Лучше один раз увидеть… Лучше один раз увидеть… На чтение: 1 минута

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ...

По приглашению бывшего «начальника Чукотки», именно так по-доброму называют друзья Александра Викторовича Назарова, посетить Центр отдыха и восстановления Милотичи, находящийся в Барятинском районе Калужской области, мы, не задумываясь, отправились в неблизкий от столицы путь. Зная его кипучую деятельность на краю земли Русской — Чукотке, которой он отдал три десятка лет, нас обуяло чувство проверить, как ему удалось организовать работу в районе Калужской области, всего в трехстах километрах от Москвы, и создать уникальный для европейской части России природный заповедник благородных оленей — маралов, рога которых обладают огромными биологическими и лечебными возможностями широкого спектра.

Оказывается, в Восточной медицине панты, неокостеневшие рога маралов, известны более 3500 лет и высоко ценятся как лечебный препарат. Дорогостоящие пантовые ванны были привилегией сильных мира сего, а их процедурный эффект окутан таинственностью. Глубоко изучив исследования русских врачей XIX-XX века, китайскую медицину, А.В. Назаров пришел к выводу, что панты — это могучее целебное средство и почему бы его не использовать в широких масштабах. Знание природы, высокие организаторские способности, любовь к людям, десятилетний опыт работы Губернатором Чукотского автономного округа позволили ему создать замечательный оздоровительный центр — Милотичи. Это уникальная жемчужина природы, где бесценные целебные свойства рогов маралов обращены во благо здоровью человека.

До недавнего времени пантовые ванны в России были доступны в основном жителям Алтая. В современной России, её европейской части, это, пожалуй, первый природный заповедник такого масштаба в экологически чистом районе. На пришедшей в упадок прекрасной земле Барятинского района усилиями А.В. Назарова создано полуторатысячное хозяйство благородных оленей-маралов, красивейших рысаков, рыбоводческое хозяйство. В интересах пациентов местные пантовые ванны, отменное деревенское питание, прогулки по многовековой липовой аллее. Так и хочется выразится словами поэта: «Не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна». Как точно сказано. Особенно актуальны слова сегодня…

Здесь, в Милотичах, есть чему поучиться и что показать! А ведь организуя промышленное производство лекарств из рогов маралов, отдых и лечение на базе этого производства, настоящий хозяин и патриот развивает внутренний туризм в регионе, за что люди скажут властям «спасибо». Только А.В. Назаров смог победить местный чиновничий беспредел, многократно выросший при попустительстве и демагогии либералов. Сделано немало, главное — качественно. И в этом мы не ошиблись…

Что касается внутреннего туризма, то за последние три года наметился серьезный сдвиг в сторону его улучшения. Открывая III съезд малых городов России в Старой Руссе, Министр культуры РФ Владимир Мединский неслучайно подчеркнул, что малые города — «золотой фонд внутреннего туризма», который в прошлом году показал рост свыше 30%. Не остался в стороне и хозяйственник А.В. Назаров. В своем бизнес-плане на 2016 год он уже продумывает решение и этой проблемы. «Главное», — говорит, — «чтобы не мешали…» И хочется верить, что в этом непростом деле будут достижения, будут интересные маршруты в Калужской области.

Пожалуй, самый трудный период преобразований, происходивших в стране и на Чукотке выпал на долю А.В. Назарова, что пригодилось в Москве и при создании Центраотдыха и восстановления Милотичи. Вера в эту землю, её богатейший и природный потенциал, является движущей силой Александра Викторовича, который организовал прекрасный коллектив единомышленников, где работа спорится на любом участке. Возьмите уборку урожая. Здесь вездесущий Виктор Иванович. А весь оздоровительный процесс под незримым надзором Валентины Степановны Ткаченко. Ее внимательное и чуткое отношение к отдыхающим поражает. Просто молодцы! Невольно приходит на ум мысль о безразличии и грубости обслуживающего персонала и врачей в некоторых, казалось бы, элитных здравницах. Так и хочется им порой сказать: «Господа хорошие, не мы — для вас, а вы — для нас. Будьте добры…» Не уверен, что хоть задумаются…

Сегодня уже ни для кого не секрет, что душевности, доброты, внимательного отношения к людям, уважения к старшим, ответственности к выполнению порученного участка работ нам катастрофически не хватает. В этом мы видим огромную пропасть в обществе – отсутствие идейно-патриотической работы. Подмена столпа, на котором воспитывается патриотизм, областью потребительства — путь в никуда. Этим хорошо пользуются наши оппоненты. Живут в России и напрочь забыли истину, если человек живет без корней — у него нет будущего. Опомнитесь, «касьяновы», «навальные», «гайдары» и прочие! Неужели неясно, что любая нестабильность в обществе, которую вы стремитесь раскачать, несет смуту и разрушения…Не пора ли уже собирать разбросанные такими же, как вы, камни? Уверяю, пользы для России и её народа будет больше. Впрочем, я вас понимаю, критиковать всё и всех значительно проще, чем созидать.