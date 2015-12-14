Указ Президента РФ о введении системы приватизационных чеков, начало приватизации госимущества 19 августа 1992 г. президент РФ Б. Ельцин издал указ "О введении системы приватизационных чеков в Российской Федерации" (ваучерная приватизация). В стране в результате массовой децентрализованной приватизации 1992-1993 гг. появилось 40 млн номинальных акционеров, при этом большая часть предприятий оказалась под контролем финансовых групп. На чтение: 5 минут

ЭТАПЫ ПРИВАТИЗАЦИИ

Приватизация госсобственности в России прошла ряд этапов: 1991–92 – подготовка концепции и нормативно-правовой базы; 1993–95 – массовая приватизация в чековой (ваучерной) форме; 1995–96 – передача в частные руки крупных и потенциально привлекательных объектов через «залоговые аукционы»; с 1997 – переход к преимущественно денежной приватизации, ориентированной на пополнение гос. бюджета и стимулирование инвестиционной активности.

Выбор чековой формы массовой приватизации был, в частности, обусловлен отсутствием достаточного платёжеспособного спроса населения, низким интересом иностранных инвесторов к приватизации в условиях нараставшей политической и экономической нестабильности, отсутствием достаточного административного ресурса у государства для проведения приватизации по индивидуальным схемам – вместо них применялись типовые процедуры. Кроме того, выбор этой формы приватизации был связан с необходимостью решительного ограничения и отмены субсидирования предприятий со стороны госбюджета, решения задачи по формированию социальной базы стабилизационной политики, а также обеспечения политических предпосылок укрепления рыночной демократии.

В 1992–94 чековая приватизация проводилась как передача фактического контроля: 1) менеджменту, 2) трудовому коллективу, 3) группе потенциальных инвесторов. Часть пакетов акций предприятий закреплялась в государственной собственности с последующей продажей на «чековых аукционах» или позднее на торгах за реальные деньги.

В 1995–96 правительство пошло на передачу в частные руки ряда крупных предприятий нефтедобычи и металлургии. После 1997 государство начало продавать пакеты акций и целые предприятия на торгах.

В 1991 принят Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». С нач. 1992 начался процесс передачи в муниципальную собственность жилищного и нежилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры городов, предприятий, осуществляющих эксплуатацию, обслуживание, содержание и ремонт указанных объектов.

Доля гос. имущества в ЖКХ сократилась уже в сер. 1990-х гг. с 42 до 5%.

Первые инвестиционные компании (НИПЕК и РИНАКО) появились на рос. рынке в 1991. Однако до начала проведения массовой приватизации рынок ещё не был готов к появлению подобных институтов, поэтому их деятельность начала 90-х гг. не была активной.

Появление чековых инвестиционных фондов (ЧИФ) было инициировано принятием программы приватизации и появлением в массовом обороте ваучеров (приватизационных чеков). Аккумулирование принадлежащих населению чеков, их инвестирование в крупные пакеты акций приватизированных предприятий составили основу деятельности ЧИФ и инвестиционных компаний, вкладывавших денежные ресурсы российских и иностранных инвесторов в конкретные проекты. Некоторые ЧИФ сосредоточили в своих руках крупные пакеты акций и принимали в тот период активное участие в управлении приватизированными предприятиями. Конец 1995 – начало 1996 вошел в историю рос. фондового рынка как начало нового периода – после ваучерной приватизации – массового передела собственности посредством залоговых аукционов.

По материалам Большой Российской энциклопедии.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ АКЦИОНИРОВАНИЕ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Приватизация через акционирование в постсоветской России.

Под влиянием зарубежного опыта необходимость проведения приватизации обсуждалась уже в СССР. Однако практические преобразования собственности в России начались только в 1992.

На селе произошла реорганизация колхозов и совхозов, которые, как правило, превращались в акционерные общества под руководством бывших председателей и директоров.

В сфере городской экономики процесс приватизации оказался наиболее трудным и противоречивым. На государственную собственность претендовали и рядовые работники, считавшие ее «общенародной», и представители хозяйственно-партийной номенклатуры, которая давно де-факто распоряжалась госсобственностью почти как своей. Ни те, ни другие не хотели и не могли выкупать эту собственность по ее реальной цене. Именно от решения этой проблемы зависел успех курса рыночных реформ в целом.

Основным способом приватизации в 1992–1993 стало акционирование – дробление прав собственности среди тысяч держателей акций.

Разработчиками программы реформы были подготовлены три варианта акционирования госпредприятий.

