательства РФ; за системой оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике; за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. Разрабатывает программы перспективного развития электроэнергетики с учётом требований по обеспечению безопасности РФ и на основе прогноза её социально-экономического развития. Формирует и обеспечивает функционирование государственной системы долгосрочного прогнозирования спроса и предложения на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности. Утверждает инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство. Осуществляет прогнозирование возможного дефицита электрической мощности и формирование благоприятных условий для капиталовложений или государственных инвестиций в строительство объектов электроэнергетики в целях предотвращения возникновения дефицита, согласование передачи объектов электросетевого хозяйства единой национальной электрической сети в аренду территориальным сетевым организациям и др. Утверждает годовые и квартальные балансы по основным видам топлива, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, нормативы удельного расхода топлива, запасов и резервов топлива, технологических потерь электрической и тепловой энергии и др.
В ведении министерства находятся учреждения: «Российское энергетическое агентство», «Современные коммуникации топливно-энергетического комплекса», Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК, Санкт-Петербургский энергетический институт повышения квалификации, Кемеровский региональный институт повышения квалификации, Курсы повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК.
Список руководителей ведомства до 2004 года смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия»; В.Б. Христенко (министерство промышленности и энергетики; 09.03.2004-12.05.2008 годов); С.И. Шматко (12.05.2008-21.05.2012 годов); А.В. Новак (с 21.05.2012 года).