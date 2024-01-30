11 класс | История России

ДНИ ПОРАЖЕНИЙ И ПОБЕД

ГАЙДАР Е.

Государственный и политический деятель, ученый-экономист, публицист Егор Тимурович Гайдар - человек, чье имя вошло в историю России вместе с известным термином "гайдаровские реформы". Отношение к Гайдару, его реформам и литературному наследию - противоречивое. Как никто другой он обладал столь горячей поддержкой единомышленников и удостаивался столь безудержной критики оппонентов. Несомненно, что первые утвердятся в своих взглядах, но и вторые, если внимательно и непредвзято прочитают работы Гайдара, смогут хотя бы в чем-то пересмотреть свои убеждения и преодолеть предубеждения. Автобиографические записки Е.Т.Гайдара "Дни поражений и побед", позволяют читателю из первых рук получить подробную и достоверную информацию о бурных событиях начального периода гайдаровских реформ в России, знакомят с незаурядной личностью автора.