1. Базовая модель – с преимущественным контролем государства: рабочий персонал приватизируемого предприятия имеет право на бесплатное получение привилегированных (не дающих права голоса) акций в размере 25% от их общей суммы, но не более чем на 20 номинальных месячных окладов на каждого работника. Кроме этого, они могли купить до 10% обыкновенных акций со скидкой 30% их номинальной стоимости за деньги и ваучеры, но не более чем на 6 минимальных окладов на работника. Администрация и руководство предприятия имели право приобрести не более 5% обыкновенных акций и не более чем на 2000 минимальных месячных окладов на человека.

Такую модель чаще всего выбирали коллективы крупных капиталоёмких предприятий, у которых не было финансовых возможностей приобрести значительный пакет акций своего предприятия.

2. Модель с преимущественным контролем работников предприятия – трудовой коллектив имел право получить по закрытой подписке абсолютный контрольный пакет своего предприятия (51% всех акций) по цене, близкой к номиналу. При этом каждый член коллектива мог подписаться не более чем на 5% от общей суммы акций.

Такую модель избрало большинство предприятий (примерно 3/4), особенно с невысокой капиталоёмкостью. Большую часть акций при этом смогла приобрести администрация предприятия.

3. Модель с внутренним или внешним инвестором – инициативная группа заключала с фондом имущества договор о реорганизации предприятия сроком на 1 год. Согласно условиям этого договора, каждый член инициативной группы должен был вложить в реорганизацию предприятия не менее 200 минимальных размеров оплаты труда). Если через год договор был выполнен, то члены группы получали право на приобретение 20% обыкновенных акций предприятия. Трудовой коллектив (включая членов инициативной группы) мог приобрести еще 20% акций.

Данный вариант использовался наиболее редко. Главная проблема состояла в том, что при серьёзном риске собственными средствами инициативная группа не получала контрольного пакета акций.

При любой модели приватизации значительная часть акций (от 49 до 80%) уходила за пределы предприятия и попадала в руки государственных комитетов и фондов имуществ. Они, в свою очередь, торговали этими акциями на фондовой бирже, продавая их частным лицам и различным экономическим организациям (например, инвестиционным фондам).

Приватизация в постсоветской России: ваучерная компания.

Если акционирование при приватизации является общепризнанной практикой, то ваучерная компания оказалось особенностью России (за рубежом схожие методы применялись только в Чехии и Монголии).

Согласно исходному замыслу этой компании, каждый гражданин России должен был бесплатно получить свою долю общенародной собственности. По указу президента в 1992 прошла раздача ваучеров – ценных бумаг на предъявителя, которые должны использоваться до середины 1994.

Ваучер можно было либо продать по текущему рыночному курсу, либо обменять непосредственно на акции какого-либо приватизируемого предприятия, либо обменять на акции инвестиционного фонда. Многие россияне предпочли продавать свои ваучеры за наличные деньги. Организаторы приватизации уверяли, будто цена ваучера достигнет цены автомашины. Однако рыночный курс этих бумаг сравнялся с его номиналом только к осени 1993, и даже к концу ваучерной компании курс ваучера был ниже цены велосипеда.

Осуществить прямой обмен ваучера на акции приватизируемых предприятий могли, как правило, только их работники. Большинство же рядовых граждан обменивали свои ваучеры на акции различных чековых инвестиционных фондов (ЧИФов). Впрочем, начало выплаты дивидендов в 1994 вызвало сильное разочарование. Поскольку значительная часть предприятий России в первой половине 1990-х была нерентабельна, то и прибыль по акциям предприятий, держателями которых выступали инвестиционные фонды, была очень низкой. Кроме того, широкий характер приняло мошенничество в ЧИФах. Поэтому годовые доходы собственников акций инвестиционных фондов оказались в лучшем случае соразмерны со средненедельным заработком. В 1995–1997 большинство ЧИФов вообще прекратили свою работу.

Сами организаторы приватизации задним числом признали, что «недостаточный» контроль государства за чековыми инвестиционными фондами был одним из главных пороков приватизации.

Приватизационная реформа в России в основном завершилась уже в 1995. По данным Мирового Банка, на 1996 55% активов бывших государственных предприятий оказались выкуплены работниками предприятий (менеджерами и служащими), 11% – населением через ваучеры, 34% оставались в собственности государства. Приватизация госпредприятий продолжалась и в последующие годы, но уже не играла принципиальной роли в экономических реформах.

Энциклопедия “Кругосвет”

<href="#part-1464">http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/PRIVATIZATSIYA.html?page=0,2#part-1464

ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ ЧЕКОВ

В целях ускорения передачи государственного имущества гражданам России и привлечения к процессу приватизации широких слоев населения, во исполнение требований Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год п о с т а н о в л я ю:

1. С 1 октября 1992 г. ввести в действие в Российской Федерации систему приватизационных чеков (приватизационных счетов).

2. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право получить по одному приватизационному чеку равной номинальной стоимости каждого выпуска.

