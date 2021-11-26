БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (БАМ)

Железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Проект магистрали по северной границе возможного развития земледелия в Сибири до удобной бухты на Тихоокеанском побережье возник в конце XIX в. Решение о сооружении БАМа было принято ЦК ВКП(б) и СНК СССР в 1932. В 1937 было определено общее направление трассы: Тайшет — Братск — северная оконечность Байкала — Тында — Усть-Ниман — Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань. В 1938 началось строительство западного участка от Тайшета до Братска. В строитель­стве использовался труд заключенных БАМлага. В ноябре 1942 проектно-изыскательские и строительные работы были свернуты из-за Великой Отечественной войны . После войны строительство было возобновлено, но в 1953 вновь остановлено. Проектно-изыскательские работы возобновились в 1963, строительство — в 1974.

В 1989 БАМ была введена в постоянную эксплуатацию, а ее последняя часть — Северо-Муйский тоннель введен в строй в 2003. Общая длина магистрали — более 4341 км.

Автор статьи: А. В. Турчин.

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