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1992-1999гг. Понятия ваучер, приватизация и дефолт входят в представления современного россиянина.

1992–1999 годы стали тяжёлыми годами для россиян во второй половине XX века. Неумелые действия правительства, стремившегося уйти от плановой экономики к рыночной, привели к падению уровня жизни населения, увеличению количества россиян за чертой бедности, снижению рождаемости, росту преступности.

Инфляция. В 1992 году она составила более 2 500%, в 1993 году — 84,4%, в 1994 году — 215%, в 1995 году — 131%. Затем произошёл некоторый спад: в 1996 году — 21,9%, в 1997 году — 11%. Но в годы дефолта инфляция вновь стала стремительно расти: в 1998 году — 84%, в 1999 году — 36,5%.

Падение промышленного производства и капитального строительства. Продукция промышленности в 1999 году составила примерно 50% от уровня докризисного 1989 года, а продукция строительства — менее 30%.

Деградация лёгкой промышленности. Её производство ежегодно сокращалось и практически было заменено товарами из Турции и Китая.

Снижение доли сельского хозяйства в структуре ВВП. Если в 1990 году доля сельского хозяйства в структуре ВВП составляла 15,4%, то в 1999 году она опустилась до уровня 6,7%.

Увеличение доли торговли в структуре национальной экономики. Либерализация внешнеэкономической деятельности и активное вовлечение российской экономики в систему мирохозяйственных отношений благоприятствовало росту доходов торговли.

Основа российской экономики осталась прежней — производство и продажа сырья, особенно нефти и природного газа. К концу XX века по совокупным показателям экономического развития Россия оказалась в конце второго десятка стран мира.