При выдаче гражданам Российской Федерации приватизационных чеков взимается комиссионный сбор.

3. Выпуски приватизационных чеков производятся на основании указов Президента Российской Федерации. Выпуск ценных бумаг или создание иных систем для безвозмездной передачи в собственность гражданам Российской Федерации и их

объединениям государственного и муниципального имущества в республиках, краях, областях, автономной области, автономных округах, городах Москве и Санкт-Петербурге, в районах и городах не допускается.

4. Утвердить Положение о приватизационных чеках (прилагается).

5. Установить номинальную стоимость приватизационного чека выпуска 1992 года в размере 10 тыс. рублей.

Установить комиссионный сбор при выдаче приватизационных чеков выпуска 1992 года в размере 25 рублей.

Установить, что приватизационные чеки выпуска 1992 года действуют с 1 декабря 1992 года по 31 декабря 1993 года. (Действие приватизационных чеков выпуска 1992 года продлено на период до 1 июля 1994 года – Указ Президента Российской Федерации от 06.10.93 г. N 1591)

6. Правительству Российской Федерации:

до 1 сентября 1992 г. утвердить порядок взимания комиссионного сбора при выдаче гражданам приватизационных чеков;

не позднее 1 октября 1992 г. выпустить и начать выдачу приватизационных чеков выпуска 1992 года гражданам Российской Федерации.

7. Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом по согласованию с Государственным правовым управлением Президента Российской Федерации:

до 15 августа 1992 г. обеспечить разработку и принятие нормативных актов, необходимых для выпуска, выдачи и погашения приватизационных чеков;

до 1 сентября 1992 г. разработать и утвердить Положение о специализированных инвестиционных фондах, аккумулирующих приватизационные чеки.

8. Советам Министров республик в составе Российской Федерации, администрациям краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, районов, городов, районов в городах:

предоставить Сберегательному банку Российской Федерации, его отделениям помещения, необходимые для проведения Сберегательным банком Российской Федерации возложенных на него функций по распространению приватизационных чеков;

совместно с Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом решить вопрос о возмещении затрат Сберегательного банка Российской Федерации по выполнению указанных работ.

9. Организациям и предприятиям (в том числе и торгующим) запрещается принимать приватизационные чеки в качестве платежного средства за товары, услуги и работы.

10. Указ вступает в силу на основании и в порядке, установленных постановлением V Съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 г. "О правовом обеспечении экономической реформы".

Президент Российской Федерации Б. Ельцин

Указ президента РФ №914 “О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации” от 14 августа 1992 г.

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=&a8type=2&a1=%EF%F0%E8%E2%E0%F2%E8%E7%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%F5&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&textpres=&sort=7&x=31&y=14

ИТОГИ ПРИВАТИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ

На протяжении 2000-х годов подавляющее большинство опрошенных в той или иной форме поддерживают идею пересмотра итогов приватизации. Однако люди, считающие себя (и государство) ограбленными и обманутыми, по большей части не надеются, что таким путем будет восстановлена «справедливость».

По данным опросов 2004 года, респонденты, полагающие, что сегодня следует принять результаты приватизации «такими, какие они есть» или что вопрос об их пересмотре «не стоит поднимать», составляют от 15 до 22% общего числа, выступающие за полный пересмотр итогов приватизации 1990-х годов — около одной трети. Примерно от одной четверти до одной пятой опрошенных выступают за пересмотр результатов в тех случаях, когда предприятия стали «хуже работать» (уходить от налогов, задерживать зарплату), либо применительно к крупнейшим предприятиям, относящимся к наиболее важным отраслям экономики..

В отношении к итогам приватизации и возможности их пересмотра прослеживается весьма характерная двойственность, которую можно зафиксировать и при ретроспективном анализе данных, полученных в начале реформирования экономики. Подавляющее большинство людей выступает в поддержку пересмотра результатов приватизации, полагая при этом, что приватизация госсобственности, в особенности крупных предприятий энергетики, добывающих отраслей и проч., была незаконной. При этом главными проигравшими опрошенные считают, с одной стороны, «простой народ», с другой — «государство» (в патерналистской, советского образца трактовке). Однако их ожидания относительно результатов возможного пересмотра итогов приватизации весьма скептичны. По данным опроса, проведенного в июле 2004 года, подавляющее большинство респондентов считают, что подобный передел пойдет на пользу прежде всего «чиновникам и бюрократам» (35%) или же «другим олигархам» (35%). В то, что незаконно нажитые «олигархами» богатства достанутся «государству», верит всего около одной пятой опрошенных; в то, что они будут возвращены «народу», — 7%.

Обложка: Приватизационный чек Российской Федерации ( Ваучер 1992 года)

Источник: https://commons.wikimedia.org